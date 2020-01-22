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Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна. И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).
Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил". А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.
Отвечу в таком же стиле))
1. Это Вы элементарно читать не умеете, раз не прочитали, что Порошенко упрёк бросал Зеленскому в том, что прежле , чем поменять, быстро не осудил.
2. Это Вы не видите элементарного -- имевшегося влияния Порошенко на судовую ветвь власти. Я не менее трёх раз выкладывал огромнейшую статью о главе ВККСУ и о цепочке его связи с Порошенко через замглавы администрации президента Порошенко Филатова.
3. Элементарно -- судовую реформу (обеспечить проведение судовой реформы) прямо обещал кто? Президент Порошенко или инопланетяне?
Генпрокурор (прокуратура - как орган следствия по беркутовцам) был чей кум?
Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили. Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.
Не имеет значения, что там сказал Порошенко. Мой ответ был только на ваше ключевое утверждение:
detroytred написав:Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
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Так я и ответил: и с учётом значения слов Порошенко и без. Без -- это указал на то, что в РЕАЛИЯХ Порошенко имел влияние на судовую ветвь.
А то, что в теории президент не имеет влияния (ветви разделены) -- это из серии капитан Очевидность.
Это какой то перманентный зашквар. Целая делегация во главе с президентом прилетела на форум памяти Холокоста, после чего сказала, что организаторы типа дыбылы, пригласили а мест мало, поэтому мы тут походим по Израилю вместо форума. Лавров опять закашлялся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced Thursday that he and his delegation will give up their seats at an international Holocaust event in Jerusalem so that survivors of Nazis’ genocide of Jews could attend instead.
Four of Israel’s government ministers have also said they will let survivors take their places at the event. ... On Wednesday the Ynet website reported that Environment Protection Minister Ze’ev Elkin, Science and Technology Minister Ofir Akunis, Justice Minster Amir Ohana, and Housing Minister Yifat Sasha Bitan had all volunteered to give up their places to any Holocaust survivors who want to attend. Former minister Ayelet Shaked, government secretary Tzachi Braverman, and acting director-general of the Prime Minister’s Office Ronen Peretz also said they would hand over their tickets to survivors.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг, что он и его делегация откажутся от своих мест на международном мероприятии Холокоста в Иерусалиме, чтобы выжившие после геноцида евреев нацистами могли присутствовать на нем.
Четверо министров правительства Израиля также заявили, что позволят выжившим занять свои места на этом мероприятии. ... В среду на сайте Ynet сообщили, что министр охраны окружающей среды Зеев Элкин, министр науки и технологий Офир Акунис, министр юстиции Амир Огана и министр жилищного строительства Ифат Саша Битан вызвались уступить свои места любому Холокосту выживших, которые хотят присутствовать. Бывший министр Айелет Шакед, государственный секретарь Цачи Браверман и исполняющий обязанности генерального директора канцелярии премьер-министра Ронен Перец также заявили, что передадут свои билеты выжившим.
Т.е. Зеленский будет присутствовать на форуме, только он, вместе с членами делегации уступают свои сидячие места (кресла/стулья) для переживших Холокост.
и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни! Мы - типа, лохи и терпилы?
На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?
P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?
Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"? Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"? Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование? Это тоже, "шутка вечернего квартала"? Я не "Ванга", но те проекты и законы, что вносятся и принимаются Радой, покажут рекордный отток населения "на заробтки" уже в 2020-м, ну и число претендующих на ПМЖ - выростет!
Остальные проблемы обсуждать сейчас не хочу - разговор длинный, не раз заходил и проблема не только в "топманагерах" и их зарплатах. Но о сравнении с декабрьской платёжкой - у нас в Харькове цена Гкал за декабрь такая же, как и раньше. Ходят слухи, что пересчитают (в сторону снижения), но то будет видно, пока не очень верю. Но, во всяком случае, не выросла. У вас не так? Почему настолько дороже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Предварительные встречи и консультации, в рамках подготовки к форуму, явно не проводились. Команда Зеленского даже не думала заинтересовывать других участников форума. Мол, Пинчук всё порешает. Текст речи - я промолчу ... По совокупности, всё и привело к почти пустому залу во время выступления Зеленского Очередной провал команды Зеленского на международном уровне. Но далі буде ...
«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.
Даже в Израиле офигели
Бубочка за Оман ещё не ответил, а уже накосячил в Израиле. Зачем он вообще поехал в Израиль, если не принял участие в очень значимом для еврейского народа форуме ? Отдали свои места, но в последнюю минуту. Израильская сторона просто физически не могла заполнить эту места другими приглашенными, хотя в виду возраст жертв Холокоста
Могу только предположить, что в Израиле Зеленский будет встречаться с кем-то из российского руководства. И ради этого, он туда поехал. Но тогда Израиль точно не поймёт Бубочку
Правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на “Украинском завтраке” в Давосе.