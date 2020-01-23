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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5294529552965297 Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:43 Replay написав: mephala А робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки?

критерий Успешности - "экспорт раб силы и сельское хозяйство".

критерий Успешности - "экспорт раб силы и сельское хозяйство".

яким чином ви перейшли від мого тексту до свого?



зі

і ріжте текст наступного разу більш коректно. яким чином ви перейшли від мого тексту до свого?зіі ріжте текст наступного разу більш коректно. mephala Повідомлень: 6372 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:03 lapay написав: ЛАД написав: Можна.

А як же "європєйськие цєнности"? Можна.А як же "європєйськие цєнности"?

Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп.

https://prm.ua/tsya-trusliva-istota-hov ... i-shariya/

Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.



Про це він заявив в ефірі "Прямого".



"Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.



Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні.



"В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.



Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача. Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп.Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.Про це він заявив в ефірі "Прямого"."Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні."В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.

Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете?

Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме.

Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски? Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете?Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме.Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:12 lapay написав: yanyura написав:

Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.

https://zn.ua/UKRAINE/zelenskiy-otdal-s ... 2910_.html

Или лучше было бы, чтобы Президент Украины выступил в роли молчащего статиста на фоне говорящего Путина? Или лучше было бы, чтобы Президент Украины выступил в роли молчащего статиста на фоне говорящего Путина?

Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій.

От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру. Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій.От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.

Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова".

Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.



А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России. Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова".Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4313 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5294529552965297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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