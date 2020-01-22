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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5291529252935294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Зачем он вообще поехал в Израиль, если не принял участие в очень значимом для еврейского народа форуме ?
он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  ЛАД написав:"Не щастить" і "навмисний підпал" - речі дещо різні.
Ви цьому радієте?

Так - радію. Хіба не можна? Шаріков не на тих лапу підняв, от йому трішки хвоста підсмалили.


У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:15

Re: Політичні дискусії

Судя по тому что Пинчук наградил поездкой в Давос кучу своих соратников и депутатов, и не депутатов, но не взял Вакарчука, на проекте Голос поставлен жирный крест.
Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова, Сенцов хорошо засветился на Давосе, много речей, интервью, много фото с известными людьми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:17

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.

Значить, будуть нарощувати рейтинг, поки весь ватний електорат не забере. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова
А чё? Премьер- Оливье Сенцов :D
По-приколу ж
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19

Re: Політичні дискусії

Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.

Израильский телеканал Arutz 7:

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:23

Цитаты от нашего политинформатора.

21-го:
Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

23-го:
ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа


Трусы и крестик.
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