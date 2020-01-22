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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5292529352945295>
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Зачем он вообще поехал в Израиль, если не принял участие в очень значимом для еврейского народа форуме ?
он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  ЛАД написав:"Не щастить" і "навмисний підпал" - речі дещо різні.
Ви цьому радієте?

Так - радію. Хіба не можна? Шаріков не на тих лапу підняв, от йому трішки хвоста підсмалили.


У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:15

Re: Політичні дискусії

Судя по тому что Пинчук наградил поездкой в Давос кучу своих соратников и депутатов, и не депутатов, но не взял Вакарчука, на проекте Голос поставлен жирный крест.
Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова, Сенцов хорошо засветился на Давосе, много речей, интервью, много фото с известными людьми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:17

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.

Значить, будуть нарощувати рейтинг, поки весь ватний електорат не забере. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова
А чё? Премьер- Оливье Сенцов :D
По-приколу ж
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19

Re: Політичні дискусії

Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.

Израильский телеканал Arutz 7:

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:23

Цитаты от нашего политинформатора.

21-го:
Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

23-го:
ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа


Трусы и крестик.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:35

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

Президент Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как тот не приехал на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли встреча лидеров двух стран.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/ ... 213be1a270
А шо там з рейтингом, теж вниз, як і все інше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:43

  freeze написав:Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.

Израильский телеканал Arutz 7:

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119

Удивительно, правда ?
А, главное, так неожиданно :)
Хотя и сразу было понятно, что он пустое место
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:45

  yanyura написав:Цитаты от нашего политинформатора.

21-го:
Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

23-го:
ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа


Трусы и крестик.

Фразы - дипломатические обороты речи.

Но тут наш МИД сработал чётко, мол, извинений недостаточно, уберите вообще.
Британцы заверили, что уберут. Ну поглядим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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