он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:56
Re: Політичні дискусії
он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07
Re: Політичні дискусії
У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:15
Re: Політичні дискусії
Судя по тому что Пинчук наградил поездкой в Давос кучу своих соратников и депутатов, и не депутатов, но не взял Вакарчука, на проекте Голос поставлен жирный крест.
Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова, Сенцов хорошо засветился на Давосе, много речей, интервью, много фото с известными людьми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:17
Re: Політичні дискусії
Значить, будуть нарощувати рейтинг, поки весь ватний електорат не забере.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:18
Re: Політичні дискусії
А чё? Премьер- Оливье Сенцов
По-приколу ж
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19
Re: Політичні дискусії
Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.
Израильский телеканал Arutz 7:
«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:23
Цитаты от нашего политинформатора.
21-го:
23-го:
Трусы и крестик.
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