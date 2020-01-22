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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5291529252935294>
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:09

Re: Політичні дискусії

Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:17

  Schmit написав:
  detroytred"[quote="4848851:Schmit написав:
  detroytred написав:Я просто офигеваю от такого:

Порошенко с десятком соратников сейчас в прямом эфире возложил цветы к месту гибели Нигояна.
И заявляет: ... обменяли беркутовцев ... президент имеет право на помилование... но только после осуждения... должны были осудить ... для этого нужно пару тижнiв (или что-то в этом роде он сказал - но суть, что очень быстро можно и нужно).

Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.

Вы похоже не понимаете элементарных вещей, что судовая ветвь власти не зависит от президента, так что потому то Порошенко "за 5 лет не обеспечил".
А вот Зе, выпустив беркутовцев (да и не только их) нарушил закон как минимум повлияв на суд. Придет время и за все это кто-то будет отвечать.

Отвечу в таком же стиле))

1. Это Вы элементарно читать не умеете, раз не прочитали, что Порошенко упрёк бросал Зеленскому в том, что прежле , чем поменять, быстро не осудил.

2. Это Вы не видите элементарного -- имевшегося влияния Порошенко на судовую ветвь власти.
Я не менее трёх раз выкладывал огромнейшую статью о главе ВККСУ и о цепочке его связи с Порошенко через замглавы администрации президента Порошенко Филатова.

3. Элементарно -- судовую реформу (обеспечить проведение судовой реформы) прямо обещал кто?
Президент Порошенко или инопланетяне?

Генпрокурор (прокуратура - как орган следствия по беркутовцам) был чей кум?

Но ключевым в моём сообщении было то, что ПАП наехал на ЗЕ, что перед передачей сначала быстро не осудили.
Если, допустим))), и не было влияния, то тем более наезд беспочвенный.

Не имеет значения, что там сказал Порошенко. Мой ответ был только на ваше ключевое утверждение:
  detroytred написав:Он за 5 лет не обеспечил. А теперь прямым текстом так наехал на ЗЕ.
[/quote]

Так я и ответил: и с учётом значения слов Порошенко и без.
Без -- это указал на то, что в РЕАЛИЯХ Порошенко имел влияние на судовую ветвь.

А то, что в теории президент не имеет влияния (ветви разделены) -- это из серии капитан Очевидность.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:20

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Что хорошо согласуется, например с данными по потреблению печеного хлеба в соотношении 1 к 5 при наличном население РФ в гастарбайтерами в 160+ млн. человек.

У вас хліба більше жеруть, бо холодніше.
Якщо буде детальна інформація по цифрам і алгорітмам підрахунку, то і перший способ може бути точним, якщо було опитування по кількості сім-карток в абонентів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:25

  Мизантрóп написав:Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40

Ну - насправді цікаво - сказав , що не буде , якщо не буде виступати - і вигадали , як це зробити ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40


Это какой то перманентный зашквар.
Целая делегация во главе с президентом прилетела на форум памяти Холокоста, после чего сказала, что организаторы типа дыбылы, пригласили а мест мало, поэтому мы тут походим по Израилю вместо форума.
Лавров опять закашлялся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:57

  Мизантрóп написав:Шалом выжившим.
Ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем спантеличений і зажурений заявою українського президента Володимира Зеленського.
https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40

Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced Thursday that he and his delegation will give up their seats at an international Holocaust event in Jerusalem so that survivors of Nazis’ genocide of Jews could attend instead.

Four of Israel’s government ministers have also said they will let survivors take their places at the event.
...
On Wednesday the Ynet website reported that Environment Protection Minister Ze’ev Elkin, Science and Technology Minister Ofir Akunis, Justice Minster Amir Ohana, and Housing Minister Yifat Sasha Bitan had all volunteered to give up their places to any Holocaust survivors who want to attend. Former minister Ayelet Shaked, government secretary Tzachi Braverman, and acting director-general of the Prime Minister’s Office Ronen Peretz also said they would hand over their tickets to survivors.

https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40

Гуглоперевод:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг, что он и его делегация откажутся от своих мест на международном мероприятии Холокоста в Иерусалиме, чтобы выжившие после геноцида евреев нацистами могли присутствовать на нем.

Четверо министров правительства Израиля также заявили, что позволят выжившим занять свои места на этом мероприятии.
...
В среду на сайте Ynet сообщили, что министр охраны окружающей среды Зеев Элкин, министр науки и технологий Офир Акунис, министр юстиции Амир Огана и министр жилищного строительства Ифат Саша Битан вызвались уступить свои места любому Холокосту выживших, которые хотят присутствовать. Бывший министр Айелет Шакед, государственный секретарь Цачи Браверман и исполняющий обязанности генерального директора канцелярии премьер-министра Ронен Перец также заявили, что передадут свои билеты выжившим.


Т.е. Зеленский будет присутствовать на форуме, только он, вместе с членами делегации уступают свои сидячие места (кресла/стулья) для переживших Холокост.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:24

  Replay написав:ЛАД
Дороже по сравнению с чем?

с декабрской платёжкой!

и это, на фоне снижения цен на газ в мире, в два раза за последние полтора года(в долларах), плюс укрепление гривни!
Мы - типа, лохи и терпилы? :D

На зарпалаты топманагерам Нафтогаза платим?

P.S. Скажите, а вот в Беларуси, которая по состоянию на 1991-й год, уступала Украине по всем фронтам, почему коммуналка намного дешевле, дороги ровные, медицина качественная, налоги для малого бизнеса вменяемые?

Может... таки проблема в нашим "Топменеджерах" и пр. "руками-водителях"?
Зеленский хочет "Вернуть Украинских Заробитчан в Украину"?
Типа увеличивая налоги, коммуналку, убивая медицину и образование?
Это тоже, "шутка вечернего квартала"? :D
Я не "Ванга", но те проекты и законы, что вносятся и принимаются Радой, покажут рекордный отток населения "на заробтки" уже в 2020-м, ну и число претендующих на ПМЖ - выростет! :(

Остальные проблемы обсуждать сейчас не хочу - разговор длинный, не раз заходил и проблема не только в "топманагерах" и их зарплатах.
Но о сравнении с декабрьской платёжкой - у нас в Харькове цена Гкал за декабрь такая же, как и раньше. Ходят слухи, что пересчитают (в сторону снижения), но то будет видно, пока не очень верю. Но, во всяком случае, не выросла.
У вас не так? Почему настолько дороже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:29

  lapay написав:Не щастить Шарікову.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/spalil ... 65775.html
У середу ввечері, 22 січня, у Херсоні згорів офіс політичної партії, розташований на вулиці Університетській.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Інцидент розслідується, як навмисний підпал.

За наявними даними, невідомий розбив вікно офісу, розташованого на першому поверсі житлового будинку, і закинув всередину приміщення скляну пляшку з легкозаймистою речовиною.


"Не щастить" і "навмисний підпал" - речі дещо різні.
Ви цьому радієте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:42

Ітогі подвєдьом. 2020-01-23

Ітогі подвєдьом. 2020-01-23

1) Зеленский: задача Украины – стать лидером Восточной и Центральной Европы

Зеленский предлагает принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Зеленский – мировым лидерам: Украине мало "озабоченности" и "обеспокоенности"

Зеленский на форуме в Давосе призвал обновить правила международной безопасности

Зеленский пообещал крупным инвесторам "нянь"-менеджеров и налоговые каникулы

Предварительные встречи и консультации, в рамках подготовки к форуму, явно не проводились.
Команда Зеленского даже не думала заинтересовывать других участников форума. Мол, Пинчук всё порешает.
Текст речи - я промолчу ...
По совокупности, всё и привело к почти пустому залу во время выступления Зеленского
Очередной провал команды Зеленского на международном уровне.
Но далі буде ...

2) Зеленский допустил встречу с Путиным в Израиле
Ага, уже допустил встречу. Хотя ранее "У Зеленского" отрицали возможность встречи

Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле тем, кто пережил Холокост
То собирался ехать, то потом не собирался, то собрался и поехал. Но не принял участие в форуме памяти Холокоста

В Израиле отреагировали на решение Зеленского уступить место на форуме о Холокосте
«Его решение вызывает недоумение. Нам очень жаль, что он пошел на такой шаг на мероприятии, посвященное памяти о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», – говорится в тексте сообщения.

Даже в Израиле офигели

Бубочка за Оман ещё не ответил, а уже накосячил в Израиле.
Зачем он вообще поехал в Израиль, если не принял участие в очень значимом для еврейского народа форуме ? Отдали свои места, но в последнюю минуту. Израильская сторона просто физически не могла заполнить эту места другими приглашенными, хотя в виду возраст жертв Холокоста

Могу только предположить, что в Израиле Зеленский будет встречаться с кем-то из российского руководства. И ради этого, он туда поехал.
Но тогда Израиль точно не поймёт Бубочку

3) Правительство никуда не уходит и будет продолжать работать - Гончарук

Гончарук в Давосе: украинская экономика растет быстрее, чем в мире
Это ненадолго

Крупнейший иностранный инвестор Лакшми Миттал высоко оценил работу премьера Гончарука и правительства
По-моему, Миттал тонко троллит Гончарука

4) Арахамия: в Раде нашлись бы голоса, если б Зеленский поддержал увольнение Гончарука
Бросьте кто-нибудь в него Конституцией Украины

"Зрада отменяется": Арахамия опроверг собственное заявление о временном отказе от евроинтеграции
Ранее ряд СМИ сообщили, что Арахамия выступил за временный отказ Украины от политики "гармонизации" своего законодательства с европейским.

То Кулеба, то Арахамия(Браун) заявляют об отказе от дальнейшей евроинтеграции.
А чуть позже, "нас не так поняли"

"Неудачная формулировка": Новосад оправдалась за свои слова о низкой зарплате
Вот и Новосад туда же. Она изначально сказала именно то, что думала.

5) УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - Гончарук
Правительство хочет отдать АО “Укрзализныця” национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на “Украинском завтраке” в Давосе.

Deutsche Bahn открестилась от заявлений об управлении Укрзализныцей
Концерн Deutsche Bahn (DB) будет оказывать “Укрзализныце” только консультативные услуги

6) Путин приравнял русофобию и антисемитизм в контексте Второй мировой войны
Кому-то везде мерещится русофобия.

Госдума РФ в первом чтении единогласно проголосовала за путинские изменения в Конституцию
Ну кто бы сомневался

7) Большинство украинцев согласились бы получать зарплату "в конвертах" – опрос
Почти 60% опрошенных украинцев заявили, что согласились бы получать часть зарплаты «в конвертах» и одновременно иметь отметку в трудовой книжке без письменного договора.

В Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников
“Расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП”, – сказала она.

Эти же самые 60% не видят между этими двумя фактами никакой взаимосвязи

В Минсоцполитики разработали новый закон о пенсионном обеспечении
Опять какую-то хрень разработали

8) Британия признала ошибку насчет трезубца и удаляет его из руководства об экстремизме
Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:"Не щастить" і "навмисний підпал" - речі дещо різні.
Ви цьому радієте?

Так - радію. Хіба не можна? Шаріков не на тих лапу підняв, от йому трішки хвоста підсмалили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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