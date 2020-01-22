Додано: Сер 22 січ, 2020 18:14

"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!", - подытожил Зеленский.

Вместо президента на "украинский завтрак" отправится премьер-министр Алексей Гончарук.

"Билеты на самолет и отель, который расположен в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А деньги - это питание, это не очень много денег."

По информации Александра Дубинского, премьера отправят в отставку после завершения сделки о размещении еврооблигаций на 1.5 миллиарда евро.

Впрочем, если общение глав государств состоится, то Зеленский будет поднимать только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-22Срочно уволить того, кто писал такой де*** текст.У нас есть три первых лица в стране. Но все трое разбежались из Киева. Двое уехали в Давос. Третий на юг Украины.Кого в лавке оставили ?Если кто вчера не догадался, то спонсором поездки депутатов выступил Пинчук.Откровенно пахнет коррупцией.Планов громадье.После утверждения программы правительства, в течении года его не могут уволить по закону.И Дубинский - источник так себе.Значит, встреча таки планируется.О - открытость ЗеленскогоВи зробили це разом.Обе ссылки об одном и том же судебном разбирательствеИ здесь уже не юридическая дилемма, а моральная.Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло.Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ?Лично я правильный ответ - не знаю