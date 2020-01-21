Группа поддержки Голобородько[14:50 21 января 2020 года ][Олег КАЛИТА]Не прошло и года с момента избрания президента, как стало очевидно, что его программа реформирования страны не отвечает чаяниям тех 70% несчастных, которые за него голосовали. Во всяком случае, в экономике он будет ориентироваться на “хотелки” двух групп, которые его в массе своей не поддерживали. Но Зеленский все равно победил, поскольку эти “отверженные” не обладают ни достаточным электоральным, ни медийным ресурсом поддержки.В свежем интервью Newsweek Зеленский четко называет первую группу, на запросы которой ориентируется, — местный средний бизнес:“Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса — не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, — вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону…В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая”.Действительно, было бы странно ожидать от Зеленского мировоззрения дарницкого учителя истории. Он, в первую очередь, бизнесмен средней руки — и по оборотам, и по взглядам. И в условиях колоссального психологического прессинга на посту главы государства подсознательно ориентируется на “социально близких”.Очевидно, что как представитель “прослойки”, зажатой между олигархами и ЧПшниками, он мягко говоря не долюбливает обоих. Первые слишком долго устанавливали правила игры как для страны в целом, так и лично для Владимира Александровича. Именно олигархи — главный источник управляемого ими хаоса в экономике, цель которого недопустить развития существующего среднего бизнеса в нечто большее и способное конкурировать с нынешними хозяевами страны. Что же касается ФОПов — эта самая бизнес-“чернь”, из рядов которой в свое время вынырнул Зеленский сотоварищи. Однако, это не просто ненависть и отрицание собственных корней. Скорее, четкое понимание, что именно мелкий бизнес в силу своей массовости и активности — благодатная почва для любого будущего массового протеста. И поэтому его нужно душить, в том числе дополнительным регулированием и налогами, дабы не давать поводов сосредоточиться на мыслях об организованном бунте. Поэтому в итоге он будет бессмысленным и беспощадным.Вторая группа, к потребностям которой еще более трепетно относится президент, — международные финансовые организации (МФО), которые являются для Владимира виртуальным олицетворением тех самых инвесторов. В частности, приснопамятный МВФ, чьих 15 млрд долларов Голобородько добивался в первом сезоне сериала и из-за провала реформ по рецепту которого наш герой уходит в отставку во втором сезоне. Фактически сегодня мы лишь переживаем трагедию по мотивам уже снятого фарса.