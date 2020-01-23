Додано: Чет 23 січ, 2020 20:56

pesikot написав: Но тут наш МИД сработал чётко, мол, извинений недостаточно, уберите вообще.

Британцы заверили, что уберут. Ну поглядим Но тут наш МИД сработал чётко, мол, извинений недостаточно, уберите вообще.Британцы заверили, что уберут. Ну поглядим

государственный герб Украины – тризуб

Интересно, а с какой радости британцы должны убирать? Ничего крамольного и недопустимого в брошюре нет. Такие пособия выпускает полиция многих стран, так как участники таких объединений и групп потенциальные клиенты полиции и всегда находятся под наблюдением, но украинская МИД и тут зраду нашло. Не Вы ли тут про фейки рассуждали?Как подавались заголовки украинских помоек:На многих новостных сайтах ссылка на возмущенный мид и картинка с изображением кусочка буклета антитеррористического центра и картинка герба Украины.Ссылка на твиттер посольстваЕсли найти статью на гардиан, ссылкаСтатья о том, что Гринпис включен с неонацистами в антитерроистический список Королевства. В статье есть и упоминание этого самого документа (пособия), но вот странность- в нем нет упоминания о государственном гербе Украины.То, на что ссылается посольство и МИД это раздел, с образцами тату. В буклете он так и называется.В подписи к примеру тату указано - украинский тризуб, и в скобках название(националист). Где тут о украинском гербе? При этом в этом документе есть примечание, что не все знаки и символы, отмеченные в этом документе, представляют интерес для борьбы с терроризмом.Может сотрудникам посольства напомнить, что Украина до сих пор не имеет герба? Проект закона давно валяется, но о нем все благополучно забыли. А если они имели в виду тризуб, как изображение малого государственного герба Украины, как составной части большлго государственного герба, то тут тоже подмена понятий. На фото тату схематическое изображение тризуба, но не как не изображение малого государственного герба. Имхо, манипуляция и вброс с целью поднять хайп. Многие даже не разбирались о чем была информация и что содержалось и было указано в пособии.