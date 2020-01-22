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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5290529152925293
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:09

Re: Політичні дискусії

Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:17

  Schmit написав:
  detroytred"[quote="4848851:Schmit написав:
  detroytred написав:Я просто офигеваю от такого:

Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.
И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).

Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.

Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил".
А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.

Отвечу в таком же стиле))

1. Это Вы элементарно читать не умеете, раз не прочитали, что Порошенко упрёк бросал Зеленскому в том, что прежле , чем поменять, быстро не осудил.

2. Это Вы не видите элементарного -- имевшегося влияния Порошенко на судовую ветвь власти.
Я не менее трёх раз выкладывал огромнейшую статью о главе ВККСУ и о цепочке его связи с Порошенко через замглавы администрации президента Порошенко Филатова.

3. Элементарно -- судовую реформу (обеспечить проведение судовой реформы) прямо обещал кто?
Президент Порошенко или инопланетяне?

Генпрокурор (прокуратура - как орган следствия по беркутовцам) был чей кум?

Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили.
Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.

Не имеет значения, что там сказал Порошенко. Мой ответ был только на ваше ключевое утверждение:
  detroytred написав:Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
[/quote]

Так я и ответил: и с учётом значения слов Порошенко и без.
Без -- это указал на то, что в РЕАЛИЯХ Порошенко имел влияние на судовую ветвь.

А то, что в теории президент не имеет влияния (ветви разделены) -- это из серии капитан Очевидность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:20

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Что хорошо согласуется, например с данными по потреблению печеного хлеба в соотношении 1 к 5 при наличном население РФ в гастарбайтерами в 160+ млн. человек.

У вас хліба більше жеруть, бо холодніше.
Якщо буде детальна інформація по цифрам і алгорітмам підрахунку, то і перший способ може бути точним, якщо було опитування по кількості сім-карток в абонентів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:25

  Мизантрóп написав:Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40

Ну - насправді цікаво - сказав , що не буде , якщо не буде виступати - і вигадали , як це зробити ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40


Это какой то перманентный зашквар.
Целая делегация во главе с президентом прилетела на форум памяти Холокоста, после чего сказала, что организаторы типа дыбылы, пригласили а мест мало, поэтому мы тут походим по Израилю вместо форума.
Лавров опять закашлялся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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