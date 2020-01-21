Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ню-модель из Чернигова отсудила у полиции 270 тысяч гривен
Мать троих детей смогла доказать в суде, что демонстрация ее обнаженного тела не является распространением порнографии, а пребывание под следствием и судом ухудшило ее отношения с окружающими. Решение вынес Новозаводской районный суд Чернигова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Жительница Чернигова обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. Она просила взыскать в ее пользу 500 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война на Донбассе закончена и не дает возможности пресечь коррупционные схемы в Минобороны. Об этом заявил в интервью "Донбас.Реалии" генерал-майор ВСУ и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Он напомнил, что одной из его задач была борьба с коррупцией в оборонной промышленности. По словам генерала, он должен был разобраться и навести порядок. "В принципе, разобрался – на определенном этапе что-то мы сделали, что-то изменили", - отчитался заместитель секретаря. Однако довести начатое, констатирует Кривонос, нет возможности.
"Реальное руководство, секретарь СНБО господин Данилов сейчас не дает мне возможности этим заниматься, пытается меня отодвинуть в сторону, заставляя меня не мешать ему", - сказал Кривонос.
"Как он сказал, война же уже закончилась, уже военные не нужны, возвращайтесь в Вооруженные силы. Я готов вернуться в Вооруженные силы, но я четко сказал, что после общения с президентом", - отметил он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
К сожалению, у нас нет ни одного интернет(и не только)-СМИ, кот. можно верить на 100%. Не уверен, что такие СМИ вообще существуют в мире - все спешат донести первыми информацию и, как следствие, ошибки. Но при этом интересна логика людей. Страна.юа - фейковое издание и поэтому нельзя верить приведенным в статье цифрам Госстата. Проверить самому неверующему лень. Но сообщению того же "фейкового" издания о поездке Зеленского в Оман поверили сразу и бесповоротно. Сомнений не было ни на секунду. Классика советской школьной политинформации - в Штатах чуть ли не ежедневно линчуют негров, а большинство населения живёт чуть ли не в трущобах - 100% правда, у нас в Союзе карательная психиатрия - злостный навет вражеских пропагандистов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:К сожалению, у нас нет ни одного интернет(и не только)-СМИ, кот. можно верить на 100%. Не уверен, что такие СМИ вообще существуют в мире - все спешат донести первыми информацию и, как следствие, ошибки.
Кто платит тот и заказывает "музыку" - получая политический "Гешефт" - ситуация только усугубляется.
ЛАД написав:Но при этом интересна логика людей. Страна.юа - фейковое издание и поэтому нельзя верить приведенным в статье цифрам Госстата. Проверить самому неверующему лень. Но сообщению того же "фейкового" издания о поездке Зеленского в Оман поверили сразу и бесповоротно. Сомнений не было ни на секунду.
Украина не имела, не имеет, и ей "не дадут" иметь "проукраинское правительство" (Аналог Британия и брексит) Казалось бы сейчас самый момент решить свои внутренние проблемы, но здесь как раз и начинаются интересы организованного криминала поддерживаемого из-вне.
ЛАД написав:Классика советской школьной политинформации - в Штатах чуть ли не ежедневно линчуют негров, а большинство населения живёт чуть ли не в трущобах - 100% правда,
- А ведь правда! За что они получают от Правительства льготы и доп. финансовые права. - Ромы у нас на таком же подсосе.(под них косят ещё некоторые рассказывая о антисемитизме, странно забывая о экономической преступности - что ментально противостоит нашему славянскому обществу) - Они не хотят работать - хотят хорошо жить. Поскольку их предки были насильно завезены и целые поколения не имели Прав человека.
ЛАД написав: у нас в Союзе карательная психиатрия - злостный навет вражеских пропагандистов.
По факту "медициной" занимался только 4й отдел Минздрава.(ныне покойный, а так же существовала ст. Конституции№3 обязывающая "развивать" медицину, а не "оптимизировать" 2011год) Остальное - "карательная медицина". При чём медициной называлось только по причине наличия Врачей - на сегодня и их ликвидировали - остался "мэдичный бизнес". Лично я не рекомендовал бы всем затрагивать эту тему "без специальных знаний" хотя бы уже отменённого "Закона Украины о всеобщем медикосоциальном страховании"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.