Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Но тут наш МИД сработал чётко, мол, извинений недостаточно, уберите вообще. Британцы заверили, что уберут. Ну поглядим
Интересно, а с какой радости британцы должны убирать? Ничего крамольного и недопустимого в брошюре нет. Такие пособия выпускает полиция многих стран, так как участники таких объединений и групп потенциальные клиенты полиции и всегда находятся под наблюдением, но украинская МИД и тут зраду нашло. Не Вы ли тут про фейки рассуждали? Как подавались заголовки украинских помоек: "В Великобритании полиция приравняла к символам террористов и экстремистам государственный герб Украины – тризуб" На многих новостных сайтах ссылка на возмущенный мид и картинка с изображением кусочка буклета антитеррористического центра и картинка герба Украины. https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1218849631016230913/photo/1 Ссылка на твиттер посольства https://twitter.com/UkrEmbLondon Если найти статью на гардиан, ссылка https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/17/greenpeace-included-with-neo-nazis-on-uk-counter-terror-list Статья о том, что Гринпис включен с неонацистами в антитерроистический список Королевства. В статье есть и упоминание этого самого документа (пособия), но вот странность- в нем нет упоминания о государственном гербе Украины.
То, на что ссылается посольство и МИД это раздел, с образцами тату. В буклете он так и называется.
В подписи к примеру тату указано - украинский тризуб, и в скобках название (националист). Где тут о украинском гербе? При этом в этом документе есть примечание, что не все знаки и символы, отмеченные в этом документе, представляют интерес для борьбы с терроризмом. Может сотрудникам посольства напомнить, что Украина до сих пор не имеет герба? Проект закона давно валяется, но о нем все благополучно забыли. А если они имели в виду тризуб, как изображение малого государственного герба Украины, как составной части большлго государственного герба, то тут тоже подмена понятий. На фото тату схематическое изображение тризуба, но не как не изображение малого государственного герба. Имхо, манипуляция и вброс с целью поднять хайп. Многие даже не разбирались о чем была информация и что содержалось и было указано в пособии.
Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов Підтримка вітчизняного виробника вимагає, в тому числі, боротьбу з субсидіями інших країн своїм виробникам. Наприклад, для того щоб польське молоко не витісняло українське з українського ринку, буде правильно і справедливо, щоб поляки не давали великі субсидії своїм молокозаводам та фермерами.
ЛАД написав:Можна. А як же "європєйськие цєнности"?
Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп. https://prm.ua/tsya-trusliva-istota-hov ... i-shariya/ Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.
Про це він заявив в ефірі "Прямого".
"Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.
Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні.
"В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.
Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay Распространение фейков о А.Шарие одназначно показывает вашу порохоботскую сущность. П.С А чего так пафосно на пропагандистком канале Порошенко, гражданина Фейгина называют адвокатом? В методичке первого (кто-бы сомневался!) забыли (или постеснялись)указать что Фейгин лишен адвокатского свидетельства за нарушение адвокатской этики и распространение фейков, и он теперь называется просто гражданин фейкомет Фейгин.Он бывший адвокат))) Порохоботы такие порохоботы...