Вы впали "в мою веру" - ?
Или просто открыли глаза?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:28
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30
Всех с праздником!
I гарна пiсня:
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47
Волгарь
С юмором о "Ваших проблемах":
Не создавайте их сами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49
pesikot
Это только для Вас:
"Не видно суслика, а он есть!"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:50
Re: Політичні дискусії
И кому "это интересно", кроме РФ?
Україна - соборна єдина, неділима!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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