Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор? Украина - не Россия! Прекращайте! Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде" Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.
Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда! Только жить там никто не хочет кроме....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:1. До 43% с компании по фонду З/П 2. До 50% с З/П В остатке 25% Далее: - % на "обменку" - 20% НДС (на потребление и использование этих средств) .................................... - Их ни что более, как стараются прировнять к "Заробитчанам" но на территории Украины - без социальных обязательств и гарантий.
не зрозумів про що ви. зараз підприємство сплачує 22% ЕСВ від нарахованої зп та 18%+1,5% сплачє робітник з нарахованої зп. тобто виходить 34% йде на відрахування від фонду оплати праці. нараховано зп 12000 ЕСВ 2640 фонд оплати праці 14640 ПДФО+Військовий 2340 (2640+2340)/14640=0,34 підприємство витрачає 14640 а людина на руки отримує 9660 а що у вас за схеми?
Хомякоид написав:Ну если декларировать что нам не нужен таможенный союз с ЕС то конечно тогда нам его никто не даст.
У нас за последние годы было столько деклараций, что от них никакого толку. Лучше ничего не декларировать, а молча гармонизировать например своё таможенное законодательство с ЕС и упрощать и автоматизировать процедуры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Kudrjavuy написав:Вы считаете, с видения работника. Вам предложен расчёт со стороны: "стоимость работ" - налоговая нагрузка для получения в Украине - средства которыми Вы распоряжаетесь. Считайте изначально от того, кто платит за "заказ" - и что Вы, как "работник" с этого имеете.
Вы изначально упустили "базовые" - происхождение, образование, оборудование и его хозяин(роялти, роялти на ПО) - размер обслуживания - лицензионные соглашения -....- Налоги - Ваша прибыль. - Бесплатного нет ничего.
ви не праві. чкщо підприємство витрачає 14640 на утримання штатної одиниці то робітник отримує на руки 9660. то з точки зору підприємства 34% йде на відрахування.
Kudrjavuy написав:Волгарь Вы вновь бросаете дерьмо на вентилятор? Украина - не Россия! Прекращайте! Вам же только вытавляли видео (при чём сравнимой ситуацией с Северной Кореей) о "жилом фонде" Эти же вопросы, словно г***о по стенкам сосуда, ялозят с совковых времён - при чём навязывают людям далёким к пониманию сути вопроса.
Вам стоит ещё кричать, что в РФ раздают бесплатно по гектару земли, города стоят без жителей - квартиры - пожалуйста,.... - и это правда! Только жить там никто не хочет кроме....
НЕ СМОТРЕЛ. Насчет качества ЖИЛЬЯ - жилой фонд РФ за 28 лет вырос с 2,4 до 4 млрд. м2. (на 2/3). Для сравнения на Украине с 90-го по 2013-ый (далее корректный учет невозможен) на 20%. В РСФСР строилось 70 млн. м2 жилья, сейчас 80+ (уже который год),в УССР -21 млн м2, сейчас 8-10 млн. Насчет городов без жителей -в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн. Это о жилом фонде и жителях. Не стал бы продолжать тему, но Вас, постоянного телезрителя пропагандистских программ РосТВ, она, видимо, очень интересует.
Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна. И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).
Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Ну как так можно? Не понимаю...
З.Ы. ну и наша судовая. Отчиму, который убил и згвалтував 2-х летнего сына, дают 10 лет. (Кстати, беркутовцам тоже, если не ошибаюсь, максимум светил 10 лет. Так это максимум). Он отсидел в СИЗО 3,5 года и ... вышел из СИЗО на волю. 3,5 года -- за згвалтування и убийство 2-х летнего ребёнка.
Как отпустили: математика: 3,5*2= 7 лет (по Савченко), что две трети от срока, и досрочка -- УДО за гарну працю и поведение. Но по закону -- две трети срока нужно отсидеть в месте заключения. А он в нем не был ни одного дня. Не работал ни одного дня.
Прокуратура говорит -- дескать, судья ошибся. Ошибся!
Волгарь написав:в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Просте пояснення - навіщо москалик сидить на наших сторінках Якби він хотів висвітлити реальний стан... а він маніпулює З попереднього його повідомлення раССея виросла на +10% - ура,мАлАдцЫ Україна зменшилась на 30% - фууу, лохи раССея будує більше - ура,мАлАдцЫ Україна будує менеше - фууу, лохи .... А те що в кінцевому результаті забезпеченість житлом після 28 років досягнень педерації і 28 років провалів України - у нас однакова - цей пропогАндом замовчує Все ж елементарно , якщо в одній країні населення збільшилось на 10% - то воно змушене ДЛЯ СЕБЕ будувати більше , в той час коли інша країна де населення зменшується можу будувати на 40% менше - але при цьому жити не гірше
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Просте пояснення - навіщо москалик сидить на наших сторінках Якби він хотів висвітлити реальний стан... а він маніпулює З попереднього його повідомлення раССея виросла на +10% - ура,мАлАдцЫ Україна зменшилась на 30% - фууу, лохи раССея будує більше - ура,мАлАдцЫ Україна будує менеше - фууу, лохи .... А те що в кінцевому результаті забезпеченість житлом після 28 років досягнень педерації і 28 років провалів України - у нас однакова - цей пропогАндом замовчує Все ж елементарно , якщо в одній країні населення збільшилось на 10% - то воно змушене ДЛЯ СЕБЕ будувати більше , в той час коли інша країна де населення зменшується можу будувати на 40% менше - але при цьому жити не гірше
К сожалению я затронул вопрос куда обширнее. В Украине то же существую "свои призраки" https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/ И при сегодняшней политике она(проблема) будет только рости. В РФ - это целая система. Причём здесь нет проблем "роста городов" - а есть проблема отсутствия "Права(прежде всего экономического) у коренного населения". Как наследие совка.
Именно переформатирование "экономической модели" по аналогу Мексики.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.