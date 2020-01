Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5288528952905291 Додано: Чет 23 січ, 2020 12:20 budivelnik написав: flyman написав: Так що піднімайте податки для ІТ щоб польським фірмам було легше переманювати на релокацію розробників з України. Так що піднімайте податки для ІТ щоб польським фірмам було легше переманювати на релокацію розробників з України. 1 Ви думаєте що поляки айтішникам платять більше?

Двірникам-мулярам-збирачам суниць - так... а айтішникам?

2 Ви думаєте що податки в Польщі менші?

3 Ви думаєте що проживання в Польщі дешевше? 1 Ви думаєте що поляки айтішникам платять більше?Двірникам-мулярам-збирачам суниць - так... а айтішникам?2 Ви думаєте що податки в Польщі менші?3 Ви думаєте що проживання в Польщі дешевше?



А чи проводив Дубілет хоч якісь дослідження? Його цифри нічим не відрізняються від цифр Держстату.

Забавно. Пенсіонерів за віком 6 млн. ПФУ виплачує пенсії 11 млн.

Звідки цих пенсіонерів в два раза більше за вікових?

Забавно. Пенсіонерів за віком 6 млн. ПФУ виплачує пенсії 11 млн.Звідки цих пенсіонерів в два раза більше за вікових?



6 млн это старше 65 лет.

6 млн это старше 65 лет.
С теми что 55-64 как раз 11 и получается.

Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".

Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".



Суть не в этом!

Будiвельник, конечно же - заметил, что в структуре Экспорта Украины, значительную часть - составляет "экспорт услуг"!

Именно этот самый "экспорт услуг" -смог перекрыть отрицательное торговое сальдо!



После введения "Закона о налогообложении IT" в полную силу, как видим... привлекательность Украины как "очага IT-шников" - упадёт.



Кроме Польши, есть другие страны, в которых выгодно открывать "IT OOO"

Получим... не просто "отток раб.силы", которая работает... зачастую, УДАЛЁННО, но и главное, снижение поступлений ВАЛЮТЫ!



Внятно, надеюсь, пояснил?



Касаемо же стоимости жилья в Польше, давайте не будем рассматривать "свой дом" и "арендованную квартиру", это во первых!

Во вторых - повторяю "для тех, кто в танке", большинство IT-шников, работает у себя дома, удалённо... и им не нужно жить в Польше, чтобы работать на польскую компанию!

Увеличение же коммуналки, при снижающемся качестве жизни, падающем образовании, медобслуживании и пр., просто "подталкивает" к переезду... и для IT-шника, это явно не Польша.

Обычно, выбирают страны с высоким качеством жиизни при низкой стоимости онной.

Кстати, погуглите, что там с налогами на IT в Беларуси!

Смотрю "методичку" по налогообложению в Беларуси! Как же всё Классно расписано, оформлено! Я не фанат Бацьки, но... "Порядок есть!" и для ЧП, в том числе.



Понимаете, панове, если "вы" решили соревноваться со странами ЕС, вот в налогах, "вам" -для начала, надо попасть в "еврозону"...

А пока что, Украина - ближе к "странам третьего мира".

Анализ налогообложения в мире, в IT

Налогообложение IT в Польше -очень отличается от Украины, в первую очередь тем, что IT-шники работающие на "своих потребителей" - являются плательщиками НДС!Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".Суть не в этом!Будiвельник, конечно же - заметил, что в структуре Экспорта Украины, значительную часть - составляет "экспорт услуг"!Именно этот самый "экспорт услуг" -смог перекрыть отрицательное торговое сальдо!После введения "Закона о налогообложении IT" в полную силу, как видим... привлекательность Украины как "очага IT-шников" - упадёт.Кроме Польши, есть другие страны, в которых выгодно открывать "IT OOO"Получим... не просто "отток раб.силы", которая работает... зачастую, УДАЛЁННО, но и главное,Внятно, надеюсь, пояснил?Касаемо же стоимости жилья в Польше, давайте не будем рассматривать "свой дом" и "арендованную квартиру", это во первых!Во вторых - повторяю "для тех, кто в танке", большинство IT-шников, работает у себя дома, удалённо... и им не нужно жить в Польше, чтобы работать на польскую компанию!Увеличение же коммуналки, при снижающемся качестве жизни, падающем образовании, медобслуживании и пр., просто "подталкивает" к переезду... и для IT-шника, это явно не Польша.Обычно, выбирают страны с высоким качеством жиизни при низкой стоимости онной.Кстати, погуглите, что там с налогами на IT в Беларуси!Смотрю "методичку" по налогообложению в Беларуси! Как же всё Классно расписано, оформлено! Я не фанат Бацьки, но... "Порядок есть!" и для ЧП, в том числе.Понимаете, панове, если "вы" решили соревноваться со странами ЕС, вот в налогах, "вам" -для начала, надо попасть в "еврозону"...А пока что, Украина - ближе к "странам третьего мира".
Анализ налогообложения в мире, в IT
https://delo.ua/business/nalogooblozhen ... ai-308784/

ЛАД Дороже по сравнению с чем?

с декабрской платёжкой!



и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни!

Мы - типа, лохи и терпилы?



На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?



P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?



Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"?

Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"?

Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование?

Это тоже, "шутка вечернего квартала"?

с декабрской платёжкой!и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни!Мы - типа, лохи и терпилы?На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"?Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"?Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование?Это тоже, "шутка вечернего квартала"?Я не "Ванга", но те проекты и законы, что вносятся и принимаются Радой, покажут рекордный отток населения "на заробтки" уже в 2020-м, ну и число претендующих на ПМЖ - выростет!

