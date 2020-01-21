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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5282528352845285>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:21

  pesikot написав:8) Министр образования Украины разгневала сеть заявлением о маленькой зарплате
"Я считаю, это позор. Для чиновника. В нищей стране, где учителя выживают за 5-7 тысяч, "лить слезы" за 36 тыс.", - написал адвокат Дмитрий Марцонь.

Отменить постановление правительства Гройсмана о повышении ЗП учителям и потом Новосад жалуется, что на 36 тыс гривен невозможно прожить


взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.
а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.
і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:27

Волгарь
Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор?
Украина - не Россия!
Прекращайте!
Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде"
Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.

Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда!
Только жить там никто не хочет кроме....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:35

  Kudrjavuy написав:1. До 43% с компании по фонду З/П
2. До 50% с З/П
В остатке 25%
Далее:
- % на "обменку"
- 20% НДС (на потребление и использование этих средств)
....................................
- Их ни что более, как стараются прировнять к "Заробитчанам" но на территории Украины - без социальных обязательств и гарантий.

не зрозумів про що ви.
зараз підприємство сплачує 22% ЕСВ від нарахованої зп та 18%+1,5% сплачє робітник з нарахованої зп. тобто виходить 34% йде на відрахування від фонду оплати праці.
нараховано зп 12000
ЕСВ 2640
фонд оплати праці 14640
ПДФО+Військовий 2340
(2640+2340)/14640=0,34
підприємство витрачає 14640 а людина на руки отримує 9660
а що у вас за схеми?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01

  Хомякоид написав:Ну если декларировать что нам не нужен таможенный союз с ЕС то конечно тогда нам его никто не даст.


У нас за последние годы было столько деклараций, что от них никакого толку.
Лучше ничего не декларировать, а молча гармонизировать например своё таможенное законодательство с ЕС и упрощать и автоматизировать процедуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:02

  Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника.
Вам предложен расчёт со стороны:
"стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.

Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль.
- Бесплатного нет ничего. :cry:

ви не праві.
чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660.
то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:42

  Kudrjavuy написав:Волгарь
Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор?
Украина - не Россия!
Прекращайте!
Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде"
Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.

Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда!
Только жить там никто не хочет кроме....

НЕ СМОТРЕЛ. Насчет качества ЖИЛЬЯ - жилой фонд РФ за 28 лет вырос с 2,4 до 4 млрд. м2. (на 2/3). Для сравнения на Украине с 90-го по 2013-ый (далее корректный учет невозможен) на 20%. В РСФСР строилось 70 млн. м2 жилья, сейчас 80+ (уже который год),в УССР -21 млн м2, сейчас 8-10 млн.
Насчет городов без жителей -в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Это о жилом фонде и жителях. Не стал бы продолжать тему, но Вас, постоянного телезрителя пропагандистских программ РосТВ, она, видимо, очень интересует.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:56

Я просто офигеваю от такого:

Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.
И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).

Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.

Ну как так можно? Не понимаю...

З.Ы. ну и наша судовая.
Отчиму, который убил и згвалтував 2-х летнего сына, дают 10 лет.
(Кстати, беркутовцам тоже, если не ошибаюсь, максимум светил 10 лет. Так это максимум).
Он отсидел в СИЗО 3,5 года и ... вышел из СИЗО на волю.
3,5 года -- за згвалтування и убийство 2-х летнего ребёнка.

Как отпустили: математика:
3,5*2= 7 лет (по Савченко), что две трети от срока, и досрочка -- УДО за гарну працю и поведение.
Но по закону -- две трети срока нужно отсидеть в месте заключения. А он в нем не был ни одного дня. Не работал ни одного дня.

Прокуратура говорит -- дескать, судья ошибся. Ошибся!

Нюанс -- мужик и его отец из МВС...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:12

  Волгарь написав:в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Просте пояснення - навіщо москалик сидить на наших сторінках
Якби він хотів висвітлити реальний стан... а він маніпулює
З попереднього його повідомлення
раССея виросла на +10% - ура,мАлАдцЫ
Україна зменшилась на 30% - фууу, лохи
раССея будує більше - ура,мАлАдцЫ
Україна будує менеше - фууу, лохи
....
А те що в кінцевому результаті забезпеченість житлом після 28 років досягнень педерації і 28 років провалів України - у нас однакова - цей пропогАндом замовчує
Все ж елементарно , якщо в одній країні населення збільшилось на 10% - то воно змушене ДЛЯ СЕБЕ будувати більше , в той час коли інша країна де населення зменшується можу будувати на 40% менше - але при цьому жити не гірше
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24

  Волгарь написав: Не стал бы продолжать тему, но Вас, постоянного телезрителя пропагандистских программ РосТВ, она, видимо, очень интересует.

Зачем нам РосТВ, когда у нас есть Вы? :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:25

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Просте пояснення - навіщо москалик сидить на наших сторінках
Якби він хотів висвітлити реальний стан... а він маніпулює
З попереднього його повідомлення
раССея виросла на +10% - ура,мАлАдцЫ
Україна зменшилась на 30% - фууу, лохи
раССея будує більше - ура,мАлАдцЫ
Україна будує менеше - фууу, лохи
....
А те що в кінцевому результаті забезпеченість житлом після 28 років досягнень педерації і 28 років провалів України - у нас однакова - цей пропогАндом замовчує
Все ж елементарно , якщо в одній країні населення збільшилось на 10% - то воно змушене ДЛЯ СЕБЕ будувати більше , в той час коли інша країна де населення зменшується можу будувати на 40% менше - але при цьому жити не гірше

К сожалению я затронул вопрос куда обширнее.
В Украине то же существую "свои призраки" https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/
И при сегодняшней политике она(проблема) будет только рости.
В РФ - это целая система.
Причём здесь нет проблем "роста городов" - а есть проблема отсутствия "Права(прежде всего экономического) у коренного населения". Как наследие совка.

Именно переформатирование "экономической модели" по аналогу Мексики.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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