Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза? Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли? Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор.
Старый анекдот(быль): по пыльной дороге едет в бричке ромская семья. Вдруг цыганёнок бросается в придорожные кусты. - Лопата! Отец ему - Брось! - Да она золотая! - Брось! Пускай и золотая, но ею "работать" надо!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Группа поддержки Голобородько [14:50 21 января 2020 года ][Олег КАЛИТА] http://ukrrudprom.com/analytics/Gruppa_ ... rodko.html Не прошло и года с момента избрания президента, как стало очевидно, что его программа реформирования страны не отвечает чаяниям тех 70% несчастных, которые за него голосовали. Во всяком случае, в экономике он будет ориентироваться на “хотелки” двух групп, которые его в массе своей не поддерживали. Но Зеленский все равно победил, поскольку эти “отверженные” не обладают ни достаточным электоральным, ни медийным ресурсом поддержки. В свежем интервью Newsweek Зеленский четко называет первую группу, на запросы которой ориентируется, — местный средний бизнес:
“Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса — не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, — вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону…
В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая”.
Действительно, было бы странно ожидать от Зеленского мировоззрения дарницкого учителя истории. Он, в первую очередь, бизнесмен средней руки — и по оборотам, и по взглядам. И в условиях колоссального психологического прессинга на посту главы государства подсознательно ориентируется на “социально близких”.
Очевидно, что как представитель “прослойки”, зажатой между олигархами и ЧПшниками, он мягко говоря не долюбливает обоих. Первые слишком долго устанавливали правила игры как для страны в целом, так и лично для Владимира Александровича. Именно олигархи — главный источник управляемого ими хаоса в экономике, цель которого недопустить развития существующего среднего бизнеса в нечто большее и способное конкурировать с нынешними хозяевами страны. Что же касается ФОПов — эта самая бизнес-“чернь”, из рядов которой в свое время вынырнул Зеленский сотоварищи. Однако, это не просто ненависть и отрицание собственных корней. Скорее, четкое понимание, что именно мелкий бизнес в силу своей массовости и активности — благодатная почва для любого будущего массового протеста. И поэтому его нужно душить, в том числе дополнительным регулированием и налогами, дабы не давать поводов сосредоточиться на мыслях об организованном бунте. Поэтому в итоге он будет бессмысленным и беспощадным.
Вторая группа, к потребностям которой еще более трепетно относится президент, — международные финансовые организации (МФО), которые являются для Владимира виртуальным олицетворением тех самых инвесторов. В частности, приснопамятный МВФ, чьих 15 млрд долларов Голобородько добивался в первом сезоне сериала и из-за провала реформ по рецепту которого наш герой уходит в отставку во втором сезоне. Фактически сегодня мы лишь переживаем трагедию по мотивам уже снятого фарса. Однако, все это будет дальше, а сейчас Зеленский нуждается в поддержке Запада (в том числе с оглядкой на войну с Россией) и краеугольным ее камнем как раз и являются МФО и идеологически близкие к ним “соросята” из Кабмина и Рады. Главные направления атаки — продавливание максимально свободного от какого-либо регулирования рынка земли вкупе с дискриминирующим работников Трудовым кодексом. На выходе — эммиграция нескольких миллионов украинцев, у которых в короткий срок отберут часть прав, свобод и собственности. Схема элегантная в своей эффективности, если не обращать внимания на побочные эффекты, c которыми мы познакомимся уже в нынешнем году.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://ukrrudprom.ua/analytics/Oligarh ... osyat.html К тому же внутри правящей партии “Слуга народа” наблюдается конфликт интересов: часть депутатов придерживается либеральных взглядов, часть — социалистических. С одной стороны, премьер заявляет о желании уменьшить присутствие государства в экономике, с другой — все представленные в парламент законопроекты наоборот направлены на расширение базы налогообложения и вытеснение малого бизнеса из страны. Все это способствует формированию консервативной повестки дня (ее апофеозом стал базовый сценарий бюджета-2020 с ростом 3,7%) и ставит крест на планах правительства достичь 40% роста экономики за следующие 5 лет.
При существующем раскладе сил, базовый сценарий предполагает соблюдение консервативной экономической политики, где главную роль будут играть настойчивые рекомендации групп влияния из числа представителей международного финансового капитала. Основные интересы этой группы:
1. Свободный вывод прибыли из страны и отсутствие льгот по налогу у местных компаний. Дальнейшая дискредитация введения налога на выведенный капитал, записанного в программе президента Зеленского и партии “Слуга народа”.
2. Свободный доступ к ресурсам, прежде всего, к земле. Свободная продажа земли без ограничений. Предоставление возможности покупать землю иностранцам.
3. Обеспечение влияния на НБУ через соглашение с МВФ, предусматривающего максимально дорогой кредитный ресурс для украинских компаний, которые окажутся в невыгодных условиях по сравнению с западными конкурентами, имеющими свое дешевое финансирование.
4. Лоббирование приватизации и возможности участия иностранцев в этом процессе наравне с местными компаниями.
5. Ликвидация упрощенной системы налогообложения (или ее максимальное усложнение), а также борьба с контрабандой для устранения конкурентных преимуществ местных компаний. Парламент уже одобрил законопроекты 1053-1073 о максимальном усложнения упрощенной системы (тотальная РРО-зация).
6. Лоббирование высокой налоговой нагрузки на реальный сектор экономики и низкой — на спекулятивные операции. В текст соглашения с МВФ закладывается невозможность снижать налоги и давать льготы, но всегда есть возможность увеличивать налоги или расширить базу налогов, тогда как спекулятивные облигации ОВГЗ облагаются по ставке всего 1,5%.
7. Навязывание обществу наратива: если не МВФ, то дефолт. Лоббирование своих интересов в тексте соглашения с МВФ.
8. Использование кризисов в своих интересах для скупки в Украине бизнесов, оказавшихся в затруднительном положении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.