Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Билеты на самолет и отель, который расположен в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А деньги - это питание, это не очень много денег."
Если кто вчера не догадался, то спонсором поездки депутатов выступил Пинчук. Откровенно пахнет коррупцией.
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.
И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная. Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло. Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ? Лично я правильный ответ - не знаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Это как раз и есть критический момент оптимизации медицины. Морально необходимо быть готовыми к новым "критическим случаям" И наоборот "развивать" - медицину(в плане восстанавливать) - голодный врач - это во всём мире не приемлемо - но и такие случаи "чисто украинского бизнеса" - как отражение происходящего в обществе. "Полная утрата границ"
pesikot написав:И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная. Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло. Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ? Лично я правильный ответ - не знаю
1. На ординатуре - только "КТО"? Тот - кто платит. Отбивают как? Кто организатор системы "бизнеса"?(на самом деле ситуация куда критичнее - в плане денег медоборудования - его функционирования.....Больниц-их состояния "фильм Донбасс"(Лозницы) - сюжет "в больнице")
2. Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"
За почти что 30 лет независимости, с той базой в медицине, что была в начале 90-х, в Украину должны были бы приезжать "посмотреть за работой хирургов" иностранцы.
По теме. Посмотрел, почитал новости, увидел зал... когда Зеленский выступал(пустой). Евробонды 10 летки, налоговые каникулы для иностранцев(своих убить, чужих пустить)! Нельзя для всех Нормальные налоги сделать? Что сказать, это фиаско... Явно - страной руководят люди, очень далёкие от профессионализма и Главное, "их" абсолютно не волнует то, что будет через 10 лет. Всё ясно... Оптимизируюсь по полной! Всё, что не приносит прибыль более 10% годовых(USD) - убираем из "портфеля"! Точка!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 22 січ, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).
Оптимизация, так сказать, Активов! Квартиры в городе - нужны тем, кто работает в городе! Если Вы - работаете в Европе, Вам эти "квартиры" -не нужны, это Обуза.
Учитывая сокращение населения, рост спроса на квартиры -возможен только в Киеве и то, в определённых сегментах рынка.
Ценность же своего дома в Украине, предположим в Пригороде, тоже под вопросом! Медицина - никакая(если только не платная "в конверте"), образование - нулячее(нужны репетиторы, которые тоже- слабаки), дороги, налоги и пр. - под вопросом.
Кстати, Образование - более качественное, в интернете "Самообразование", но только - нужно, чтобы Ребёнка кто-то направлял!
Гончарук "выдал перлы" про сотню садиков и школ. Сокращение населения, какие садики? Опять заметно, "Человек - профан"! Где Зеленский его нашел?