Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:ДБР полностью подконтрольно персонально Зеленскому, люди с личной преданностью.
Зря вы это сказали. Ещё недавно, вы заявляли, что в ГБР завели людей Порошенко, вместо Трубы
freeze написав:МВД единолично под Аваковым. Сказать, что Аваков человек Коломойского сильное преувеличение, этот фрукт еще при Пете набрал политического веса и достаточно не бедный. То что Аваков не враждует с Коломойским, Зеленским, Тимошенко, еще не значит, что Аваков их человек, ситуативные союзы.
Заметьте, не я это сказал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.
И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная. Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло. Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ? Лично я правильный ответ - не знаю
2018 - Сергей Лозница фильм "Донбасс" - сюжет в больнице. - ? "Донбасс" - пришел в Украину? С 11 года и Вы это только познали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Есть общемировая практика - приглашают ведущих мировых специалистов, для проведения "мастер класса"
За почти что 30 лет независимости, с той базой в медицине, что была в начале 90-х, в Украину должны были бы приезжать "посмотреть за работой хирургов" иностранцы.
По теме. Посмотрел, почитал новости, увидел зал... когда Зеленский выступал(пустой). Евробонды 10 летки, налоговые каникулы для иностранцев(своих убить, чужих пустить)! Нельзя для всех Нормальные налоги сделать? Что сказать, это фиаско... Явно - страной руководят люди, очень далёкие от профессионализма и Главное, "их" абсолютно не волнует то, что будет через 10 лет. Всё ясно... Оптимизируюсь по полной! Всё, что не приносит прибыль более 10% годовых(USD) - убираем из "портфеля"! Точка!
Дык так и было - в Киев весь Союз "ездил" - на "повышение", самая ведущая СМЕ была... - в Киеве. О таких, как институт Шалимова, Феофания,... - ходили легенды. Институты Донецка, Одессы, Днепра, ... - восстановительная школа Львова, Одессы, Евпатории, Славянска, .... А это и прописано в обязательствах по ассоциации. ВСЕ - по одной налоговой шкале. От Пинчука и ... - до бабы Груни, что семочками торгует.
При чём меня ани капли не удивит, когда официально обнародуют, что средства МВФ - ушли на финансирование "наблюдательных советов" - что занимаются "оптимизацией".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Не забывайте, Самокатчик, Милованушка и компани - пинчуковские Но не "соросята"
Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого. Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Replay написав:В частности, создана "национальная идея для украинца" - воевать с Россией и в первую очередь, с русскими.
Именно такой сюжет пишут в РФ!
Replay написав:Можно лм закончить войну на Востоке? Конечно можно, но учитывая то, что от этой войны - выигрывает и Запад и Россия, собственно украинцев - никто и не спрашивает, останавливать войну или нет.
Вам сразу на это указывалось - это не что более, как тактических ход ликвидации. Расписанный словно в пульку. И выбора здесь нет - и не было.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.