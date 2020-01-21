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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5284528552865287 Додано: Сер 22 січ, 2020 15:11 Aps Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? )

Это Старшее поколение, понимаете?



У них "ментальность" долларовая, как, кстати и у большинства украинцев!

Видимо, сказываются пережитые 90-е, кризис 2008-го, девал 2014-го.



То есть, "тёщи и тести" - считают всё в долларах... ну или в евро.

Ну и, как все старики, почему-то ждут от новой власти - Покращення!

Типа, "предыдущие воровали, новые обещают не воровать"!



А тут, понимаешь, реально всё дорожает(даже валерьянка), коммуналка вообще, опережает всё, а "министры - начислили себе сотни тысяч зарплат"...



Как бы, всё ясно и всё на поверхности, "куда уходят деньги... в какие города" Это Старшее поколение, понимаете?У них "ментальность" долларовая, как, кстати и у большинства украинцев!Видимо, сказываются пережитые 90-е, кризис 2008-го, девал 2014-го.То есть, "тёщи и тести" - считают всё в долларах... ну или в евро.Ну и, как все старики, почему-то ждут от новой власти - Покращення!Типа, "предыдущие воровали, новые обещают не воровать"!А тут, понимаешь, реально всё дорожает(даже валерьянка), коммуналка вообще, опережает всё, а "министры - начислили себе сотни тысяч зарплат"...Как бы, всё ясно и всё на поверхности, "куда уходят деньги... в какие города" Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:18 AlexxK написав: Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно! Ага, а шмайсеры, значит, - дешево, близко и удобно!



Не, ну если допустим Белорусским партизанам было легко ППШ доставать,

проще, чем немецкое оружие, то так тому и быть. Не, ну если допустим Белорусским партизанам было легко ППШ доставать,проще, чем немецкое оружие, то так тому и быть. justit Повідомлень: 4944 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1482 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:25 Kudrjavuy - Одномоментное решение жилищных вопросов.

Знаете, я много лет, "Воевал" с тёщей на тему, что "Богатство - это не квартиры, дома, машины и полный холодильник" - а высокорентабельные вложения!

До "Взаимных обид" доходило!

Я ей: "Если наступит Кризис или Война, Ваша квартира - не будет нужна ни Вам, ни дочке, ни внучке! Это не Актив а ПАССИВ!"

Она в ответ: Мы с "тестем" всю жизнь проработали, пока получили эту квартиру, мы тут жили в мололые годы" и пр. ерунду...



И вот, Спасибо В.А. Зеленскому и его команде, Тёща повзрослела!





P.S. На этом фоне, я стал "другом", Аффигеть!

"Вселенское зло" сместилось с "дуже хитрого" зятя, уговаривающего "любимую дочь" навсегда уехать "далеко-далёко" - на Правительство!

И... Тёща уже не против... "доживать без поддержки детей и внуков", лишь бы "детей и внуков" не уничтожили "покращувачи"!

Супер!

Спасибо, Гончарук-Освободитель!

Низкий поклон Вам! Знаете, я много лет, "Воевал" с тёщей на тему, что "Богатство - это не квартиры, дома, машины и полный холодильник" - а высокорентабельные вложения!До "Взаимных обид" доходило!Я ей: "Если наступит Кризис или Война, Ваша квартира - не будет нужна ни Вам, ни дочке, ни внучке! Это не Актив а ПАССИВ!"Она в ответ: Мы с "тестем" всю жизнь проработали, пока получили эту квартиру, мы тут жили в мололые годы" и пр. ерунду...P.S. На этом фоне, я стал "другом", Аффигеть!"Вселенское зло" сместилось с "дуже хитрого" зятя, уговаривающего "любимую дочь" навсегда уехать "далеко-далёко" - на Правительство!И... Тёща уже не против... "доживать без поддержки детей и внуков", лишь бы "детей и внуков" не уничтожили "покращувачи"!Супер!Спасибо, Гончарук-Освободитель!Низкий поклон Вам! Востаннє редагувалось Replay в Сер 22 січ, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30 Replay написав: Aps Я так понимаю в прошлом году вы ей платежки не показывали? )

Это Старшее поколение, понимаете?

Это Старшее поколение, понимаете?

Вы глубоко ошибаетесь!

Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!

Оказывается С/Х - поставлено на лыжи примитивного "бизнеса".

Распаханы все... и всё отравлено сельхоз химией(импортной).

Вода - отрава.

Воздух - отрава.

Дорог нет.

Ветрозаградительные посадки - вырезаны.

Где был янтарь - лунная поверхность.

Где были яры - одни пни.

Балки из-за нитратов поросли камышом - даже лягушки ушли.(уже не квакают, и не поют своих песен)

Бытового топлива в виде угля - нет.(а если и есть - недоступен)

Детские садики, школы, общественный транспорт,.... оптимизированы.

Право на Землю - только по предъявлению "пресса капусты". Вы глубоко ошибаетесь!Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!Оказывается С/Х - поставлено на лыжи примитивного "бизнеса".Распаханы все... и всё отравлено сельхоз химией(импортной).Вода - отрава.Воздух - отрава.Дорог нет.Ветрозаградительные посадки - вырезаны.Где был янтарь - лунная поверхность.Где были яры - одни пни.Балки из-за нитратов поросли камышом - даже лягушки ушли.(уже не квакают, и не поют своих песен)Бытового топлива в виде угля - нет.(а если и есть - недоступен)Детские садики, школы, общественный транспорт,.... оптимизированы.Право на Землю - только по предъявлению "пресса капусты". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:30

8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с)

Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк Украины (НБУ) должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.



Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей" приймачки сделали сами себя вместе.8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с) Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14338 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1910 раз. Подякували: 4140 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:38 YKK написав: mephala написав: взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.

а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.

і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь взагалі то вона сказала що їй самій достатньо.а от утримувати себе і дитину буде не достатньо.і мені от цікаво скільки отримує саме адвокат Дмитрий Марцонь

Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа. Благосостояние адвоката зависит от его профессионализма и его гонорара, так что адвокат может "получать" хоть 1000000$ в эквиваленте, так как он самозянятое лицо, которое обеспечивает себя самого, в отличие от паразитов - министров, депутатов и прочих слуг народа.

ну це з вашої точки зору. а для мене адвокати паразити.

і що? ну це з вашої точки зору. а для мене адвокати паразити.і що? mephala Повідомлень: 6353 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:44 Yuri_T написав: приймачки сделали сами себя вместе.

8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с)

Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк Украины (НБУ) должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.



Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей" приймачки сделали сами себя вместе.8 ярдов? "да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи..." (с)

Здесь заманчива история "Правекс банка" - и то, что большинство кредиторов просто не знают, что им были должны - ни так и померли в неведении о результатах ваучеризации и акционирования. Здесь заманчива история "Правекс банка" - и то, что большинство кредиторов просто не знают, что им были должны - ни так и померли в неведении о результатах ваучеризации и акционирования. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:45 Kudrjavuy Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!

Вы не поняли.

Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...

Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.

А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!

А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?



Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!



Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирство для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?

Если же работать за границей, то и жить - желательно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктур!



То есть, "вы нас решили давить за глотку, вот коммуналкой"?

Нет проблем! Мы будем Уезжать, продавать, закрывать бизнес, оптимизиоовать всё..

Ну не нужны "вам" врачи и инженера, слесари и строители?

Нет проблем! Уедем туда, где нужны и детей туда заберём!

Сидите сами в своих "Радах" и разворовывайте кредитные средства!

Рано или поздно, "ваши" же Кредиторы- Вас и "нагнут".

Наша задача, быть как можно дальше в этот момент!

Наша первостепенная задача - сохранить украинскую нацию, которую "влада" - уничтожает. Вы не поняли.Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирство для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?Если же работать за границей, то и жить - желательно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктур!То есть, "вы нас решили давить за глотку, вот коммуналкой"?Нет проблем! Мы будем Уезжать, продавать, закрывать бизнес, оптимизиоовать всё..Ну не нужны "вам" врачи и инженера, слесари и строители?Нет проблем! Уедем туда, где нужны и детей туда заберём!Сидите сами в своих "Радах" и разворовывайте кредитные средства!Рано или поздно, "ваши" же Кредиторы- Вас и "нагнут".Наша задача, быть как можно дальше в этот момент!Наша первостепенная задача - сохранить украинскую нацию, которую "влада" - уничтожает. Востаннє редагувалось Replay в Сер 22 січ, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1794 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:51 Replay написав: Kudrjavuy Вас и их ожидает ещё больше разочарований в сельской местности!

Вы не поняли.

Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...

Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.

А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!

А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?



Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!



Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирово для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?

Если же работать за границей, то и жить - желаетельно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктуру! Тёщу отправляем не "возделывать поля" а просто, жить...Будет помидорчики и огурчики для "любиого зятя" солить, курочек выращивать домашних, дышать свежим воздухом.А средства от продажи квартиры, я вложу под 10% годовых в валюте, плюс пенсия... всё просто супер!А толку, жить в городе, работать... чтобы оплатить коммуналку и купить помидорку с крылышком?Там, "наверху", не "поняли"(специально)... что Коммуналка - должна быть сопоставима с реальным прожиточным минимумом, с учётом расходов на лекарства и пр.!Если ты зарабатываешь чисто на "оплатить конуру и пожрать", если тебе не хватает на лекарства, на репетирово для детей(образование никакое) то нафик здесь работать вообще?Если же работать за границей, то и жить - желаетельно там, ведь там есть Законы и строится Инфраструктуру!



- Я больше, чем понял!

Просто Вы не поняли, что вас ожидает на Родине предков.

- В селе.

Там всё поменялось в течении последнего ГОДА!

С ожиданием монетизации Земли.

Официально 10% земли уничтожено (не зарегистрировано, но распахано) каждый 10й гектар не есть пахотные земли, но они "освоены".



- ТО, что нельзя было делать категорически.

Арендаторами стали выходцы МВД, с хорошим финансированием из-вне. - Я больше, чем понял!Просто Вы не поняли, что вас ожидает на Родине предков.- В селе.Там всё поменялось в течении последнего ГОДА!С ожиданием монетизации Земли.Официально 10% земли уничтожено (не зарегистрировано, но распахано) каждый 10й гектар не есть пахотные земли, но они "освоены".- ТО, что нельзя было делать категорически.Арендаторами стали выходцы МВД, с хорошим финансированием из-вне. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7603 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 15:56 Kudrjavuy написав: Волгарь

При такой стоимости на энергоносители, комуналку, поборы,.....

Размер влияния экономического криминала, .....

Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).



Я бы привёл Вам другую статистику, но Вы просто ментально не готовы её воспринимать.



Остаются только те, кто верой и правдой строил, работал, создавал, ... это государство, а теперь оказывается, что "они лишние и много едят", и что уже существует целые поколения "царей", на что их удел...



Как Нестор Ивановичу отвечал старый мудрый человек -

- Вам дал Землю по 5 десятин, где отдача?

- Так война...



Вот это населению сейчас и рассказывают. Правда Землю - продают, как и всё остальное имущество..(яркая параллель - думаю модер не удалит) При такой стоимости на энергоносители, комуналку, поборы,.....Размер влияния экономического криминала, .....Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).Я бы привёл Вам другую статистику, но Вы просто ментально не готовы её воспринимать.Остаются только те, кто верой и правдой строил, работал, создавал, ... это государство, а теперь оказывается, что "они лишние и много едят", и что уже существует целые поколения "царей", на что их удел...Как Нестор Ивановичу отвечал старый мудрый человек -- Вам дал Землю по 5 десятин, где отдача?- Так война...Вот это населению сейчас и рассказывают. Правда Землю - продают, как и всё остальное имущество..(яркая параллель - думаю модер не удалит)

Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза?

Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли?

Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор. Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза?Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли?Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор. Волгарь Повідомлень: 7493 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5284528552865287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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