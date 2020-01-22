Додано: Сер 22 січ, 2020 19:17

Всё нижеописанное является моими рассуждениями по теме, на скудный ум Сельского БухгалтераВернёмся немного в прошлое.Выбрали Президента Зеленского, которого небезосновательно называют куклой Бабушки. Главой АП (ОП) назначен адвокат Бабушки. Главой охраны Президента назначен охранник Бабушки. в СБУ тоже человек Бабушки.Всё это на поверхности. Отметим Бабушку.Но одной из первых встреч Зеленского, были встречи с Кучмой и Пинчуком. Меня эта встреча насторожила. Но потом не было сообщений о встречах или вообще каких-то коммуникаций между Зеленским и Пинчуком.Далее, было перевыборы в Верховну Раду.Вакарчук, который не пошёл в Президенты, вдруг (?) пошёл в Верховну Раду. Чем поступил нелогично. Он уже был в Верховной Раде и очень эмоционально оттуда свалил.Потом назначение правительства. Где оставлен Рюкзакян и назначены новые министры.Самокатчик, Милованушка. О которых потом начнут говорить "соросята", что в ког'не неверно.И оставлена Маркарова, потому что кто-то же должен в экономике пониматьВыбачаюсь за долгое вступление.И тут у нас Оп-пачки. Слив разговоров Гончарука и та-дам - не в меру болтливый Лев ПарнасБез Пинчука или Коломойского ... Пазл не то, чтобы сложился, но пробелов всё меньше и меньшеСейчас Украиной правят два олигарха - Пинчук и Коломойский. Ахметова пытаются выкинуть на мороз. Но Ахметов своего слова ещё не сказал, но активно готовится.За Коломойским - весь силовой блок, МВД, СБУ, охрана Президента, НАБУ, ГБР, судыЗа Пинчуком - экономический блок, все эти Самокатчики, Милованушки и прочее. Не соросята они. А пинчуковские.Кто мог слить разговоры.Вариант вполне может быть, але є одне але ...Мотив этого действия непонятен ..Но, в любом случае, это огромный про$б безопасности охраны первых лиц. Так как, получается, любой, кто входит в кабинет одного из первых лиц страны может проводить прослушку.Вариант самый вероятный. Очень интересно олигархам послушать, о чём там их подопечные разговаривают. Не исключено, что Бабушка внимательно всё прослушал и всё было заботливо передано Зеленскому через Баканова.Версия дикая.