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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5285528652875288 Додано: Сер 22 січ, 2020 16:38 Волгарь написав: Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза?

Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли?

Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор. Выезжать в теплые края? ЭТО С ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ ТУЧНЫМИ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМАМИ, 90% которой лежит южнее 52-ой широты, которая имеет более 1000 км побережья теплого моря? Где едва ли не на всей территории даже в диком виде растут абрикосы, а черешня растет почти как береза?Это ж как надо было постараться, чтобы патриоту своей страны, ветерану, положившему здоровье и всю жизнь на нее, в голову приходили такие мысли?Насчет Махно - неудачный пример, НЕ КО ВРЕМЕНИ судя по его воспоминаниям. Там он ничего подобного не писал, да и мову не любил - говорил исключительно по-русски. Опять же, летом 18-го встречался в Москве с Лениным, хотя сущность большевизма разгадал почти сразу - сплошной обман и /насилие и террор.



Старый анекдот(быль):

по пыльной дороге едет в бричке ромская семья.

Вдруг цыганёнок бросается в придорожные кусты.

- Лопата!

Отец ему

- Брось!

- Да она золотая!

- Брось! Пускай и золотая, но ею "работать" надо!





Батенька, речь не о Нестор Ивановиче Махно! прочтите ещё раз пост. А как раз о этом моменте. https://www.youtube.com/watch?v=8Aaqy-3Iytg О населении Украины, его достоянием и "её керманычами" Старый анекдот(быль):по пыльной дороге едет в бричке ромская семья.Вдруг цыганёнок бросается в придорожные кусты.- Лопата!Отец ему- Брось!- Да она золотая!- Брось! Пускай и золотая, но ею "работать" надо!Батенька, речь не о Нестор Ивановиче Махно! прочтите ещё раз пост. А как раз о этом моменте.О населении Украины, его достоянием и "её керманычами" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 січ, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7605 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 16:41 Re: Політичні дискусії



[14:50 21 января 2020 года ][Олег КАЛИТА]

http://ukrrudprom.com/analytics/Gruppa_ ... rodko.html

Не прошло и года с момента избрания президента, как стало очевидно, что его программа реформирования страны не отвечает чаяниям тех 70% несчастных, которые за него голосовали. Во всяком случае, в экономике он будет ориентироваться на “хотелки” двух групп, которые его в массе своей не поддерживали. Но Зеленский все равно победил, поскольку эти “отверженные” не обладают ни достаточным электоральным, ни медийным ресурсом поддержки.

В свежем интервью Newsweek Зеленский четко называет первую группу, на запросы которой ориентируется, — местный средний бизнес:



“Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса — не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, — вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону…



В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая”.



Действительно, было бы странно ожидать от Зеленского мировоззрения дарницкого учителя истории. Он, в первую очередь, бизнесмен средней руки — и по оборотам, и по взглядам. И в условиях колоссального психологического прессинга на посту главы государства подсознательно ориентируется на “социально близких”.



Очевидно, что как представитель “прослойки”, зажатой между олигархами и ЧПшниками, он мягко говоря не долюбливает обоих. Первые слишком долго устанавливали правила игры как для страны в целом, так и лично для Владимира Александровича. Именно олигархи — главный источник управляемого ими хаоса в экономике, цель которого недопустить развития существующего среднего бизнеса в нечто большее и способное конкурировать с нынешними хозяевами страны. Что же касается ФОПов — эта самая бизнес-“чернь”, из рядов которой в свое время вынырнул Зеленский сотоварищи. Однако, это не просто ненависть и отрицание собственных корней. Скорее, четкое понимание, что именно мелкий бизнес в силу своей массовости и активности — благодатная почва для любого будущего массового протеста. И поэтому его нужно душить, в том числе дополнительным регулированием и налогами, дабы не давать поводов сосредоточиться на мыслях об организованном бунте. Поэтому в итоге он будет бессмысленным и беспощадным.



Вторая группа, к потребностям которой еще более трепетно относится президент, — международные финансовые организации (МФО), которые являются для Владимира виртуальным олицетворением тех самых инвесторов. В частности, приснопамятный МВФ, чьих 15 млрд долларов Голобородько добивался в первом сезоне сериала и из-за провала реформ по рецепту которого наш герой уходит в отставку во втором сезоне. Фактически сегодня мы лишь переживаем трагедию по мотивам уже снятого фарса.



Однако, все это будет дальше, а сейчас Зеленский нуждается в поддержке Запада (в том числе с оглядкой на войну с Россией) и краеугольным ее камнем как раз и являются МФО и идеологически близкие к ним “соросята” из Кабмина и Рады. Главные направления атаки — продавливание максимально свободного от какого-либо регулирования рынка земли вкупе с дискриминирующим работников Трудовым кодексом. На выходе — эммиграция нескольких миллионов украинцев, у которых в короткий срок отберут часть прав, свобод и собственности. Схема элегантная в своей эффективности, если не обращать внимания на побочные эффекты, c которыми мы познакомимся уже в нынешнем году. Группа поддержки Голобородько[14:50 21 января 2020 года ][Олег КАЛИТА]Не прошло и года с момента избрания президента, как стало очевидно, что его программа реформирования страны не отвечает чаяниям тех 70% несчастных, которые за него голосовали. Во всяком случае, в экономике он будет ориентироваться на “хотелки” двух групп, которые его в массе своей не поддерживали. Но Зеленский все равно победил, поскольку эти “отверженные” не обладают ни достаточным электоральным, ни медийным ресурсом поддержки.В свежем интервью Newsweek Зеленский четко называет первую группу, на запросы которой ориентируется, — местный средний бизнес:“Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса — не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, — вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону…В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая”.Действительно, было бы странно ожидать от Зеленского мировоззрения дарницкого учителя истории. Он, в первую очередь, бизнесмен средней руки — и по оборотам, и по взглядам. И в условиях колоссального психологического прессинга на посту главы государства подсознательно ориентируется на “социально близких”.Очевидно, что как представитель “прослойки”, зажатой между олигархами и ЧПшниками, он мягко говоря не долюбливает обоих. Первые слишком долго устанавливали правила игры как для страны в целом, так и лично для Владимира Александровича. Именно олигархи — главный источник управляемого ими хаоса в экономике, цель которого недопустить развития существующего среднего бизнеса в нечто большее и способное конкурировать с нынешними хозяевами страны. Что же касается ФОПов — эта самая бизнес-“чернь”, из рядов которой в свое время вынырнул Зеленский сотоварищи. Однако, это не просто ненависть и отрицание собственных корней. Скорее, четкое понимание, что именно мелкий бизнес в силу своей массовости и активности — благодатная почва для любого будущего массового протеста. И поэтому его нужно душить, в том числе дополнительным регулированием и налогами, дабы не давать поводов сосредоточиться на мыслях об организованном бунте. Поэтому в итоге он будет бессмысленным и беспощадным.Вторая группа, к потребностям которой еще более трепетно относится президент, — международные финансовые организации (МФО), которые являются для Владимира виртуальным олицетворением тех самых инвесторов. В частности, приснопамятный МВФ, чьих 15 млрд долларов Голобородько добивался в первом сезоне сериала и из-за провала реформ по рецепту которого наш герой уходит в отставку во втором сезоне. Фактически сегодня мы лишь переживаем трагедию по мотивам уже снятого фарса. Иными словами: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7605 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 16:48 Re: Політичні дискусії

https://ukrrudprom.ua/analytics/Oligarh ... osyat.html

К тому же внутри правящей партии “Слуга народа” наблюдается конфликт интересов: часть депутатов придерживается либеральных взглядов, часть — социалистических. С одной стороны, премьер заявляет о желании уменьшить присутствие государства в экономике, с другой — все представленные в парламент законопроекты наоборот направлены на расширение базы налогообложения и вытеснение малого бизнеса из страны. Все это способствует формированию консервативной повестки дня (ее апофеозом стал базовый сценарий бюджета-2020 с ростом 3,7%) и ставит крест на планах правительства достичь 40% роста экономики за следующие 5 лет.



При существующем раскладе сил, базовый сценарий предполагает соблюдение консервативной экономической политики, где главную роль будут играть настойчивые рекомендации групп влияния из числа представителей международного финансового капитала. Основные интересы этой группы:



1. Свободный вывод прибыли из страны и отсутствие льгот по налогу у местных компаний. Дальнейшая дискредитация введения налога на выведенный капитал, записанного в программе президента Зеленского и партии “Слуга народа”.



2. Свободный доступ к ресурсам, прежде всего, к земле. Свободная продажа земли без ограничений. Предоставление возможности покупать землю иностранцам.



3. Обеспечение влияния на НБУ через соглашение с МВФ, предусматривающего максимально дорогой кредитный ресурс для украинских компаний, которые окажутся в невыгодных условиях по сравнению с западными конкурентами, имеющими свое дешевое финансирование.



4. Лоббирование приватизации и возможности участия иностранцев в этом процессе наравне с местными компаниями.



5. Ликвидация упрощенной системы налогообложения (или ее максимальное усложнение), а также борьба с контрабандой для устранения конкурентных преимуществ местных компаний. Парламент уже одобрил законопроекты 1053-1073 о максимальном усложнения упрощенной системы (тотальная РРО-зация).



6. Лоббирование высокой налоговой нагрузки на реальный сектор экономики и низкой — на спекулятивные операции. В текст соглашения с МВФ закладывается невозможность снижать налоги и давать льготы, но всегда есть возможность увеличивать налоги или расширить базу налогов, тогда как спекулятивные облигации ОВГЗ облагаются по ставке всего 1,5%.



7. Навязывание обществу наратива: если не МВФ, то дефолт. Лоббирование своих интересов в тексте соглашения с МВФ.



8. Использование кризисов в своих интересах для скупки в Украине бизнесов, оказавшихся в затруднительном положении. К тому же внутри правящей партии “Слуга народа” наблюдается конфликт интересов: часть депутатов придерживается либеральных взглядов, часть — социалистических. С одной стороны, премьер заявляет о желании уменьшить присутствие государства в экономике, с другой — все представленные в парламент законопроекты наоборот направлены на расширение базы налогообложения и вытеснение малого бизнеса из страны. Все это способствует формированию консервативной повестки дня (ее апофеозом стал базовый сценарий бюджета-2020 с ростом 3,7%) и ставит крест на планах правительства достичь 40% роста экономики за следующие 5 лет.При существующем раскладе сил, базовый сценарий предполагает соблюдение консервативной экономической политики, где главную роль будут играть настойчивые рекомендации групп влияния из числа представителей международного финансового капитала. Основные интересы этой группы:1. Свободный вывод прибыли из страны и отсутствие льгот по налогу у местных компаний. Дальнейшая дискредитация введения налога на выведенный капитал, записанного в программе президента Зеленского и партии “Слуга народа”.2. Свободный доступ к ресурсам, прежде всего, к земле. Свободная продажа земли без ограничений. Предоставление возможности покупать землю иностранцам.3. Обеспечение влияния на НБУ через соглашение с МВФ, предусматривающего максимально дорогой кредитный ресурс для украинских компаний, которые окажутся в невыгодных условиях по сравнению с западными конкурентами, имеющими свое дешевое финансирование.4. Лоббирование приватизации и возможности участия иностранцев в этом процессе наравне с местными компаниями.5. Ликвидация упрощенной системы налогообложения (или ее максимальное усложнение), а также борьба с контрабандой для устранения конкурентных преимуществ местных компаний. Парламент уже одобрил законопроекты 1053-1073 о максимальном усложнения упрощенной системы (тотальная РРО-зация).6. Лоббирование высокой налоговой нагрузки на реальный сектор экономики и низкой — на спекулятивные операции. В текст соглашения с МВФ закладывается невозможность снижать налоги и давать льготы, но всегда есть возможность увеличивать налоги или расширить базу налогов, тогда как спекулятивные облигации ОВГЗ облагаются по ставке всего 1,5%.7. Навязывание обществу наратива: если не МВФ, то дефолт. Лоббирование своих интересов в тексте соглашения с МВФ.8. Использование кризисов в своих интересах для скупки в Украине бизнесов, оказавшихся в затруднительном положении. Как видят "соросят" оппоненты: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7605 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2020 17:22 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Как видят "соросят" оппоненты:



Дедуля в Давосе встретился с некоторыми своими подчиненными. Джордж сказал, что гордится своими успехами в Украине. Дедуля в Давосе встретился с некоторыми своими подчиненными. Джордж сказал, что гордится своими успехами в Украине. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14859 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3894 раз. Подякували: 5894 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5285528652875288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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