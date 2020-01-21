Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27

Волгарь

Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор?

Украина - не Россия!

Прекращайте!

Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде"

Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.



Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда!

Только жить там никто не хочет кроме....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.