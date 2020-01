Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 5295529652975298 Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:46 lapay написав: Це Шарік сцикун. Фейгін не ховався, від суду, а Шарік ховається, про що казав Фейгін. Якщо ти такий чесний, то чого ховаєшся, видаляєш свої відео? Це Шарік сцикун. Фейгін не ховався, від суду, а Шарік ховається, про що казав Фейгін. Якщо ти такий чесний, то чого ховаєшся, видаляєш свої відео?



Фейгина признали лжецом и заставили извиниться, это факт.

А что это за суд над Шарием ))) Чем закончился )))



Фейгин давно в маразме, лишен звания адвоката за то, что в соцсетях материл участников судебного процесса, материл даже своего коллегу адвоката Новикова, с которым он защищал Савченко. Причем материл даже после предупреждения, что будет лишен статуса адвоката. Это запрещено во многих странах, кроме Украины, и является нарушением адвокатской этики. Фейгин должен был обладать хотя бы примитивными познаниями, что может делать адвокат, а что нет.

зі

і ріжте текст наступного разу більш коректно.

Вибачаюсь, це в мене професiйне, звик розмовляти з науковцями.



Итак, поясню.

Польша,на момент 90-х годов, представляла собой аграрное государство, с низким уровнем образования, слабой инфраструтурой(сравнительно с Германией или Английей).

После вступления в ЕС, построили инфраструктуру, но - "Теслы" разрабатывать в Польше не начали, как и Виндовс написали не в Польше и в оакеты "Земля-Луна" не создали.



Одна из причин - Мировое Разделение Труда.

Каждому Государству, в мире - выделяется та или иная Судьба, Участь.

Например, Украина, после получения Независимости, исторически, избрала "крiпаки-селяни та козаки".

То есть, аграрии и свободное, наёмное войско.

Всё! Остальные направления - Мировое Сообщество не будет развивать в Украине.

Не нужен Южмаш, не нужны финансисты(Вы можете назвать известных в мире украинских инвесторов, кроме Полуботка?).



Личноода я - против такого подх, т.к. Китай, например, произвёл Технологичческий прорыв, несмотря на его историческое прошлое.



Но, Польша - член ЕС и их, никто не спрашивает, хотят они разработать "польский Мерседес" или их удел - экспорт работяг в Англию и Германию и импорт украинцев!



Поэтому, в Польше - не будет Законов, стимулирующих IT-шников, т.к. нужно.... чтобы IT-шники, регистрировались в тех странах, которым Исторически разрешено быть в Лидерах технологий!

Ну и Украине, видимо, тоже пора понять, что нам "намекают", мол "ООО IT" - переносите из Украины в другие страны, вам надо пахать и сеять, а так же сварщиками в Польше работать!



Так Мир устроен, понимаете?



П за IT-шников, не переживайте, они найдут как уйти от налогов, если налоги - будут давить за горло. Вот только, Украина потеряет кучу валютных поступлений.





Повідомлень: 1804 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:01 freeze А что это за суд над Шарием

Недавно узнал о таком "политике".

Не вникал, но просмотрел несколько его роликов.



Мнение. Популизм, неприкрытый.

Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"!

Нет экономических обоснований.

Не слышал упоминаний о Программе преобразований Украины.

Отсутствуют проекты изменения Налогообложения и пр.



Чисто, "вот мы приидём и всех воров посадим"!

Смешно! Это я уже слышал, в "Слуге народа"!

И что дальше?



Основа Проблем в Украине - отсутствие Цели, объединяющей весь народ, Программы будущего развития!

Чтобы нужны были Специалисты - нужно обозначить Направление и уже его развивать!

В Аграрной стране, не нужны инженера, программисты, финансисты, фармацевты...



Повідомлень: 1804 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:02 Re: Політичні дискусії freeze написав: Фейгина признали лжецом и заставили извиниться, это факт.

А что это за суд над Шарием ))) Чем закончился )))



Фейгин давно в маразме, лишен звания адвоката за то, что в соцсетях материл участников судебного процесса, материл даже своего коллегу адвоката Новикова, с которым он защищал Савченко. Причем материл даже после предупреждения, что будет лишен статуса адвоката. Это запрещено во многих странах, кроме Украины, и является нарушением адвокатской этики. Фейгин должен был обладать хотя бы примитивными познаниями, что может делать адвокат, а что нет.

Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка.

Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати. Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка.Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9697 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:10 lapay написав: Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка.

Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати. Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка.Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати.



Смешите )))

Смешите )))

Шарий выиграл много судов, почему-то он может доказать свою правоту, а Фейгины не могут доказать, при чем в одном и том же суде в Литве, суд отсылает подальше Фейгина с его иском и удовлетворяет другой иск Шария там же ))) Или думаете, что в Литве судья Вовк работает, или он же в Нидерландах работает )))



зі

і ріжте текст наступного разу більш коректно.

Вибачаюсь, це в мене професiйне, звик розмовляти з науковцями.



Итак, поясню.

Польша,на момент 90-х годов, представляла собой аграрное государство, с низким уровнем образования, слабой инфраструтурой(сравнительно с Германией или Английей).

После вступления в ЕС, построили инфраструктуру, но - "Теслы" разрабатывать в Польше не начали, как и Виндовс написали не в Польше и в оакеты "Земля-Луна" не создали.



Одна из причин - Мировое Разделение Труда.

Каждому Государству, в мире - выделяется та или иная Судьба, Участь.

Например, Украина, после получения Независимости, исторически, избрала "крiпаки-селяни та козаки".

То есть, аграрии и свободное, наёмное войско.

Всё! Остальные направления - Мировое Сообщество не будет развивать в Украине.

Не нужен Южмаш, не нужны финансисты(Вы можете назвать известных в мире украинских инвесторов, кроме Полуботка?).



Личноода я - против такого подх, т.к. Китай, например, произвёл Технологичческий прорыв, несмотря на его историческое прошлое.



Но, Польша - член ЕС и их, никто не спрашивает, хотят они разработать "польский Мерседес" или их удел - экспорт работяг в Англию и Германию и импорт украинцев!



Поэтому, в Польше - не будет Законов, стимулирующих IT-шников, т.к. нужно.... чтобы IT-шники, регистрировались в тех странах, которым Исторически разрешено быть в Лидерах технологий!

Ну и Украине, видимо, тоже пора понять, что нам "намекают", мол "ООО IT" - переносите из Украины в другие страны, вам надо пахать и сеять, а так же сварщиками в Польше работать!



Так Мир устроен, понимаете?



П за IT-шников, не переживайте, они найдут как уйти от налогов, если налоги - будут давить за горло. Вот только, Украина потеряет кучу валютных поступлений.





все це гарно. особливо ваші вступні ремарки.

але це ніяк не пояснює як цей текст ви прив’язали до моїх слів:



"робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки?" все це гарно. особливо ваші вступні ремарки.але це ніяк не пояснює як цей текст ви прив’язали до моїх слів: mephala Повідомлень: 6375 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:20 Replay написав: Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"! Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"!



Основа жизни и существования любой политической партии - это борьба за власть. Без этого партии не нужны. Основа жизни и существования любой политической партии - это борьба за власть. Без этого партии не нужны. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14875 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3896 раз. Подякували: 5895 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:23 Replay написав: Недавно узнал о таком "политике".

Не вникал, но просмотрел несколько его роликов.



Мнение. Популизм, неприкрытый.

Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"!

Нет экономических обоснований.

Не слышал упоминаний о Программе преобразований Украины.

Отсутствуют проекты изменения Налогообложения и пр.



Чисто, "вот мы приидём и всех воров посадим"!

Смешно! Это я уже слышал, в "Слуге народа"!

И что дальше? Недавно узнал о таком "политике".Не вникал, но просмотрел несколько его роликов.Мнение. Популизм, неприкрытый.Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"!Нет экономических обоснований.Не слышал упоминаний о Программе преобразований Украины.Отсутствуют проекты изменения Налогообложения и пр.Чисто, "вот мы приидём и всех воров посадим"!Смешно! Это я уже слышал, в "Слуге народа"!И что дальше?

щоб розуміти ху із шарікоф потрібно було починати його слухати ще з 2014.

як він намагався очорнити українську сторону та відмазати мокшанську в конфлікті на донбасі.

потім пізніше він зрозумів що вигідніше перейти на папа. але уважні пам’ятають його сутність.

доречі цим і пояснюється його популярність в поясі "новоросии". щоб розуміти ху із шарікоф потрібно було починати його слухати ще з 2014.як він намагався очорнити українську сторону та відмазати мокшанську в конфлікті на донбасі.потім пізніше він зрозумів що вигідніше перейти на папа. але уважні пам’ятають його сутність.доречі цим і пояснюється його популярність в поясі "новоросии". Востаннє редагувалось mephala в П'ят 24 січ, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6375 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:24 Запрет сомневаться в европейских ценностях - это тоже европейская ценность? Манипуляторы:

Re: Політичні дискусії freeze написав: Шарий выиграл много судов, почему-то он может доказать свою правоту, а Фейгины не могут доказать, при чем в одном и том же суде в Литве, суд отсылает подальше Фейгина с его иском и удовлетворяет другой иск Шария там же ))) Или думаете, что в Литве судья Вовк работает, или он же в Нидерландах работает )))

Виграв, ага:

Виграв, ага:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%87

У жовтні 2009 року Шарій оприлюднив статтю «Публічний дитячий будинок», де розповідав про дитячий будинок «Перлинка» в Одесі, де жили 20—25 дітей. Шарій стверджував, що там знаходився елітний бордель для педофілів.[11][неякісне джерело] Улітку 2010 року Оксана Дроган, виконавча директорка благодійного фонду «К», яка будувала дитячий будинок і володіє ним, подала в суд на Шарія і видання фром-юа, звинувачуючи їх в наклепі.[11]



19 листопада 2010 року Шарія визнали винним у наклепі та зобов'язали відшкодувати Фонду «К» моральну шкоду в розмірі 1000 грн. 7 червня 2011 року відбувалися слухання апеляційного суду, він залишив рішення суду від 19 листопада 2010 року в силі.[12][неякісне джерело]

Позов проти Олени Манченко



У листопаді 2015 року Шарій звернувся до Оболонського районного суду Києва з позовом «про захист честі, гідності і ділової репутації» проти своєї сестри по-батькові. Анатолій вимагав, щоб Олена спростувала заяву, що він «педофіл і злодій», а його співмешканка Ольга Бондаренко «займається проституцією»[106]. 19 січня 2016 року суд відмовив у задоволенні позову[107], пославшись на Пленум Верховного суду України № 1 від 29 лютого 2009 року, згідно з яким відповідальність за поширення інформації, що може ганьбити честь, покладається на того, хто опублікував ці дані, а при неможливості його встановити - на власника ресурсу, де опубліковано інформації. За неможливості ж встановити обох, тягар доведенням маєм зайнятись заявник[108].

Позов проти «Детектор Медіа»



Шарій подав до суду на сайт «Детектор медіа». Приводом для позову послужила стаття журналіста Богдана Логвиненка «Друга найчисленніша біомаса. Про „Дощ“ і не тільки». Колонка Логвиненка не була присвячена Шарію, але в статті він згадувався. Анатолій зажадав через суд спростувати опубліковану інформацію котру, на його думку, ганьбить його честь, гідність і ділову репутацію. Серед іншого, Шарій наполягав на тому, щоб «Детектор» і Логвиненко спростували слова про те, що він — «рупор русского мира», як його назвав Логвиненко. У червні Шевченківський районний суд Києва відхилив позов.[109] У липні справа була направлена до апеляційного суду[110], відхиливши позов 7 вересня.[111] У суді представники сторони відповідачів заявили, що визначення «русский мир» саме по собі не несе негативної конотації і тому Шарій не повинен обурюватися на вираз «рупор „русского мира“».

Єдине, що він виграв, то це позов проти Фейгіна в РФ:

25 жовтня 2017 року Хамовницький суд Москви задовольнив позов Шарія, зобов'язавши Фейгіна спростувати поширені ним відомості і стягнувши з нього 66 тисяч рублів на покриття судових витрат.[116] Фейгін повідомив, що позов Шарія проти нього просувало Міністерство юстиції Росії.[117]

