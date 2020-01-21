Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"
За почти что 30 лет независимости, с той базой в медицине, что была в начале 90-х, в Украину должны были бы приезжать "посмотреть за работой хирургов" иностранцы.
По теме. Посмотрел, почитал новости, увидел зал... когда Зеленский выступал(пустой). Евробонды 10 летки, налоговые каникулы для иностранцев(своих убить, чужих пустить)! Нельзя для всех Нормальные налоги сделать? Что сказать, это фиаско... Явно - страной руководят люди, очень далёкие от профессионализма и Главное, "их" абсолютно не волнует то, что будет через 10 лет. Всё ясно... Оптимизируюсь по полной! Всё, что не приносит прибыль более 10% годовых(USD) - убираем из "портфеля"! Точка!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 22 січ, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Население Украины будет просто вынуждено "все, кто могут" сокращать жилую площадь и выезжать в "тёплые края". Ибо по факту его изгоняют(для торговли его историческим наследием).
Оптимизация, так сказать, Активов! Квартиры в городе - нужны тем, кто работает в городе! Если Вы - работаете в Европе, Вам эти "квартиры" -не нужны, это Обуза.
Учитывая сокращение населения, рост спроса на квартиры -возможен только в Киеве и то, в определённых сегментах рынка.
Ценность же своего дома в Украине, предположим в Пригороде, тоже под вопросом! Медицина - никакая(если только не платная "в конверте"), образование - нулячее(нужны репетиторы, которые тоже- слабаки), дороги, налоги и пр. - под вопросом.
Кстати, Образование - более качественное, в интернете "Самообразование", но только - нужно, чтобы Ребёнка кто-то направлял!
Гончарук "выдал перлы" про сотню садиков и школ. Сокращение населения, какие садики? Опять заметно, "Человек - профан"! Где Зеленский его нашел?
Всё нижеописанное является моими рассуждениями по теме, на скудный ум Сельского Бухгалтера
Вернёмся немного в прошлое. Выбрали Президента Зеленского, которого небезосновательно называют куклой Бабушки. Главой АП (ОП) назначен адвокат Бабушки. Главой охраны Президента назначен охранник Бабушки. в СБУ тоже человек Бабушки. Всё это на поверхности. Отметим Бабушку.
Но одной из первых встреч Зеленского, были встречи с Кучмой и Пинчуком. Меня эта встреча насторожила. Но потом не было сообщений о встречах или вообще каких-то коммуникаций между Зеленским и Пинчуком.
Далее, было перевыборы в Верховну Раду. Вакарчук, который не пошёл в Президенты, вдруг (?) пошёл в Верховну Раду. Чем поступил нелогично. Он уже был в Верховной Раде и очень эмоционально оттуда свалил.
Потом назначение правительства. Где оставлен Рюкзакян и назначены новые министры. Самокатчик, Милованушка. О которых потом начнут говорить "соросята", что в ког'не неверно. И оставлена Маркарова, потому что кто-то же должен в экономике понимать
Сейчас Украиной правят два олигарха - Пинчук и Коломойский. Ахметова пытаются выкинуть на мороз. Но Ахметов своего слова ещё не сказал, но активно готовится.
За Коломойским - весь силовой блок, МВД, СБУ, охрана Президента, НАБУ, ГБР, суды За Пинчуком - экономический блок, все эти Самокатчики, Милованушки и прочее. Не соросята они. А пинчуковские.
Кто мог слить разговоры.
1) Те, кто был на встрече Вариант вполне может быть, але є одне але ... Мотив этого действия непонятен .. Но, в любом случае, это огромный про$б безопасности охраны первых лиц. Так как, получается, любой, кто входит в кабинет одного из первых лиц страны может проводить прослушку.
2) "Что охраняешь, то и имеешь" (с) МихМих Сами охранники и установили прослушку Вариант самый вероятный. Очень интересно олигархам послушать, о чём там их подопечные разговаривают. Не исключено, что Бабушка внимательно всё прослушал и всё было заботливо передано Зеленскому через Баканова.
3) Установил сам Гончарук Версия дикая.
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 22 січ, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:К сожалению, у нас нет ни одного интернет(и не только)-СМИ, кот. можно верить на 100%. Не уверен, что такие СМИ вообще существуют в мире - все спешат донести первыми информацию и, как следствие, ошибки. Но при этом интересна логика людей. Страна.юа - фейковое издание и поэтому нельзя верить приведенным в статье цифрам Госстата. Проверить самому неверующему лень.
Началось блеяние "никому нельзя верить" Ты выложил ссылку, ты и проверяй, перед тем, как выкладывать. Но по тому, как ты защищаешь свой опус - уже понятно, что данные там фейковые. За эти 3 дня, ты уже мог бы проверить данные УкрСтата
ЛАД написав:Но сообщению того же "фейкового" издания о поездке Зеленского в Оман поверили сразу и бесповоротно. Сомнений не было ни на секунду.
Навешать ярлыки, это обязательно И защищать Бубочку. Куда ж без этого
ЛАД написав:Классика советской школьной политинформации - в Штатах чуть ли не ежедневно линчуют негров, а большинство населения живёт чуть ли не в трущобах - 100% правда, у нас в Союзе карательная психиатрия - злостный навет вражеских пропагандистов.
По этому поводу, я тебе уже написал. Пока не принесёшь извинения, буду тебя склонять во всех падежах. Но ты выбрал путь дальнейшего вранья.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Всё нижеописанное является моими рассуждениями по теме
Там всё, просто. "Соросята" - по уровню "диджитализации", находятся на уровне "деЦкого сада", лазят по интернету, где попало.... на тех же телефонах, что и на Совещание ходят. Где-то, через какую-то ссылку по "фейсбуху", кому-то закинули программу, которая включает микрофон, там много вариантов, можете сами погуглить. Это - самый реальный вариант. Ну и, второй вариант - кому-то "телефон подарили" уже с предустановленным софтом. Третий вариант? Да нивапрос! Теоретически, можно слушать и за пределами помещения.
Далее, по Коломойскому и пр. олигархом. Верховенствует "по Украине" пан Пинчук, входяший в "Демократические Круги". Есть мнение, что и "Революцiю гiдностi", удалось провернуть, не без его влияния. Беня и Ахемтов, пытаются приспособиться к происходящему, оптимизируются и пр., но уже сейчас, понимают, что Украину - отдают под полный контроль "демократов" и кроме земли, уйдёт всё вкусное, включая металлургию.