Додано: Чет 23 січ, 2020 12:48

Налогообложение IT в Польше -очень отличается от Украины, в первую очередь тем, что IT-шники работающие на "своих потребителей" - являются плательщиками НДС!Ну а налог на прибыль, 19%, это выходит ниже...чем будет у нас после "введения Закона".Суть не в этом!Будiвельник, конечно же - заметил, что в структуре Экспорта Украины, значительную часть - составляет "экспорт услуг"!Именно этот самый "экспорт услуг" -смог перекрыть отрицательное торговое сальдо!После введения "Закона о налогообложении IT" в полную силу, как видим... привлекательность Украины как "очага IT-шников" - упадёт.Кроме Польши, есть другие страны, в которых выгодно открывать "IT OOO"Получим... не просто "отток раб.силы", которая работает... зачастую, УДАЛЁННО, но и главное,Внятно, надеюсь, пояснил?Касаемо же стоимости жилья в Польше, давайте не будем рассматривать "свой дом" и "арендованную квартиру", это во первых!Во вторых - повторяю "для тех, кто в танке", большинство IT-шников, работает у себя дома, удалённо... и им не нужно жить в Польше, чтобы работать на польскую компанию!Увеличение же коммуналки, при снижающемся качестве жизни, падающем образовании, медобслуживании и пр., просто "подталкивает" к переезду... и для IT-шника, это явно не Польша.Обычно, выбирают страны с высоким качеством жиизни при низкой стоимости онной.Кстати, погуглите, что там с налогами на IT в Беларуси!Смотрю "методичку" по налогообложению в Беларуси! Как же всё Классно расписано, оформлено! Я не фанат Бацьки, но... "Порядок есть!" и для ЧП, в том числе.Понимаете, панове, если "вы" решили соревноваться со странами ЕС, вот в налогах, "вам" -для начала, надо попасть в "еврозону"...А пока что, Украина - ближе к "странам третьего мира".