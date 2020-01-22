Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
6 млн – стільки осіб проживає в Криму та на непідконтрольних Києву частині Донбасу.
42,76 млн осіб – населення України (Держкомстат не враховує населення окупованого Криму). На окупованих територіях Донбасу проживає близько 4 млн осіб (у самопроголошеній “ДНР” – 2,43 млн, в “ЛНР” – 1,57 млн). Таким чином, без Криму (2 млн) та окупованого Донбасу (4 млн) населення України складає 38,76 млн осіб.
Ще точніше було по кількості виборців, на останніх виборах - на парламентських виборах 2012 було 36,213 млн, при населенні 45,45 млн. На виборах 2019 було 29,973 млн - населення 37,618 млн. По Дубілету виходить, що ні еміграції, яка витікає із данних прикордонників, ні острабайтерів не існує, бо він рахував наявне населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:По Дубілету виходить, що ні еміграції, яка витікає із данних прикордонників, ні острабайтерів не існує, бо він рахував наявне населення.
"Єдине, що ми можемо зробити, - це зрозуміти, скільки за останні 10 років поїхало і не повернулося. За останні 10 років у нас вийшло 3,8 млн осіб. Це люди, які не повернулися, тому що вони залишилися працівниками або з іншої причини - це відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет. https://ua.korrespondent.net/ukraine/41 ... ukraintsiv
Ну - якщо вони там не вирішили свої підрахунки явно сфальсифікувати - то картина повинна бути реальна . Бо методика підрахунків здається цілком адекватною - а значить і результат правильний . Тобто і статистика державна офіційна рахує теж нормально цілком ...
lapay написав:По Дубілету виходить, що ні еміграції, яка витікає із данних прикордонників, ні острабайтерів не існує, бо він рахував наявне населення.
"Єдине, що ми можемо зробити, - це зрозуміти, скільки за останні 10 років поїхало і не повернулося. За останні 10 років у нас вийшло 3,8 млн осіб. Це люди, які не повернулися, тому що вони залишилися працівниками або з іншої причини - це відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет. https://ua.korrespondent.net/ukraine/41 ... ukraintsiv
Так отож, або прикордонники брешуть (навіщо воно їм?), або Дубілет нічого не рахував.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:По Дубілету виходить, що ні еміграції, яка витікає із данних прикордонників, ні острабайтерів не існує, бо він рахував наявне населення.
"Єдине, що ми можемо зробити, - це зрозуміти, скільки за останні 10 років поїхало і не повернулося. За останні 10 років у нас вийшло 3,8 млн осіб. Це люди, які не повернулися, тому що вони залишилися працівниками або з іншої причини - це відкрите питання. Це відкрита статистика", - сказав Дубілет. https://ua.korrespondent.net/ukraine/41 ... ukraintsiv
Так отож, або прикордонники брешуть (навіщо воно їм?), або Дубілет нічого не рахував.
Так офіційна статистика може цих емігрантів цілком офіційно рахувати - якраз по даним прикордонників . Типу - ХХХ виїхало , ЕЕЕ - заїхало ... Ми ж не знаємо методики роботи держстату ... На якусь конкретну дату ...
Puente написав:Так офіційна статистика може цих емігрантів цілком офіційно рахувати - якраз по даним прикордонників . Типу - ХХХ виїхало , ЕЕЕ - заїхало ... Ми ж не знаємо методики роботи держстату ... На якусь конкретну дату ...
Вона не так рахує - скільки народилось, скільки померло, скільки взяли громадянство і скільки відмовились. В мене дядько, який вже 50 років живе в РФ, і досі "голосує".
Таки Дубілет нічого не рахував:
Метод 1. Комбінований (мобільні оператори + соцопитування + реєстри).
У уряді уклали угоду з мобільними операторами та взяли в них анонімну інформацію про загальну кількість абонентів на території (почистили від тих, хто за два місяці був онлайн менше ніж місяць, а також виключили модемні пристрої).
Метод 2. Комбінований (дані пенсійного фонду + екстраполяція через статево-вікову структуру).
Для оцінки взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Також черпали дані Держстату та держреєстрів.
Метод 3. Реєстровий.
Знеособлені дані з державного реєстру фізосіб (включаючи тих, хто відмовився від ІПН). Потім у КМУ почистили базу за ознакою отримання будь-якого доходу, пенсій, соціальних виплат, субсидій, а також доповнили оформленням закордонних паспортів. Також враховано дані з народжуваності/смертності, еміграції та імміграції.
Другий і третій метод - держстат. По першому отримали більше, ніж по іншим, бо в людей більше, ніж одна сімка, а прив'язки до конкретної людини немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.