Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Можна. А як же "європєйськие цєнности"?
Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп. https://prm.ua/tsya-trusliva-istota-hov ... i-shariya/ Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.
Про це він заявив в ефірі "Прямого".
"Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.
Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні.
"В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.
Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.
Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете? Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме. Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.
Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій. От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.
Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова". Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.
А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.