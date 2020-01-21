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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5280528152825283
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:54

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Даю тебе шанс

Какое счастье мне привалило!!!

САМ ВЕЛИКИЙ СБ pesikot дает мне шанс!

Народ ликует и бросает вверх чепчики!

Как же, САМ pesikot снизошел до какого-там yanyura!

Кто бы тебе дал шанс стать человеком :?:

У меня есть и другие мысли


А еще я ею ем (с) (о голове)
yanyura
 
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