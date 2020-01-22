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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5292529352945295
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Удивительно, правда ?
А, главное, так неожиданно :)
Хотя и сразу было понятно, что он пустое место

Не порожнє місце, а мішок з-під кота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:53

  ЛАД написав:
  lapay написав:Не щастить Шарікову.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/spalil ... 65775.html
У середу ввечері, 22 січня, у Херсоні згорів офіс політичної партії, розташований на вулиці Університетській.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Інцидент розслідується, як навмисний підпал.

За наявними даними, невідомий розбив вікно офісу, розташованого на першому поверсі житлового будинку, і закинув всередину приміщення скляну пляшку з легкозаймистою речовиною.


"Не щастить" і "навмисний підпал" - речі дещо різні.
Ви цьому радієте?

С учетом того, что офис был расположен в жилом доме и могли пострадать люди, радость нацистов не удивительна.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:радость нацистов не удивительна.


Вы еще нацистов не видели..... Русязык велик и могуч.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:09

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:С учетом того, что офис был расположен в жилом доме и могли пострадать люди, радость нацистов не удивительна.

Мабуть, тому антинацисти і вибух біля каналу Еспресо влаштували, який розташований в житловову будинку - щоб мирні люди не постраждали.
https://www.5.ua/kyiv/vybukh-bilia-tele ... 67779.html
Для розкриття злочину правоохоронцям знадобилося 5 місяців. Одного підозрюваного затримали, ще двоє перебувають на території Російської Федерації. До скоєння теракту причетні ще декілька людей, однак їхні особи не встановлені.

Натомість правоохоронцям вдалося встановити, хто саме керував злочинним угрупованням. Йдеться про представника Головного управління Генштабу ЗС РФ. Він, за даними СБУ, неодноразово приїжджав в Україну, аби давати вказівки виконавцям.

"Встановлено групу осіб, причетних до вчинення вказаного вище терористичного акту. Ними виявилися громадяни України – Григорян Олександр Феліксович, 11.07.1974 року народження, ур** Азейбарджану, зареєстрований у м. Покровську Дніпропетровської області; Лисак Ігор Миколайович, 05.08.1980 року народження, ур** Волинської області, зареєстрований у м. Києві. На даний час обидва перебувають на території Російської Федерації. А також – Мятних Михайло Анатолійович, 02.06.1981 року народження, ур** та мешканець міста Києва та інші, наразі не встановлені особи", – розповіли на брифінгу СБУ.

Виходить, що антинацисти більш "гуманні", та і людей вони замордували, за свою історію, набагато більше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:17

  freeze написав:Израильские СМИ опустили нашего пана Зе на самое-самое днище.

Израильский телеканал Arutz 7:

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119

Но для опускания Зеленского - текста его выступления, они почему-то использовали не репортаж от своего израильского корреспондента, а из "Украинской правды". Своих журналистов не хватило? Их не пропустили на форум в Давосе?

В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей. В частности, он зачем-то попросил, чтобы Евросоюз взял Украину к себе вместо покидающей ЕС Великобритании

так переведены слова Зеленского

Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter».

Да, тяжело искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет. (с)



  lapay написав:Президент Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как тот не приехал на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли встреча лидеров двух стран.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/ ... 213be1a270
А шо там з рейтингом, теж вниз, як і все інше?


Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.

https://zn.ua/UKRAINE/zelenskiy-otdal-s ... 2910_.html
Или лучше было бы, чтобы Президент Украины выступил в роли молчащего статиста на фоне говорящего Путина?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:21

lapay 5 канал? Да вы совсем не палитесь..
YKK
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Уже было видео поедания депутатом козлов?

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:32

  yanyura написав:
Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.

https://zn.ua/UKRAINE/zelenskiy-otdal-s ... 2910_.html
Или лучше было бы, чтобы Президент Украины выступил в роли молчащего статиста на фоне говорящего Путина?

Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій.
От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:34

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:lapay 5 канал? Да вы совсем не палитесь..

А шо, в Лугандоні його заблокували? Інфа є і в інших посиланнях, тільки антинацисти тирнетам не обучені...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:53

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.


Тикнув 112 канал, там Червоненко розпинався, що Зе не виконує свого обов'язку перед євреями. Потім Шарій набирав на слуг, що хоть вони не прийшли в Давосі послухати Зе.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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