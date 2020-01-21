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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5283528452855286
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:43

  detroytred написав:Я просто офигеваю от такого:

Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.
И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).

Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.

Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил".
А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:55

несколько простовато, может, но доходчиво ....
Андрей Пальчевский, телеведущий, на 112, 21.01.2020
https://www.youtube.com/watch?v=GOfgWIMseuA
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:04

Schmit
Вы как раз упираетесь в обратное например:
https://www.ostro.org/general/society/news/583408/
- Решит это "проблемы"?
- Нет!
- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.
- При чём не гарантируя их исполнение.
Отсюда и всё происходящее.
Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.
Почему?
- Это невероятно выгодно.
Утрированно:
Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".
При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.
- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.
- Не является "кредитором" производства.
- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара
- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"
- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"
- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження"
.............................................................................
Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:18

  Kudrjavuy написав:Schmit
Вы как раз упираетесь в обратное например:
https://www.ostro.org/general/society/news/583408/
- Решит это "проблемы"?
- Нет!
- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.
- При чём не гарантируя их исполнение.
Отсюда и всё происходящее.
Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.
Почему?
- Это невероятно выгодно.
Утрированно:
Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".
При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.
- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.
- Не является "кредитором" производства.
- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара
- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"
- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"
- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження"
.............................................................................
Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения.


Рукалицо.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:20

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Кстати, уважаемый УкрСтат допустил серьезную ошибку - среднюю обеспеченность жильем он посчитал для населения в 41,8 млн. (т.е. с ЛНДР), а жилую площадь (согласно примечанию) - без этих территорий.
Кроме того, СТАТИСТИЧЕСКАЯ обеспеченность жильем в РФ все-таки повыше -25,8 м2 на человека на 18-ый и 26,4 на конец 19-го года, против 23,7 м2 на Украине
І знову прпагАндон....
1 В свєму першому повідомленні - 32 млн , зараз 41.8 млн
2 Якщо населення з ОРДЛО а м2 без ордло - то середня забезпеченність житлом у нас реально більша
Бо реальна це
м2 без ОРДЛО поділити на населення БЕЗ ОРДЛО
3 Нешановний пропагАндон - так скільки в Україні населення
32 млн - як ви заявляєте в першому повідомленні
чи 41.8 млн
чи 44 млн (якщо ще й вкрадений Крим доплюсувати)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:24

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.
а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.
і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь

Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.
YKK
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