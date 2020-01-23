lapay написав:

ЛАД написав: Можна.

А як же "європєйськие цєнности"? Можна.А як же "європєйськие цєнности"?

Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп.Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.Про це він заявив в ефірі "Прямого"."Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні."В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.