Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна. И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).
Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил". А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.
Schmit Вы как раз упираетесь в обратное например: https://www.ostro.org/general/society/news/583408/ - Решит это "проблемы"? - Нет! - Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов. - При чём не гарантируя их исполнение. Отсюда и всё происходящее. Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира. Почему? - Это невероятно выгодно. Утрированно: Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать". При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда. - Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист. - Не является "кредитором" производства. - Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара - Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги" - Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту" - Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження" ............................................................................. Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Schmit Вы как раз упираетесь в обратное например: https://www.ostro.org/general/society/news/583408/ - Решит это "проблемы"? - Нет! - Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов. - При чём не гарантируя их исполнение. Отсюда и всё происходящее. Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира. Почему? - Это невероятно выгодно. Утрированно: Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать". При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда. - Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист. - Не является "кредитором" производства. - Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара - Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги" - Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту" - Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження" ............................................................................. Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения.
Волгарь написав:Кстати, уважаемый УкрСтат допустил серьезную ошибку - среднюю обеспеченность жильем он посчитал для населения в 41,8 млн. (т.е. с ЛНДР), а жилую площадь (согласно примечанию) - без этих территорий. Кроме того, СТАТИСТИЧЕСКАЯ обеспеченность жильем в РФ все-таки повыше -25,8 м2 на человека на 18-ый и 26,4 на конец 19-го года, против 23,7 м2 на Украине
І знову прпагАндон.... 1 В свєму першому повідомленні - 32 млн , зараз 41.8 млн 2 Якщо населення з ОРДЛО а м2 без ордло - то середня забезпеченність житлом у нас реально більша Бо реальна це м2 без ОРДЛО поділити на населення БЕЗ ОРДЛО 3 Нешановний пропагАндон - так скільки в Україні населення 32 млн - як ви заявляєте в першому повідомленні чи 41.8 млн чи 44 млн (якщо ще й вкрадений Крим доплюсувати)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
mephala написав:взагалі то вона сказала що їй самій достатньо. а от утримувати себе і дитину буде не достатньо. і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь
Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.
mephala написав:взагалі то вона сказала що їй самій достатньо. а от утримувати себе і дитину буде не достатньо. і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь
Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.
И это мы уже рассматривали. На примере адвоката "Багирова" и жалоб "азербайджанского землячества" "Адвокат" - ни что другое, как доверенное лицо, что переносит деньги от заказчика к судье. Верховная рада - как раз те, кто прописывает(рагламентирует) эти взаимоотношения.
Но странным образом Прокуратура, что осуществляла "общий надзор" за гражданским судочминством отстранена по причине изменения Верховенства Права.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру... Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров". Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться. Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!
32% только отопление - Дороже!
Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза". Пусть в квартирах живут "Пролетарии". Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?) P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?
В принципе, всё, что не делается - к Лучшему! В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные. Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.
Да, "уважаемые и не очень"! Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы! В этом её прелесть! Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе?
Replay написав:Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру... Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров". Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться. Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!
32% только отопление - Дороже!
Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? )
Replay написав:Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру... Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров". Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться. Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!
32% только отопление - Дороже!
Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза". Пусть в квартирах живут "Пролетарии". Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?) P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?
В принципе, всё, что не делается - к Лучшему! В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные. Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.
Да, "уважаемые и не очень"! Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы! В этом её прелесть! Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе?
- И это вероятно в Столичном граде?(областном центре) - Представьте состояние злыднив на переферии. - Одномоментное решение жилищных вопросов. У меня при всей звёздной технологичности возникли откуда-то разногласия только по одному пункту на 100% разницы. Хотя "они" будут глаголить, что это "папередники" - принималось НКРЕКП "Вовком".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.