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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5287528852895290
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:09

  pesikot написав:8) Скандал в институте Шалимова: попавшийся на взятке трансплантолог отделался штрафом
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.

И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная.
Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло.
Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ?
Лично я правильный ответ - не знаю

2018 - Сергей Лозница фильм "Донбасс" - сюжет в больнице.
- ?
"Донбасс" - пришел в Украину?
С 11 года и Вы это только познали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:25

  pesikot написав:Не забывайте, Самокатчик, Милованушка и компани - пинчуковские
Но не "соросята"


Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого.
Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого.
Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.

Пінчук давно займається благодійністю, як і Ахметов, і багато інших. Молодь і Кучма підтримував, і Колесников. Самі за зелено-молодо голосували, то не нарікайте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:19

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Самі за зелено-молодо голосували, то не нарікайте...


Я не голосовал ни за Сороса, ни за Пинчука, поэтому имею право высказывать претензии. Я вообще последние лет 10-15 голосую за Юлю или Батькивщину последовательно на всех выборах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:48

  mephala написав:
  Replay написав:
Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.

https://34.ua/rada-hochet-povysit-nalog ... she_n75356

Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу? :D
Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира...
Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают.
Как бы не получилось так, что IT-шники уйдут и не вернутся...

от мені подобається як захищають айтішніків.
а коли я сплачую 20,5% податків зі своєї зп? та ще підприємство платить ЕСВ 20%?
так може тоді хай з мене беруть менше якщо з айтішніків не можуть взяти більше?
а то якось виходить що декотрі хитріші. чи це по принципу - хто не може втекти з того злупим по максимуму?

Мені сьогодні озвучили, що одна польська фірма має намір набрати за 3 місяці 200 розробників ПЗ на проект на три роки.
Так що піднімайте податки для ІТ щоб польським фірмам було легше переманювати на релокацію розробників з України.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 02:08

  Replay написав:............
32% только отопление - Дороже!
............

Дороже по сравнению с чем?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 02:29

  detroytred написав:............
Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили.
Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.

Причём тут логика?
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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