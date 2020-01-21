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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5283528452855286>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:28

  detroytred написав:Я просто офигеваю от такого:

Вы впали "в мою веру" - :shock: ?
Или просто открыли глаза? :lol:
Ничего личного, токмо "бизнес" - https://news.finance.ua/ru/news/-/46373 ... zhu-tyurem
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30

Всех с праздником!

I гарна пiсня:
https://m.soundcloud.com/taruta/obtnitsya
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:47

Волгарь
С юмором о "Ваших проблемах":
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11862.html
Не создавайте их сами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49

pesikot
Это только для Вас:
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11861.html

"Не видно суслика, а он есть!"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:50

Re: Політичні дискусії

И кому "это интересно", кроме РФ?
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 11864.html

Україна - соборна єдина, неділима!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:06

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав:
  Волгарь написав:в 91-ом в РСФСР проживало 148,5 млн. человек, сейчас, с приезжими - 160+, для сравнения в УССР в 92-ом -52 млн., сейчас, на Украине де-факто наличное население - 32+ млн.
Просте пояснення - навіщо москалик сидить на наших сторінках
Якби він хотів висвітлити реальний стан... а він маніпулює
З попереднього його повідомлення
раССея виросла на +10% - ура,мАлАдцЫ
Україна зменшилась на 30% - фууу, лохи
раССея будує більше - ура,мАлАдцЫ
Україна будує менеше - фууу, лохи
....
А те що в кінцевому результаті забезпеченість житлом після 28 років досягнень педерації і 28 років провалів України - у нас однакова - цей пропогАндом замовчує
Все ж елементарно , якщо в одній країні населення збільшилось на 10% - то воно змушене ДЛЯ СЕБЕ будувати більше , в той час коли інша країна де населення зменшується можу будувати на 40% менше - але при цьому жити не гірше

К сожалению я затронул вопрос куда обширнее.
В Украине то же существую "свои призраки" https://slavdelo.dn.ua/2016/05/25/nazva ... besplatno/
И при сегодняшней политике она(проблема) будет только рости.
В РФ - это целая система.
Причём здесь нет проблем "роста городов" - а есть проблема отсутствия "Права(прежде всего экономического) у коренного населения". Как наследие совка.

Именно переформатирование "экономической модели" по аналогу Мексики.

При сократившемся на почти 40% населении, обеспченность жильем могла быть и повыше (если бы его строили)
Житловий фонд України Загальна площа, млн.м2
1990 922,1
2013 1 096,64
20185 993,34
5) Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Кстати, уважаемый УкрСтат допустил серьезную ошибку - среднюю обеспеченность жильем он посчитал для населения в 41,8 млн. (т.е. с ЛНДР), а жилую площадь (согласно примечанию) - без этих территорий.
Кроме того, СТАТИСТИЧЕСКАЯ обеспеченность жильем в РФ все-таки повыше -25,8 м2 на человека на 18-ый и 26,4 на конец 19-го года, против 23,7 м2 на Украине
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12

Волгарь
При такой стоимости на энергоносители, комуналку, поборы,.....
Размер влияния экономического криминала, .....
Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).
:mrgreen:
Я бы привёл Вам другую статистику, но Вы просто ментально не готовы её воспринимать.

Остаются только те, кто верой и правдой строил, работал, создавал, ... это государство, а теперь оказывается, что "они лишние и много едят", и что уже существует целые поколения "царей", на что их удел...

Как Нестор Ивановичу отвечал старый мудрый человек -
- Вам дал Землю по 5 десятин, где отдача?
- Так война...

Вот это населению сейчас и рассказывают. Правда Землю - продают, как и всё остальное имущество..(яркая параллель - думаю модер не удалит)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:25

Kudrjavuy
А от таке -
В підсумку за операцію пацієнт заплатив 2 тисячі доларів, а лікар наполягав на винагороді у ще $20 000...
Згідно з матеріалами справи, трансплантолог "беззастережно визнав свою винуватість" у вимаганні неправомірної вигоди та пішов на угоду зі слідством.
У підсумку, суд затвердив угоду про визнання винуватості від 12.12.2019 між прокурором та Котенком і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень).
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/22/7238078/

От абсолютна нестиковка всього нашого життя . З одного боку - "неправомірна вигода" - а з іншого - чи не єдиний хірург , який може зробити пересадку печінки ... Тому й таке покарання ( напевно є інші клієнти ) ... Ну от як в бідній країні з середньою зарплатою 400 баксів хотіти отримати 30 000 за операцію . З іншого боку - ціна життя ... Чесно кажучи - я своє життя набагато дешевше оцінюю ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:31

  Puente написав:Kudrjavuy
А от таке -
В підсумку за операцію пацієнт заплатив 2 тисячі доларів, а лікар наполягав на винагороді у ще $20 000...
Згідно з матеріалами справи, трансплантолог "беззастережно визнав свою винуватість" у вимаганні неправомірної вигоди та пішов на угоду зі слідством.
У підсумку, суд затвердив угоду про визнання винуватості від 12.12.2019 між прокурором та Котенком і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень).
https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/22/7238078/

От абсолютна нестиковка всього нашого життя . З одного боку - "неправомірна вигода" - а з іншого - чи не єдиний хірург , який може зробити пересадку печінки ... Тому й таке покарання ( напевно є інші клієнти ) ... Ну от як в бідній країні з середньою зарплатою 400 баксів хотіти отримати 30 000 за операцію . З іншого боку - ціна життя ... Чесно кажучи - я своє життя набагато дешевше оцінюю ...

Вы не представляете всех "ньюансов"...
- Это "так", к пониманию:
- официальная Плата за мед услуги получается(в самой доступной клинике Украины) ровно в 3 раза больше заявленной.

Но, то, что врачъ признал свою ошибку, это ещё не означает возврат здоровья потерпевшему.

В медицине ситуация, с поборами только усугубилась до неприличия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:42

Волгарь
оптимистично расчётные данные:
К сожалению, интересующие нас данные только за 16 и 15гг., но и на этом спасибо. Что же мы видим? На конец 2016г. в России было примерно 10 млн. иностранцев и лиц без гражданства. Берём получившуюся выше цифру населения (округлённо) 131,4млн.-9,75 млн.иностранцев=121,65 млн. Вот это и есть реальная численность населения России на 2016 г. по официальным данным Росстата, Минпромторга и МВД!
https://aftershock.news/?q=node/776918&full
по пессимистичным - 70 млн.... сами поищите...
edvardd
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