Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.
И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная. Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло. Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ? Лично я правильный ответ - не знаю
2018 - Сергей Лозница фильм "Донбасс" - сюжет в больнице. - ? "Донбасс" - пришел в Украину? С 11 года и Вы это только познали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Не забывайте, Самокатчик, Милованушка и компани - пинчуковские Но не "соросята"
Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого. Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого. Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Пінчук давно займається благодійністю, як і Ахметов, і багато інших. Молодь і Кучма підтримував, і Колесников. Самі за зелено-молодо голосували, то не нарікайте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.