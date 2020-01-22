Додано: Чет 23 січ, 2020 18:42

«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Арахамия выступил за временный отказ Украины от политики "гармонизации" своего законодательства с европейским.

Правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на “Украинском завтраке” в Давосе.

Концерн Deutsche Bahn (DB) будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги

Почти 60% опрошенных украинцев заявили, что согласились бы получать часть зарплаты «в конвертах» и одновременно иметь отметку в трудовой книжке без письменного договора.

“Расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП”, – сказала она.

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-23Предварительные встречи и консультации, в рамках подготовки к форуму, явно не проводились.Команда Зеленского даже не думала заинтересовывать других участников форума. Мол, Пинчук всё порешает.Текст речи - я промолчу ...По совокупности, всё и привело к почти пустому залу во время выступления ЗеленскогоОчередной провал команды Зеленского на международном уровне.Но далі буде ...Ага, уже допустил встречу. Хотя ранее "У Зеленского" отрицали возможность встречиТо собирался ехать, то потом не собирался, то собрался и поехал. Но не принял участие в форуме памяти ХолокостаДаже в Израиле офигелиБубочка за Оман ещё не ответил, а уже накосячил в Израиле.Зачем он вообще поехал в Израиль, если не принял участие в очень значимом для еврейского народа форуме ? Отдали свои места, но в последнюю минуту. Израильская сторона просто физически не могла заполнить эту места другими приглашенными, хотя в виду возраст жертв ХолокостаМогу только предположить, что в Израиле Зеленский будет встречаться с кем-то из российского руководства. И ради этого, он туда поехал.Но тогда Израиль точно не поймёт БубочкуЭто ненадолгоПо-моему, Миттал тонко троллит ГончарукаБросьте кто-нибудь в него Конституцией УкраиныТо Кулеба, то Арахамия(Браун) заявляют об отказе от дальнейшей евроинтеграции.А чуть позже, "нас не так поняли"Вот и Новосад туда же. Она изначально сказала именно то, что думала.Кому-то везде мерещится русофобия.Ну кто бы сомневалсяЭти же самые 60% не видят между этими двумя фактами никакой взаимосвязиОпять какую-то хрень разработали