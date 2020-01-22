он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:56
Re: Політичні дискусії
он молился у стены плача за мир в Украине.Он не ездил,они летали
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:07
Re: Політичні дискусії
У нашего населения такие поджоги, нападения приводят к росту популярности пострадавшей стороны. Особенности менталитета. Ющенко может подтвердить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:15
Re: Політичні дискусії
Судя по тому что Пинчук наградил поездкой в Давос кучу своих соратников и депутатов, и не депутатов, но не взял Вакарчука, на проекте Голос поставлен жирный крест.
Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова, Сенцов хорошо засветился на Давосе, много речей, интервью, много фото с известными людьми.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:17
Re: Політичні дискусії
Значить, будуть нарощувати рейтинг, поки весь ватний електорат не забере.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:18
Re: Політичні дискусії
А чё? Премьер- Оливье Сенцов
По-приколу ж
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19
Re: Політичні дискусії
Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.
Израильский телеканал Arutz 7:
«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:23
Цитаты от нашего политинформатора.
21-го:
23-го:
Трусы и крестик.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:35
Re: Політичні дискусії
Президент Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как тот не приехал на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли встреча лидеров двух стран.
Подробнее на РБК:
А шо там з рейтингом, теж вниз, як і все інше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:43
Удивительно, правда ?
А, главное, так неожиданно
Хотя и сразу было понятно, что он пустое место
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:45
Фразы - дипломатические обороты речи.
Но тут наш МИД сработал чётко, мол, извинений недостаточно, уберите вообще.
Британцы заверили, что уберут. Ну поглядим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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