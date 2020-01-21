|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:54
pesikot написав:
Даю тебе шанс
Какое счастье мне привалило!!!
САМ ВЕЛИКИЙ СБ pesikot
дает мне шанс!
Народ ликует и бросает вверх чепчики!
Как же, САМ pesikot
снизошел до какого-там yanyura
!
Кто бы тебе
дал шанс стать человеком
У меня есть и другие мысли
А еще я ею ем (с) (о голове)
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 5237
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 1776 раз.
- Подякували: 1224 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор