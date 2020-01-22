Додано: Чет 23 січ, 2020 19:15

Судя по тому что Пинчук наградил поездкой в Давос кучу своих соратников и депутатов, и не депутатов, но не взял Вакарчука, на проекте Голос поставлен жирный крест.

Вместе него Пинчук раскручивает проект Сенцова, Сенцов хорошо засветился на Давосе, много речей, интервью, много фото с известными людьми.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.