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Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна. И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).
Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил". А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.
Отвечу в таком же стиле))
1. Это Вы элементарно читать не умеете, раз не прочитали, что Порошенко упрёк бросал Зеленскому в том, что прежле , чем поменять, быстро не осудил.
2. Это Вы не видите элементарного -- имевшегося влияния Порошенко на судовую ветвь власти. Я не менее трёх раз выкладывал огромнейшую статью о главе ВККСУ и о цепочке его связи с Порошенко через замглавы администрации президента Порошенко Филатова.
3. Элементарно -- судовую реформу (обеспечить проведение судовой реформы) прямо обещал кто? Президент Порошенко или инопланетяне?
Генпрокурор (прокуратура - как орган следствия по беркутовцам) был чей кум?
Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили. Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.
Не имеет значения, что там сказал Порошенко. Мой ответ был только на ваше ключевое утверждение:
detroytred написав:Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
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Так я и ответил: и с учётом значения слов Порошенко и без. Без -- это указал на то, что в РЕАЛИЯХ Порошенко имел влияние на судовую ветвь.
А то, что в теории президент не имеет влияния (ветви разделены) -- это из серии капитан Очевидность.
Это какой то перманентный зашквар. Целая делегация во главе с президентом прилетела на форум памяти Холокоста, после чего сказала, что организаторы типа дыбылы, пригласили а мест мало, поэтому мы тут походим по Израилю вместо форума. Лавров опять закашлялся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.