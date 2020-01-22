Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Единственный хирург в Украине, который проводит трансплантацию печени, заплатит штраф в размере 8500 гривен.
И здесь уже не юридическая дилемма, а моральная. Брать взятки в таких размерах за операцию, которая бесплатная - зло. Но посадив этого хирурга, кто будет проводить операции ? Лично я правильный ответ - не знаю
2018 - Сергей Лозница фильм "Донбасс" - сюжет в больнице. - ? "Донбасс" - пришел в Украину? С 11 года и Вы это только познали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Не забывайте, Самокатчик, Милованушка и компани - пинчуковские Но не "соросята"
Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого. Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вполне себе они грызли гранты Сороса, то что Пинчук им подкидывает, не отменяет первого. Все пинчуковские и есть соросята. По крайней мере Гончарук так себя сам называет на пленках - нам говорят, что, вы, соросята, ухайдокали экономику. Далее он не спорит, что он, соросёнок, он хочет обмануть всех утверждением, что все хорошо и обсуждается как это сделать.
Пінчук давно займається благодійністю, як і Ахметов, і багато інших. Молодь і Кучма підтримував, і Колесников. Самі за зелено-молодо голосували, то не нарікайте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Понятнее будет, если пояснить на деньгах. Пусть работодатель платит программисту 50 тысяч гривен ежемесячно. Сегодня тот "чистыми" получает 46,5 тысяч. А вот что будет, если изменения примут. Налог на доходы — 9 тысяч, военный сбор - около тысячи и налог с компании — это еще минус 11 тысяч. В конце концов в свой кошелек IT-специалист положит 29 тысяч гривен.
Будут забирать с 50 тысяч - 21 тысячу? Так это в сфере, где "средства производства" - служат по несколько лет а "рабочее место", у многих - своя квартира... Уж поверьте, как уйти из под налогообложения в сфере IT, ребята знают. Как бы не получилось так, что IT-шники уйдут и не вернутся...
от мені подобається як захищають айтішніків. а коли я сплачую 20,5% податків зі своєї зп? та ще підприємство платить ЕСВ 20%? так може тоді хай з мене беруть менше якщо з айтішніків не можуть взяти більше? а то якось виходить що декотрі хитріші. чи це по принципу - хто не може втекти з того злупим по максимуму?
Мені сьогодні озвучили, що одна польська фірма має намір набрати за 3 місяці 200 розробників ПЗ на проект на три роки. Так що піднімайте податки для ІТ щоб польським фірмам було легше переманювати на релокацію розробників з України.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
detroytred написав:............ Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили. Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.
Причём тут логика? "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.