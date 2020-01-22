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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-01-22

Ітогі подвєдьом. 2020-01-22

1) 101 год воссоединению: Украина сегодня отмечает День Соборности

В Киеве "живой цепью" соборности соединили два берега Днепра (видео, фоторепортаж)

Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности: чтобы быть сильными, надо стать едиными (видео)
"Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!", - подытожил Зеленский.

Срочно уволить того, кто писал такой де*** текст.

2) Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию (видео)

Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ (видео)

Зеленский пропустит традиционный "украинский завтрак" в Давосе (видео)
Вместо президента на "украинский завтрак" отправится премьер-министр Алексей Гончарук.

3) Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам

Разумков с рабочей поездкой отправился на юг Украины (фото)
У нас есть три первых лица в стране. Но все трое разбежались из Киева. Двое уехали в Давос. Третий на юг Украины.
Кого в лавке оставили ?

Арахамия заявил, что на форум в Давос поехали 18 "слуг народа"
"Билеты на самолет и отель, который расположен в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А деньги - это питание, это не очень много денег."

Если кто вчера не догадался, то спонсором поездки депутатов выступил Пинчук.
Откровенно пахнет коррупцией.

4) Сто новых школ и сто садиков: Гончарук анонсировал масштабное восстановление инфраструктуры
Планов громадье.

В начале февраля Гончарук будет уволен – депутат
По информации Александра Дубинского, премьера отправят в отставку после завершения сделки о размещении еврооблигаций на 1.5 миллиарда евро.

После утверждения программы правительства, в течении года его не могут уволить по закону.
И Дубинский - источник так себе.

5) Зеленский встретится с Путиным в Израиле – росСМИ

У Зеленского заявили, что встреча с Путиным в Израиле пока не запланирована
Впрочем, если общение глав государств состоится, то Зеленский будет поднимать только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Значит, встреча таки планируется.

Кремль: из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

О - открытость Зеленского

6) Промпроизводство в Украине упало после роста годом ранее
В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

Ви зробили це разом.

7) На кону 44 миллиарда. Коломойский хочет, чтобы НБУ взыскал его долги с государственного ПриватБанка

Верховный суд разрешил Коломойскому не погашать часть долга перед НБУ

Обе ссылки об одном и том же судебном разбирательстве

8) Скандал в институте Шалимова: попавшийся на взятке трансплантолог отделался штрафом
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.

И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная.
Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло.
Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ?
Лично я правильный ответ - не знаю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:34

Это как раз и есть критический момент оптимизации медицины.
Морально необходимо быть готовыми к новым "критическим случаям"
И наоборот "развивать" - медицину(в плане восстанавливать) - голодный врач - это во всём мире не приемлемо - но и такие случаи "чисто украинского бизнеса" - как отражение происходящего в обществе.
"Полная утрата границ"

  pesikot написав:И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная.
Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло.
Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ?
Лично я правильный ответ - не знаю


1. На ординатуре - только "КТО"? Тот - кто платит. Отбивают как? Кто организатор системы "бизнеса"?(на самом деле ситуация куда критичнее - в плане денег медоборудования - его функционирования.....Больниц-их состояния "фильм Донбасс"(Лозницы) - сюжет "в больнице")

2. Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:45

Kudrjavuy
Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"

За почти что 30 лет независимости, с той базой в медицине, что была в начале 90-х, в Украину должны были бы приезжать "посмотреть за работой хирургов" иностранцы.

По теме.
Посмотрел, почитал новости, увидел зал... когда Зеленский выступал(пустой).
Евробонды 10 летки, налоговые каникулы для иностранцев(своих убить, чужих пустить)!
Нельзя для всех Нормальные налоги сделать?
Что сказать, это фиаско...
Явно - страной руководят люди, очень далёкие от профессионализма и Главное, "их" абсолютно не волнует то, что будет через 10 лет.
Всё ясно...
Оптимизируюсь по полной!
Всё, что не приносит прибыль более 10% годовых(USD) - убираем из "портфеля"!
Точка!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 22 січ, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:55

Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).


Оптимизация, так сказать, Активов!
Квартиры в городе - нужны тем, кто работает в городе!
Если Вы - работаете в Европе, Вам эти "квартиры" -не нужны, это Обуза.

Учитывая сокращение населения, рост спроса на квартиры -возможен только в Киеве и то, в определённых сегментах рынка.

Ценность же своего дома в Украине, предположим в Пригороде, тоже под вопросом!
Медицина - никакая(если только не платная "в конверте"), образование - нулячее(нужны репетиторы, которые тоже- слабаки), дороги, налоги и пр. - под вопросом.

Кстати, Образование - более качественное, в интернете "Самообразование", но только - нужно, чтобы Ребёнка кто-то направлял!

Гончарук "выдал перлы" про сотню садиков и школ.
Сокращение населения, какие садики? :D
Опять заметно, "Человек - профан"!
Где Зеленский его нашел? :D
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