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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5282528352845285
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:28

  detroytred написав:Я просто офигеваю от такого:

Вы впали "в мою веру" - :shock: ?
Или просто открыли глаза? :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30

Всех с праздником!

I гарна пiсня:
https://m.soundcloud.com/taruta/obtnitsya
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47

Волгарь
С юмором о "Ваших проблемах":
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11862.html
Не создавайте их сами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49

pesikot
Это только для Вас:
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11861.html

"Не видно суслика, а он есть!"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:50

Re: Політичні дискусії

И кому "это интересно", кроме РФ?
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11864.html

Україна - соборна єдина, неділима!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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