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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5280528152825283>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:09

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:И когда ж ты успел, после этого, юридическое образование получить ?
Что сейчас приводишь ссылки на законы.

И откуда же такие зоологи, которые могут хоть пару слов на английском выразить во времена СССР ?

Для того, чтобы искать законы и правильно их понимать, требуется лишь
- уметь пользоваться поиском (Интернетом);
- понимать прочитанное.

Но это недоступно для понимания читателю одного-единственного сайта (сайта Коломойского).

По английскому языку. Я окончил советскую школу, где на уроках английского был только язык и никакой политики, + год английского языка в универе.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:10

Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен

Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими.
Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Жительница Чернигова обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.


https://censor.net.ua/news/3171105/nyum ... ach_griven
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 21 січ, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:12

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война на Донбассе закончена и не дает возможности пресечь коррупционные схемы в Минобороны. Об этом заявил в интервью "Донбас.Реалии" генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он напомнил, что одной из его задач была борьба с коррупцией в оборонной промышленности. По словам генерала, он должен был разобраться и навести порядок. "В принципе, разобрался – на определенном этапе что-то мы сделали, что-то изменили", - отчитался заместитель секретаря. Однако довести начатое, констатирует Кривонос, нет возможности.

"Реальное руководство, секретарь СНБО господин Данилов сейчас не дает мне возможности этим заниматься, пытается меня отодвинуть в сторону, заставляя меня не мешать ему", - сказал Кривонос.

"Как он сказал, война же уже закончилась, уже военные не нужны, возвращайтесь в Вооруженные силы. Я готов вернуться в Вооруженные силы, но я четко сказал, что после общения с президентом", - отметил он.


Хорошая статья с коментами рекомендую всем:
https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kry ... aQqt-xzUXY
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:15

  yanyura написав:Для того, чтобы искать законы и правильно их понимать, требуется лишь
- уметь пользоваться поиском (Интернетом);
- понимать прочитанное.

Но это недоступно для понимания читателю одного-единственного сайта (сайта Коломойского).

По английскому языку. Я окончил советскую школу, где на уроках английского был только язык и никакой политики, + год английского языка в универе.

То есть, законы прочитал, понимания не наступило.
Про английский в школе, щас ржу :)
Зоолог ты наш :)

Вот что бывает, ты соврал про контору, а сейчас своё вранье выгораживаешь.
Ну признай, что соврал :) Даю тебе шанс :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 січ, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:18

proftpd66
Как многие возбудились.

Прямо наслаждаюсь :)

Попал просто в десяточку, при чём, неоднократно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

У меня есть и другие мысли.

Например, по записям о Гончаруке.

Никуда не уходите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:52

кое кто лизнул больше нормы? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:54

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Даю тебе шанс

Какое счастье мне привалило!!!

САМ ВЕЛИКИЙ СБ pesikot дает мне шанс!

Народ ликует и бросает вверх чепчики!

Как же, САМ pesikot снизошел до какого-там yanyura!

Кто бы тебе дал шанс стать человеком :?:

У меня есть и другие мысли


А еще я ею ем (с) (о голове)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 02:12

К сожалению, у нас нет ни одного интернет(и не только)-СМИ, кот. можно верить на 100%.
Не уверен, что такие СМИ вообще существуют в мире - все спешат донести первыми информацию и, как следствие, ошибки.
Но при этом интересна логика людей.
Страна.юа - фейковое издание и поэтому нельзя верить приведенным в статье цифрам Госстата. Проверить самому неверующему лень.
Но сообщению того же "фейкового" издания о поездке Зеленского в Оман поверили сразу и бесповоротно. Сомнений не было ни на секунду.
Классика советской школьной политинформации - в Штатах чуть ли не ежедневно линчуют негров, а большинство населения живёт чуть ли не в трущобах - 100% правда, у нас в Союзе карательная психиатрия - злостный навет вражеских пропагандистов. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:45

  ЛАД написав:К сожалению, у нас нет ни одного интернет(и не только)-СМИ, кот. можно верить на 100%.
Не уверен, что такие СМИ вообще существуют в мире - все спешат донести первыми информацию и, как следствие, ошибки.

Кто платит тот и заказывает "музыку" - получая политический "Гешефт" - ситуация только усугубляется.

  ЛАД написав:Но при этом интересна логика людей.
Страна.юа - фейковое издание и поэтому нельзя верить приведенным в статье цифрам Госстата. Проверить самому неверующему лень.
Но сообщению того же "фейкового" издания о поездке Зеленского в Оман поверили сразу и бесповоротно. Сомнений не было ни на секунду.


Украина не имела, не имеет, и ей "не дадут" иметь "проукраинское правительство" (Аналог Британия и брексит)
Казалось бы сейчас самый момент решить свои внутренние проблемы, но здесь как раз и начинаются интересы организованного криминала поддерживаемого из-вне.

  ЛАД написав:Классика советской школьной политинформации - в Штатах чуть ли не ежедневно линчуют негров, а большинство населения живёт чуть ли не в трущобах - 100% правда,

- А ведь правда! За что они получают от Правительства льготы и доп. финансовые права.
- Ромы у нас на таком же подсосе.(под них косят ещё некоторые рассказывая о антисемитизме, странно забывая о экономической преступности - что ментально противостоит нашему славянскому обществу)
- Они не хотят работать - хотят хорошо жить. Поскольку их предки были насильно завезены и целые поколения не имели Прав человека.
  ЛАД написав: у нас в Союзе карательная психиатрия - злостный навет вражеских пропагандистов. :)

По факту "медициной" занимался только 4й отдел Минздрава.(ныне покойный, а так же существовала ст. Конституции№3 обязывающая "развивать" медицину, а не "оптимизировать" 2011год)
Остальное - "карательная медицина".
При чём медициной называлось только по причине наличия Врачей - на сегодня и их ликвидировали - остался "мэдичный бизнес".
Лично я не рекомендовал бы всем затрагивать эту тему "без специальных знаний" 8) хотя бы уже отменённого "Закона Украины о всеобщем медикосоциальном страховании"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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