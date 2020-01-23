RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5295529652975298>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:03

  lapay написав:
  ЛАД написав:Можна.
А як же "європєйськие цєнности"?

Шаріков до них явно не має жодного відношення, хоч і шифрується, на теріторії ЄС. Шифрується для того, щоб не було можливості притягнути його до відповідальності за брехню і наклеп.
https://prm.ua/tsya-trusliva-istota-hov ... i-shariya/
Адвокат Марк Фейгін подав позов проти блогера Анатолія Шарія.

Про це він заявив в ефірі "Прямого".

"Нам вперше вдалось втікача притягти до відповідальності. Оскільки специфіка роботи цього персонажа одностороння. Через відсутність його в Україні подати позов в Україні. Це позов дезінормацію та наклеп, які мали місце в роликах YouTube", - розповів він.

Прийняв позов Окружний суд Литви через його проживання в цій країні.

"В Україні він переслідується виключно з кримінальних складів. Я не знаю, чи з’явиться Шарій на засідання суду, оскільки він труслива істота, але подивимось. Подальша доля справи залежатиме від мого адвоката. Його представники заявили, що він не проживає у Литві. Провокативні ролики він закрив для перегляду. Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.

Також адвокат Марк повідомив, що суд переніс засідання через неявку відповідача.

Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете? :)
Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме.
Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4313 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:12

  lapay написав:
  yanyura написав:
Решение передать место Зеленского и членов украинской делегации тем, кто пережил Холокост, стало единственно возможной и вполне дипломатичной реакцией Киева на тот факт, что израильской стороной было отдано предпочтение президенту РФ Владимиру Путину, а главе Украинского государства было отказано в праве голоса.

https://zn.ua/UKRAINE/zelenskiy-otdal-s ... 2910_.html
Или лучше было бы, чтобы Президент Украины выступил в роли молчащего статиста на фоне говорящего Путина?

Зеленський взагалі, спочатку, казав, що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова. Потім таки поїхав, бо сподівався на зустріч з Путіним. Коли і тут обломилось, вирішив взагалі не йти на форум, коли вже не було фізичної змоги туди доставити свідків тих подій.
От і виходить, що йому не тільки на Україну і українців начхати, але й навіть на своїх соплемінників, що він вже демонстрував в Києві, ставши першим Президентом, який не прийняв участі в Марші пам'яті жертвам Бабиного Яру.

Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова".
Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.

А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России.

И кстати, интересны комментарии к https://www.timesofisrael.com/ukrainian-president-delegates-give-their-seats-at-holocaust-event-to-survivors/?fbclid=IwAR07w7PqZKtkjhbNX6OqWYHuGjdKu8XnWRMP8oGPg_-II2uxRUBv4_Sda40.
Плохой комментарий о Зе, естественно от "щирого украинця" (видимо, "порохобота") Dmytro Horbonos! "Патриоты", мать их.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 січ, 2020 03:04, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4313 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:26

Тут меня обвиняли, что я "придумываю" ксенофобию и антисемитизм в Украине хотя я писал, что мы не "впереди планеты всей" и в Польше, наверное, хуже. Вот о Польше:
Європейські експерти зафіксували зростання у Польщі нетерпимості, расизму та ксенофобії. Найбільш вразливою групою є мусульмани, а також євреї, роми, а останнім часом й українці.

Про ставлення поляків до інших народів повідомили у доповіді Ради Європи.

Читайте також: Все менше українців їздитимуть на заробітки до Польщі, – прогноз

Європейські експерти зауважили тенденцію зі зростання висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю,
– йдеться у доповіді.

У країні зростає нетерпимість та ксенофобія. Експерти додають, що найвразливішими групами є мусульмани, а також єврейська меншина, роми та все частіше – українці.

У Раді Європи пояснили, що треба терміново розв’язати проблему непорозуміння, недовіри до влади. А також відсутності ефективного розслідування і судового переслідування таких злочинів.

https://24tv.ua/u_polshhi_zrosla_neterpimist_do_ukrayintsiv__rada_yevropi_n1268443
Чтобы говорить о ксенофобии, надо дождаться такого?
Как по мне, достаточно высказываний на нашем форуме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15170
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4313 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 03:37

  19yuriy91 написав:Польша может поддерживать своих молочников, если они не вытесняют украинские продукты на нашем рынке, - Милованов
Підтримка вітчизняного виробника вимагає, в тому числі, боротьбу з субсидіями інших країн своїм виробникам. Наприклад, для того щоб польське молоко не витісняло українське з українського ринку, буде правильно і справедливо, щоб поляки не давали великі субсидії своїм молокозаводам та фермерами.

а своих молочников поддерживать не думали?????

Польское молоко намного качественнее. Будет плохо, если оно у нас исчезнет
Tegularius
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 11.02.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:35

Клоуна вже розкусили в усьому світі:

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком."

https://uainfo.org/blognews/1579823372- ... e-smi.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20927
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:24

  lapay написав:Користуючись нагодою хочу до нього звернутись: "Досить бігати, крисеня, досить жінку вагітну присилати, ти хоч раз поведи себе як чоловік, а не педофіл", - наголосив Фейгін.


Фейгин объективно туповат. )))

С 1.10 мин Фейгин по решению суда лично извиняется за то, что оклеветал Шария по делу о педофилии.

https://www.youtube.com/watch?v=EBOCBZ19Bd4
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 січ, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14875
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3896 раз.
Подякували: 5895 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:26

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не знаю, где и кому Зе говорил, "що не поїде в Ізраїль, якщо йому не нададуть слова".
Учтите, что в Израиле достаточно много пророссийских людей и не стоит воспринимать любую публикацию в израильских СМИ как истину в последней инстанции.

А по сути Зеленский больше заслуживал право на выступление, чем Пу. И не благодаря своей национальности. На Украине было гораздо больше жертв Холокоста, чем в России.

И кстати, интересны комментарии к https://www.timesofisrael.com/ukrainian ... UBv4_Sda40.
Плохой комментарий о Зе, естественно от "щирого украинця" (видимо, "порохобота") Dmytro Horbonos! "Патриоты", мать их.

Точно не можна сказати - висував Зеленський умову для приїзду в Ізраїль, чи ні, хіба що якщо з'явиться якийсь інсайд:
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/podrob ... -golokostu
З приводу поїздки Президента України до Єрусалима в нашій країні розгорілася дискусія. Проблема в тому, що українська сторона просила Ізраїль надати можливість виступити в меморіалі «Яд-Вашем», але нам відмовили. Попри це, Володимир Зеленський все одно погодився поїхати, пояснивши це таким чином: «Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий із євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем... Для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту. Тому я думаю, що було б справедливо, щоб Президент України виступив з промовою. Я знаю, що в ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили говорити. Але в будь-якому разі я буду присутній на цій церемонії».

По коментарю - повністю згоден. Зеленський поїхав тільки тому, що сподівався зустрітись з Путіним. Якщо він збирався на форум, то це найбільш логічне пояснення, чому він туди не пішов, адже місця так і залишились порожніми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:28

  lapay написав:
  Волгарь написав:Что хорошо согласуется, например с данными по потреблению печеного хлеба в соотношении 1 к 5 при наличном население РФ в гастарбайтерами в 160+ млн. человек.

У вас хліба більше жеруть, бо холодніше.
Якщо буде детальна інформація по цифрам і алгорітмам підрахунку, то і перший способ може бути точним, якщо було опитування по кількості сім-карток в абонентів.

Гениально. Причем, видимо исключительно на улицах или в нетопленных квартирах (бо холодніше)
А насчет детальной информации - ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО. Достаточно провести перепись населения - впервые за 20 лет
Волгарь
 
Повідомлень: 7500
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:35

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Интересно, Вы тоже, как кот и собака станете в позу, если я напишу, что Вы перекручиваете? :)
Какое отношение имеет Шарий к европейским ценностям, это другой вопрос. Я, кстати не его поклонник, никогда его не слушал, сейчас изредка бывает - по ссылкам на форуме.
Но поджог офиса это цивилизованные методы политической борьбы? Чисто по-европейски?

Для чого Вам моя думка? Я думаю, що, виходячи з європейських цінностей, Путіна треба вбити на місці. Є поліція, хай розслідують і шукають.
Шарік для мене брехливий сцикун.
  freeze написав:
Фейгин объективно туповат. )))

С 1.10 мин Фейгин по решению суда лично извиняется за то, что оклеветал Шария по делу о педофилии.

https://www.youtube.com/watch?v=EBOCBZ19Bd4

Це Шарік сцикун. Фейгін не ховався, від суду, а Шарік ховається, про що казав Фейгін. Якщо ти такий чесний, то чого ховаєшся, видаляєш свої відео?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:38

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Гениально. Причем, видимо исключительно на улицах или в нетопленных квартирах (бо холодніше)
А насчет детальной информации - ВСЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОСТО. Достаточно провести перепись населения - впервые за 20 лет

Вельми характерні сибірські колобки, на південних курортах. В нас, за останній рік, споживання хлібу скоротилось на 10%. Перепис так само не може всіх порахувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5295529652975298>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.