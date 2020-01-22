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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5288528952905291
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:20

  budivelnik написав:
  flyman написав:Так що піднімайте податки для ІТ щоб польським фірмам було легше переманювати на релокацію розробників з України.
1 Ви думаєте що поляки айтішникам платять більше?
Двірникам-мулярам-збирачам суниць - так... а айтішникам?
2 Ви думаєте що податки в Польщі менші?
3 Ви думаєте що проживання в Польщі дешевше?


Та що Ви Флаю задаєте риторичні питання . Він краще всіх насправді знає - як воно там . Тому і тут знаходится ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:27

Re: Політичні дискусії

А чи проводив Дубілет хоч якісь дослідження? Його цифри нічим не відрізняються від цифр Держстату.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:37

  mephala написав:
Забавно. Пенсіонерів за віком 6 млн. ПФУ виплачує пенсії 11 млн.
Звідки цих пенсіонерів в два раза більше за вікових?


6 млн это старше 65 лет.
С теми что 55-64 как раз 11 и получается.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:48

Налогообложение IT в Польше -очень отличается от Украины, в первую очередь тем, что IT-шники работающие на "своих потребителей" - являются плательщиками НДС!
Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".

Суть не в этом!
Будiвельник, конечно же - заметил, что в структуре Экспорта Украины, значительную часть - составляет "экспорт услуг"!
Именно этот самый "экспорт услуг" -смог перекрыть отрицательное торговое сальдо!

После введения "Закона о налогообложении IT" в полную силу, как видим... привлекательность Украины как "очага IT-шников" - упадёт.

Кроме Польши, есть другие страны, в которых выгодно открывать "IT OOO"
Получим... не просто "отток раб.силы", которая работает... зачастую, УДАЛЁННО, но и главное, снижение поступлений ВАЛЮТЫ! :D

Внятно, надеюсь, пояснил?

Касаемо же стоимости жилья в Польше, давайте не будем рассматривать "свой дом" и "арендованную квартиру", это во первых!
Во вторых - повторяю "для тех, кто в танке", большинство IT-шников, работает у себя дома, удалённо... и им не нужно жить в Польше, чтобы работать на польскую компанию!
Увеличение же коммуналки, при снижающемся качестве жизни, падающем образовании, медобслуживании и пр., просто "подталкивает" к переезду... и для IT-шника, это явно не Польша. :D
Обычно, выбирают страны с высоким качеством жиизни при низкой стоимости онной.
Кстати, погуглите, что там с налогами на IT в Беларуси! :D
Смотрю "методичку" по налогообложению в Беларуси! Как же всё Классно расписано, оформлено! Я не фанат Бацьки, но... "Порядок есть!" и для ЧП, в том числе.

Понимаете, панове, если "вы" решили соревноваться со странами ЕС, вот в налогах, "вам" -для начала, надо попасть в "еврозону"... :)
А пока что, Украина - ближе к "странам третьего мира".
Анализ налогообложения в мире, в IT
https://delo.ua/business/nalogooblozhen ... ai-308784/
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:55

ЛАД
Дороже по сравнению с чем?

с декабрской платёжкой!

и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни!
Мы - типа, лохи и терпилы? :D

На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?

P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?

Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"?
Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"?
Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование?
Это тоже, "шутка вечернего квартала"? :D
Я не "Ванга", но те проекты и законы, что вносятся и принимаются Радой, покажут рекордный отток населения "на заробтки" уже в 2020-м, ну и число претендующих на ПМЖ - выростет! :(
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