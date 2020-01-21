То есть Украина уже в Евросоюз не идет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:55
Re: Політичні дискусії
Ну что ловите зрадоньку.
То есть Украина уже в Евросоюз не идет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:06
Не Украина!
"Курс Украины" прежний - Евросоюз не открывает равные условия сосуществования.
Украина вынуждена оберегать свои интересы, которые Страны Евросоюза ставят под сомнения. И баланс удаётся сохранять только благодаря влиянию США, что то же не может происходить вечно.
Поскольку всё происходящее происходит "за чей то счёт".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:20
от мені подобається як захищають айтішніків.
а коли я сплачую 20,5% податків зі своєї зп? та ще підприємство платить ЕСВ 20%?
так може тоді хай з мене беруть менше якщо з айтішніків не можуть взяти більше?
а то якось виходить що декотрі хитріші. чи це по принципу - хто не може втекти з того злупим по максимуму?
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30
mephala
Оце однозначно підтримую ...
Що це за казочки : "У меня появятся причины для того, чтобы, возможно, поехать за границу, где налоги такого же уровня, но качество жизни намного выше. Это будет стимулом для меня изменить страну проживания"
Ха-ха якраз ... Дехто і поїде - але як завжди - по майбутнє мало хто з них думає . Про те - що буде через 20- років , наприклад . Коли він буде вже підстаркуватий ІТ , житиме і далі в орендованому житлі і без особливих перспектив на майбутнє ... І що найгірше - практично без заощаджень ...
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:34
Да, думалсь что сможем єкспортировать в Євросоюз без квот и таможенных пошлин а тут вон оно как.
Зато макс бородатый на таможне за кроссовками и женскими сапогами будет и дальше рьяно охотиться. Не получите гады дешевый товары с Европы
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:44
Зрада высосанная из.. пальца
А ну сравните объем экспорта нашей продукции в ЕС до 2014г и в 2019?
Неужели все так плохо
И если "нам вже затісно в цих умовах" то нужно не на Европу кивать а другие рынки сбыта искать!
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51
якщо взяти ПДФО+ЕСВ+Військовий то коли людині на руки виплачують 10000 то відрахування складають 5200.
як то кажуть порівняйте з бідолахами айтішніками яких "гноблять" без міри.
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