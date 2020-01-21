Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12

При такой стоимости на энергоносители, комуналку, поборы,.....Размер влияния экономического криминала, .....Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).Я бы привёл Вам другую статистику, но Вы просто ментально не готовы её воспринимать.Остаются только те, кто верой и правдой строил, работал, создавал, ... это государство, а теперь оказывается, что "они лишние и много едят", и что уже существует целые поколения "царей", на что их удел...Как Нестор Ивановичу отвечал старый мудрый человек -- Вам дал Землю по 5 десятин, где отдача?- Так война...Вот это населению сейчас и рассказывают. Правда Землю - продают, как и всё остальное имущество..(яркая параллель - думаю модер не удалит)