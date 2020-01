Додано: Сер 22 січ, 2020 23:48

mephala написав: Replay написав: Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.

https://34.ua/rada-hochet-povysit-nalog ... she_n75356



Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу?

Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира...

Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают.

от мені подобається як захищають айтішніків.

а коли я сплачую 20,5% податків зі своєї зп? та ще підприємство платить ЕСВ 20%?

так може тоді хай з мене беруть менше якщо з айтішніків не можуть взяти більше?

Мені сьогодні озвучили, що одна польська фірма має намір набрати за 3 місяці 200 розробників ПЗ на проект на три роки.

