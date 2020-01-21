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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5284528552865287> Додано: Сер 22 січ, 2020 13:43 detroytred написав: Я просто офигеваю от такого:



Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.

И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).



Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ. Я просто офигеваю от такого:Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.

Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил".

А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать. Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил".А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать. Schmit

Повідомлень: 872 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 13:55

Андрей Пальчевский, телеведущий, на 112, 21.01.2020

https://www.youtube.com/watch?v=GOfgWIMseuA несколько простовато, может, но доходчиво ....Андрей Пальчевский, телеведущий, на 112, 21.01.2020 19yuriy91 Повідомлень: 2295 З нами з: 15.09.12 Подякував: 228 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:04 Schmit

Вы как раз упираетесь в обратное например:

https://www.ostro.org/general/society/news/583408/

- Решит это "проблемы"?

- Нет!

- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.

- При чём не гарантируя их исполнение.

Отсюда и всё происходящее.

Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.

Почему?

- Это невероятно выгодно.

Утрированно:

Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".

При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.

- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.

- Не является "кредитором" производства.

- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара

- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"

- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"

- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження"

.............................................................................

Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения. Вы как раз упираетесь в обратное например:- Решит это "проблемы"?- Нет!- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.- При чём не гарантируя их исполнение.Отсюда и всё происходящее.Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.Почему?- Это невероятно выгодно.Утрированно:Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.- Не является "кредитором" производства.- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження".............................................................................Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:18 Kudrjavuy написав: Schmit

Вы как раз упираетесь в обратное например:

https://www.ostro.org/general/society/news/583408/

- Решит это "проблемы"?

- Нет!

- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.

- При чём не гарантируя их исполнение.

Отсюда и всё происходящее.

Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.

Почему?

- Это невероятно выгодно.

Утрированно:

Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".

При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.

- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.

- Не является "кредитором" производства.

- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара

- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"

- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"

- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження"

.............................................................................

Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения. Вы как раз упираетесь в обратное например:- Решит это "проблемы"?- Нет!- Именно система плодит увеличение расходов на администрирование Законов.- При чём не гарантируя их исполнение.Отсюда и всё происходящее.Иными словами нам навязывают всё самое нехорошее, со всего мира.Почему?- Это невероятно выгодно.Утрированно:Это когда "соросёнок" - учит инженера со стажем и опытом, "как это нужно делать".При чём забирая у него львиную часть доходов от его труда.- Но он не выступает заказчиком на "товар", что индуцирует специалист.- Не является "кредитором" производства.- Не является носителем "специальных знаний" для реализации товара- Не является "производственным звеном" в цепочке"деньги-товар-деньги"- Не является "будь яким гарантом стабільності виробництва та попиту"- Не является "носієм нових технологій та гарантом їх впровадження".............................................................................Лучше слушать Козака - он уже освоил все проповеди, и их применения.



Рукалицо. Рукалицо. Schmit

Повідомлень: 872 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:20 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Кстати, уважаемый УкрСтат допустил серьезную ошибку - среднюю обеспеченность жильем он посчитал для населения в 41,8 млн. (т.е. с ЛНДР), а жилую площадь (согласно примечанию) - без этих территорий.

Кроме того, СТАТИСТИЧЕСКАЯ обеспеченность жильем в РФ все-таки повыше -25,8 м2 на человека на 18-ый и 26,4 на конец 19-го года, против 23,7 м2 на Украине Кстати, уважаемый УкрСтат допустил серьезную ошибку - среднюю обеспеченность жильем он посчитал для населения в 41,8 млн. (т.е. с ЛНДР), а жилую площадь (согласно примечанию) - без этих территорий.Кроме того, СТАТИСТИЧЕСКАЯ обеспеченность жильем в РФ все-таки повыше -25,8 м2 на человека на 18-ый и 26,4 на конец 19-го года, против 23,7 м2 на Украине І знову прпагАндон....

1 В свєму першому повідомленні - 32 млн , зараз 41.8 млн

2 Якщо населення з ОРДЛО а м2 без ордло - то середня забезпеченність житлом у нас реально більша

Бо реальна це

м2 без ОРДЛО поділити на населення БЕЗ ОРДЛО

3 Нешановний пропагАндон - так скільки в Україні населення

32 млн - як ви заявляєте в першому повідомленні

чи 41.8 млн

чи 44 млн (якщо ще й вкрадений Крим доплюсувати) І знову прпагАндон....1 В свєму першому повідомленні - 32 млн , зараз 41.8 млн2 Якщо населення з ОРДЛО а м2 без ордло - то середня забезпеченність житлом у нас реально більшаБо реальна цем2 без ОРДЛО поділити на населення БЕЗ ОРДЛО3 Нешановний пропагАндон - так скільки в Україні населення32 млн - як ви заявляєте в першому повідомленнічи 41.8 млнчи 44 млн (якщо ще й вкрадений Крим доплюсувати) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21903 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:24 Re: Політичні дискусії mephala написав: взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.

а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.

і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь

Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа. Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа. YKK

Повідомлень: 1269 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:39 YKK написав: mephala написав: взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.

а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.

і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь

Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа. Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.

И это мы уже рассматривали. На примере адвоката "Багирова" и жалоб "азербайджанского землячества"

"Адвокат" - ни что другое, как доверенное лицо, что переносит деньги от заказчика к судье.

Верховная рада - как раз те, кто прописывает(рагламентирует) эти взаимоотношения.



Но странным образом Прокуратура, что осуществляла "общий надзор" за гражданским судочминством отстранена по причине изменения Верховенства Права. И это мы уже рассматривали. На примере адвоката "Багирова" и жалоб "азербайджанского землячества""Адвокат" - ни что другое, как доверенное лицо, что переносит деньги от заказчика к судье.Верховная рада - как раз те, кто прописывает(рагламентирует) эти взаимоотношения.Но странным образом Прокуратура, что осуществляла "общий надзор" за гражданским судочминством отстранена по причине изменения Верховенства Права. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 14:40

Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".

Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.

Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!



32% только отопление - Дороже!



Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза".

Пусть в квартирах живут "Пролетарии".

Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?)

P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?



В принципе, всё, что не делается - к Лучшему!

В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные.

Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.



Да, "уважаемые и не очень"!

Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы!

В этом её прелесть!

Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе? Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру...Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!только отопление - Дороже!Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза".Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?)P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?В принципе, всё, что не делается - к Лучшему!В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные.Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.Да, "уважаемые и не очень"!Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы!В этом её прелесть!Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе? Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:00 Replay написав: Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру...

Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".

Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.

Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!



32% только отопление - Дороже!

Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру...Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!только отопление - Дороже!



Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? ) Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? ) Aps

Повідомлень: 3069 З нами з: 24.06.15 Подякував: 54 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:01 Replay написав: Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру...

Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".

Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.

Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!



32% только отопление - Дороже!



Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза".

Пусть в квартирах живут "Пролетарии".

Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?)

P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?



В принципе, всё, что не делается - к Лучшему!

В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные.

Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.



Да, "уважаемые и не очень"!

Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы!

В этом её прелесть!

Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе? Тёща платёжку свою увидела за январь, за квартиру...Валерьянка и пр. вместе с очень "жесткими фразами" в адрес Зеленского, Гончарука и других "Лидеров".Я и не знал, что страшее поколение умеет так выражаться.Маруся Звiробiй -"нервно курит в корридоре"!только отопление - Дороже!Мы с женой её успокоили, переселим её к маме(пригород), на свежий воздух, а квартиру - SELL, это убыточное "предприятие", т.к. если сдавать, то не окупится падение стоимости и аммортизация "унитаза".Пусть всю жизнь тратят, чтобы заработать на "оплату коммуналки и лечение"(классный смысл жизни, не находите?)P.S. Кстати, тёща активно поддерживала Зеленского, агитировала среди "соседей и родни"... "Слугу народа" - насмотрелась?В принципе, всё, что не делается - к Лучшему!В условиях воздействия "Агрессивной среды", выживут самые хитрые и сильные.Ну и, учитывая то, что после воздействия Отравы, нужно десятки лет на восстановление "среды обитани", восстановления популяции, создание предприятий и пр., думаю, вопросов о том, что и как будет, нет.Да, "уважаемые и не очень"!Жизнь - нам посылает Испытания, Вызовы!В этом её прелесть!Ну, платить более 130 евро за обычную "трёшку", с полутёпленькими батареями, с водой в трубах непригодной к питью, с ямами во дворе?

- И это вероятно в Столичном граде?(областном центре)

- Представьте состояние злыднив на переферии.

- Одномоментное решение жилищных вопросов.

У меня при всей звёздной технологичности возникли откуда-то разногласия только по одному пункту на 100% разницы.

Хотя "они" будут глаголить, что это "папередники" - принималось НКРЕКП "Вовком". - И это вероятно в Столичном граде?(областном центре)- Представьте состояние злыднив на переферии.- Одномоментное решение жилищных вопросов.У меня при всей звёздной технологичности возникли откуда-то разногласия только по одному пункту на 100% разницы.Хотя "они" будут глаголить, что это "папередники" - принималось НКРЕКП "Вовком". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5284528552865287> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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