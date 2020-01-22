Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Налогообложение IT в Польше -очень отличается от Украины, в первую очередь тем, что IT-шники работающие на "своих потребителей" - являются плательщиками НДС! Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".
Суть не в этом! Будiвельник, конечно же - заметил, что в структуре Экспорта Украины, значительную часть - составляет "экспорт услуг"! Именно этот самый "экспорт услуг" -смог перекрыть отрицательное торговое сальдо!
После введения "Закона о налогообложении IT" в полную силу, как видим... привлекательность Украины как "очага IT-шников" - упадёт.
Кроме Польши, есть другие страны, в которых выгодно открывать "IT OOO" Получим... не просто "отток раб.силы", которая работает... зачастую, УДАЛЁННО, но и главное, снижение поступлений ВАЛЮТЫ!
Внятно, надеюсь, пояснил?
Касаемо же стоимости жилья в Польше, давайте не будем рассматривать "свой дом" и "арендованную квартиру", это во первых! Во вторых - повторяю "для тех, кто в танке", большинство IT-шников, работает у себя дома, удалённо... и им не нужно жить в Польше, чтобы работать на польскую компанию! Увеличение же коммуналки, при снижающемся качестве жизни, падающем образовании, медобслуживании и пр., просто "подталкивает" к переезду... и для IT-шника, это явно не Польша. Обычно, выбирают страны с высоким качеством жиизни при низкой стоимости онной. Кстати, погуглите, что там с налогами на IT в Беларуси! Смотрю "методичку" по налогообложению в Беларуси! Как же всё Классно расписано, оформлено! Я не фанат Бацьки, но... "Порядок есть!" и для ЧП, в том числе.
Понимаете, панове, если "вы" решили соревноваться со странами ЕС, вот в налогах, "вам" -для начала, надо попасть в "еврозону"... А пока что, Украина - ближе к "странам третьего мира". Анализ налогообложения в мире, в IT https://delo.ua/business/nalogooblozhen ... ai-308784/
и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни! Мы - типа, лохи и терпилы?
На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?
P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?
Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"? Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"? Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование? Это тоже, "шутка вечернего квартала"? Я не "Ванга", но те проекты и законы, что вносятся и принимаются Радой, покажут рекордный отток населения "на заробтки" уже в 2020-м, ну и число претендующих на ПМЖ - выростет!
Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна. И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).
Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил". А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.
Отвечу в таком же стиле))
1. Это Вы элементарно читать не умеете, раз не прочитали, что Порошенко упрёк бросал Зеленскому в том, что прежле , чем поменять, быстро не осудил.
2. Это Вы не видите элементарного -- имевшегося влияния Порошенко на судовую ветвь власти. Я не менее трёх раз выкладывал огромнейшую статью о главе ВККСУ и о цепочке его связи с Порошенко через замглавы администрации президента Порошенко Филатова.
3. Элементарно -- судовую реформу (обеспечить проведение судовой реформы) прямо обещал кто? Президент Порошенко или инопланетяне?
Генпрокурор (прокуратура - как орган следствия по беркутовцам) был чей кум?
Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили. Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.
Не имеет значения, что там сказал Порошенко. Мой ответ был только на ваше ключевое утверждение:
detroytred написав:Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Replay написав:Налогообложение IT в Польше -очень отличается от Украины, в первую очередь тем, что IT-шники работающие на "своих потребителей" - являются плательщиками НДС! Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".
А робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки? Чи беруть в штат та по повній сплачують відрахування до бюджетів та фондів? Тому якщо не можемо підняти податки ІТ - в мене зустрічна інновація. Потрібно тоді зменшити всім.
mephala написав: взагалі то зараз на пенсію йдуть в 59 і 60 років за віком. так що вікових пенсіонерів до 59 не існує в Україні. а в кого не вистачає стажу так навіть після 60 призначають пенсію за віком.
Так тех что за віком только 76% от 11 мил. Остальные льготники и инвалиды. Их получается примерно столько же сколько и тех кому 55-60.