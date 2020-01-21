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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5281528252835284
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:21

  pesikot написав:8) Министр образования Украины разгневала сеть заявлением о маленькой зарплате
"Я считаю, это позор. Для чиновника. В нищей стране, где учителя выживают за 5-7 тысяч, "лить слезы" за 36 тыс.", - написал адвокат Дмитрий Марцонь.

Отменить постановление правительства Гройсмана о повышении ЗП учителям и потом Новосад жалуется, что на 36 тыс гривен невозможно прожить


взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.
а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.
і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27

Волгарь
Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор?
Украина - не Россия!
Прекращайте!
Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде"
Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.

Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда!
Только жить там никто не хочет кроме....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:35

  Kudrjavuy написав:1. До 43% с компании по фонду З/П
2. До 50% с З/П
В остатке 25%
Далее:
- % на "обменку"
- 20% НДС (на потребление и использование этих средств)
....................................
- Их ни что более, как стараются прировнять к "Заробитчанам" но на территории Украины - без социальных обязательств и гарантий.

не зрозумів про що ви.
зараз підприємство сплачує 22% ЕСВ від нарахованої зп та 18%+1,5% сплачє робітник з нарахованої зп. тобто виходить 34% йде на відрахування від фонду оплати праці.
нараховано зп 12000
ЕСВ 2640
фонд оплати праці 14640
ПДФО+Військовий 2340
(2640+2340)/14640=0,34
підприємство витрачає 14640 а людина на руки отримує 9660
а що у вас за схеми?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01

  Хомякоид написав:Ну если декларировать что нам не нужен таможенный союз с ЕС то конечно тогда нам его никто не даст.


У нас за последние годы было столько деклараций, что от них никакого толку.
Лучше ничего не декларировать, а молча гармонизировать например своё таможенное законодательство с ЕС и упрощать и автоматизировать процедуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:02

  Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника.
Вам предложен расчёт со стороны:
"стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.

Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль.
- Бесплатного нет ничего. :cry:

ви не праві.
чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660.
то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:21

  mephala написав:
  Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника.
Вам предложен расчёт со стороны:
"стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.

Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль.
- Бесплатного нет ничего. :cry:

ви не праві.
чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660.
то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.

1. За счёт чего существует "підприємство" - бог дал?
2. Кто и за чей счёт даёт Право вам работать? эта тема затронута в статье https://defence-line.org/2020/01/kitaj- ... i-chast-1/
.....................................................
Где Вы тратите и в какой валюте? Кому вы платите ндс за реализацию своего Права тратить деньги?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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