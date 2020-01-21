Додано: Сер 22 січ, 2020 11:56

Я просто офигеваю от такого:



Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.

И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).



Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.



Ну как так можно? Не понимаю...



З.Ы. ну и наша судовая.

Отчиму, который убил и згвалтував 2-х летнего сына, дают 10 лет.

(Кстати, беркутовцам тоже, если не ошибаюсь, максимум светил 10 лет. Так это максимум).

Он отсидел в СИЗО 3,5 года и ... вышел из СИЗО на волю.

3,5 года -- за згвалтування и убийство 2-х летнего ребёнка.



Как отпустили: математика:

3,5*2= 7 лет (по Савченко), что две трети от срока, и досрочка -- УДО за гарну працю и поведение.

Но по закону -- две трети срока нужно отсидеть в месте заключения. А он в нем не был ни одного дня. Не работал ни одного дня.



Прокуратура говорит -- дескать, судья ошибся. Ошибся!



Нюанс -- мужик и его отец из МВС...