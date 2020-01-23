Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Можна. А як же "європєйськие цєнности"?
Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп. https://prm.ua/tsya-trusliva-istota-hov ... i-shariya/ Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.
Про це він заявив в ефірі "Прямого".
"Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.
Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні.
"В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.
Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.
Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете? Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме. Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.
Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій. От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.
Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова". Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.
А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России.
19yuriy91 написав:Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов Підтримка вітчизняного виробника вимагає, в тому числі, боротьбу з субсидіями інших країн своїм виробникам. Наприклад, для того щоб польське молоко не витісняло українське з українського ринку, буде правильно і справедливо, щоб поляки не давали великі субсидії своїм молокозаводам та фермерами.
а своих молочников поддерживать не думали?????
Польское молоко намного качественнее. Будет плохо, если оно у нас исчезнет
ЛАД написав:Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова". Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.
А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России.
З приводу поїздки Президента України до Єрусалима в нашій країні розгорілася дискусія. Проблема в тому, що українська сторона просила Ізраїль надати можливість виступити в меморіалі «Яд-Вашем», але нам відмовили. Попри це, Володимир Зеленський все одно погодився поїхати, пояснивши це таким чином: «Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем... Для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту. Тому я думаю, що було б справедливо, щоб Президент України виступив з промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили говорити. Але в будь-якому разі я буду присутній на цій церемонії».
По коментарю - повністю згоден. Зеленський поїхав тільки тому, що сподівався зустрітись з Путіним. Якщо він збирався на форум, то це найбільш логічне пояснення, чому він туди не пішов, адже місця так і залишились порожніми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав:Что хорошо согласуется, например с данными по потреблению печеного хлеба в соотношении 1 к 5 при наличном население РФ в гастарбайтерами в 160+ млн. человек.
У вас хліба більше жеруть, бо холодніше. Якщо буде детальна інформація по цифрам і алгорітмам підрахунку, то і перший способ може бути точним, якщо було опитування по кількості сім-карток в абонентів.
Гениально. Причем, видимо исключительно на улицах или в нетопленных квартирах (бо холодніше) А насчет детальной информации - ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО. Достаточно провести перепись населения - впервые за 20 лет
ЛАД написав:Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете? Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме. Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски?
Для чого Вам моя думка? Я думаю, що, виходячи з європейських цінностей, Путіна треба вбити на місці. Є поліція, хай розслідують і шукають. Шарік для мене брехливий сцикун.
freeze написав: Фейгин объективно туповат. )))
С 1.10 мин Фейгин по решению суда лично извиняется за то, что оклеветал Шария по делу о педофилии.
Волгарь написав:Гениально. Причем, видимо исключительно на улицах или в нетопленных квартирах (бо холодніше) А насчет детальной информации - ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО. Достаточно провести перепись населения - впервые за 20 лет
Вельми характерні сибірські колобки, на південних курортах. В нас, за останній рік, споживання хлібу скоротилось на 10%. Перепис так само не може всіх порахувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.