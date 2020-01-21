Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор? Украина - не Россия! Прекращайте! Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде" Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.
Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда! Только жить там никто не хочет кроме....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:1. До 43% с компании по фонду З/П 2. До 50% с З/П В остатке 25% Далее: - % на "обменку" - 20% НДС (на потребление и использование этих средств) .................................... - Их ни что более, как стараются прировнять к "Заробитчанам" но на территории Украины - без социальных обязательств и гарантий.
не зрозумів про що ви. зараз підприємство сплачує 22% ЕСВ від нарахованої зп та 18%+1,5% сплачє робітник з нарахованої зп. тобто виходить 34% йде на відрахування від фонду оплати праці. нараховано зп 12000 ЕСВ 2640 фонд оплати праці 14640 ПДФО+Військовий 2340 (2640+2340)/14640=0,34 підприємство витрачає 14640 а людина на руки отримує 9660 а що у вас за схеми?
Хомякоид написав:Ну если декларировать что нам не нужен таможенный союз с ЕС то конечно тогда нам его никто не даст.
У нас за последние годы было столько деклараций, что от них никакого толку. Лучше ничего не декларировать, а молча гармонизировать например своё таможенное законодательство с ЕС и упрощать и автоматизировать процедуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника. Вам предложен расчёт со стороны: "стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.
Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль. - Бесплатного нет ничего.
ви не праві. чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660. то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.
Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника. Вам предложен расчёт со стороны: "стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.
Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль. - Бесплатного нет ничего.
ви не праві. чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660. то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.
1. За счёт чего существует "підприємство" - бог дал? 2. Кто и за чей счёт даёт Право вам работать? эта тема затронута в статье https://defence-line.org/2020/01/kitaj- ... i-chast-1/ ..................................................... Где Вы тратите и в какой валюте? Кому вы платите ндс за реализацию своего Права тратить деньги?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.