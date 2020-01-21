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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5280528152825283
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:55

Re: Політичні дискусії

Ну что ловите зрадоньку.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238002/
То есть Украина уже в Евросоюз не идет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:06

  Хомякоид написав:Ну что ловите зрадоньку.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238002/
То есть Украина уже в Евросоюз не идет.

Не Украина!
"Курс Украины" прежний - Евросоюз не открывает равные условия сосуществования.
Украина вынуждена оберегать свои интересы, которые Страны Евросоюза ставят под сомнения. И баланс удаётся сохранять только благодаря влиянию США, что то же не может происходить вечно.
Поскольку всё происходящее происходит "за чей то счёт".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:20

  Replay написав:
Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.

https://34.ua/rada-hochet-povysit-nalog ... she_n75356

Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу? :D
Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира...
Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают.
Как бы не получилось так, что IT-шники уйдут и не вернутся...

от мені подобається як захищають айтішніків.
а коли я сплачую 20,5% податків зі своєї зп? та ще підприємство платить ЕСВ 20%?
так може тоді хай з мене беруть менше якщо з айтішніків не можуть взяти більше?
а то якось виходить що декотрі хитріші. чи це по принципу - хто не може втекти з того злупим по максимуму?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:30

mephala
Оце однозначно підтримую ...
Що це за казочки : "У меня появятся причины для того, чтобы, возможно, поехать за границу, где налоги такого же уровня, но качество жизни намного выше. Это будет стимулом для меня изменить страну проживания"

Ха-ха якраз ... Дехто і поїде - але як завжди - по майбутнє мало хто з них думає . Про те - що буде через 20- років , наприклад . Коли він буде вже підстаркуватий ІТ , житиме і далі в орендованому житлі і без особливих перспектив на майбутнє ... І що найгірше - практично без заощаджень ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:34

  Хомякоид написав:Ну что ловите зрадоньку.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238002/
То есть Украина уже в Евросоюз не идет.


Да, думалсь что сможем єкспортировать в Євросоюз без квот и таможенных пошлин а тут вон оно как.
Зато макс бородатый на таможне за кроссовками и женскими сапогами будет и дальше рьяно охотиться. Не получите гады дешевый товары с Европы :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:44

  Хомякоид написав:Ну что ловите зрадоньку.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/21/7238002/
То есть Украина уже в Евросоюз не идет.
Зрада высосанная из.. пальца :D
А ну сравните объем экспорта нашей продукции в ЕС до 2014г и в 2019?
Неужели все так плохо :?:

И если "нам вже затісно в цих умовах" то нужно не на Европу кивать а другие рынки сбыта искать!
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51

  Faceless написав:
budivelnik написав:Чи багато тут присутніх сплачують більше 5000 грн/місяць податків?


Та навіть якщо не рахувати ПДВ, а тільки ПДФО з ВЗ, і то ціла купа - це всього лиш від 20 тис грн "чистого" доходу в місяць для офіційно влаштованого, причому сюди ж можна й доходи від депозитів додати, бо вони оподатковуються так само.


якщо взяти ПДФО+ЕСВ+Військовий то коли людині на руки виплачують 10000 то відрахування складають 5200.
як то кажуть порівняйте з бідолахами айтішніками яких "гноблять" без міри.
mephala
 
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