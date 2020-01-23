Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Це Шарік сцикун. Фейгін не ховався, від суду, а Шарік ховається, про що казав Фейгін. Якщо ти такий чесний, то чого ховаєшся, видаляєш свої відео?
Фейгина признали лжецом и заставили извиниться, это факт. А что это за суд над Шарием ))) Чем закончился )))
Фейгин давно в маразме, лишен звания адвоката за то, что в соцсетях материл участников судебного процесса, материл даже своего коллегу адвоката Новикова, с которым он защищал Савченко. Причем материл даже после предупреждения, что будет лишен статуса адвоката. Это запрещено во многих странах, кроме Украины, и является нарушением адвокатской этики. Фейгин должен был обладать хотя бы примитивными познаниями, что может делать адвокат, а что нет. А зашквар Фейгина по поводу передачи Савченко поддельного письма якобы от Порошенко с просьбой прекратить голодовку )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вибачаюсь, це в мене професiйне, звик розмовляти з науковцями.
Итак, поясню. Польша,на момент 90-х годов, представляла собой аграрное государство, с низким уровнем образования, слабой инфраструтурой(сравнительно с Германией или Английей). После вступления в ЕС, построили инфраструктуру, но - "Теслы" разрабатывать в Польше не начали, как и Виндовс написали не в Польше и в оакеты "Земля-Луна" не создали.
Одна из причин - Мировое Разделение Труда. Каждому Государству, в мире - выделяется та или иная Судьба, Участь. Например, Украина, после получения Независимости, исторически, избрала "крiпаки-селяни та козаки". То есть, аграрии и свободное, наёмное войско. Всё! Остальные направления - Мировое Сообщество не будет развивать в Украине. Не нужен Южмаш, не нужны финансисты(Вы можете назвать известных в мире украинских инвесторов, кроме Полуботка?).
Личноода я - против такого подх, т.к. Китай, например, произвёл Технологичческий прорыв, несмотря на его историческое прошлое.
Но, Польша - член ЕС и их, никто не спрашивает, хотят они разработать "польский Мерседес" или их удел - экспорт работяг в Англию и Германию и импорт украинцев!
Поэтому, в Польше - не будет Законов, стимулирующих IT-шников, т.к. нужно.... чтобы IT-шники, регистрировались в тех странах, которым Исторически разрешено быть в Лидерах технологий! Ну и Украине, видимо, тоже пора понять, что нам "намекают", мол "ООО IT" - переносите из Украины в другие страны, вам надо пахать и сеять, а так же сварщиками в Польше работать!
Так Мир устроен, понимаете?
П за IT-шников, не переживайте, они найдут как уйти от налогов, если налоги - будут давить за горло. Вот только, Украина потеряет кучу валютных поступлений.
Недавно узнал о таком "политике". Не вникал, но просмотрел несколько его роликов.
Мнение. Популизм, неприкрытый. Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"! Нет экономических обоснований. Не слышал упоминаний о Программе преобразований Украины. Отсутствуют проекты изменения Налогообложения и пр.
Чисто, "вот мы приидём и всех воров посадим"! Смешно! Это я уже слышал, в "Слуге народа"! И что дальше?
Основа Проблем в Украине - отсутствие Цели, объединяющей весь народ, Программы будущего развития! Чтобы нужны были Специалисты - нужно обозначить Направление и уже его развивать! В Аграрной стране, не нужны инженера, программисты, финансисты, фармацевты...
Ну а Кто будет Править аграрной страной, не так и важно.
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 24 січ, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Фейгина признали лжецом и заставили извиниться, это факт. А что это за суд над Шарием ))) Чем закончился )))
Фейгин давно в маразме, лишен звания адвоката за то, что в соцсетях материл участников судебного процесса, материл даже своего коллегу адвоката Новикова, с которым он защищал Савченко. Причем материл даже после предупреждения, что будет лишен статуса адвоката. Это запрещено во многих странах, кроме Украины, и является нарушением адвокатской этики. Фейгин должен был обладать хотя бы примитивными познаниями, что может делать адвокат, а что нет. А зашквар Фейгина по поводу передачи Савченко поддельного письма якобы от Порошенко с просьбой прекратить голодовку )))
Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка. Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Не треба переводити стрілки з Шаріка на Фейгіна. Такий Фейгін, чи не такий - це його проблеми. Любий дієспроможний громадянин має право звернутись до суду. Фейгін це зробив - Шарік сцикливо уникає суду, видаляючи свої відео. Це все, що потрібно знати про Шаріка. Очевидно, що інші, постраждалі від шаріковської брехні, так само не можуть добитись справедливості. Це тільки в нормальних ЗМІ можна щось виграти, як Порошенко в БіБіСі, а шаріковський "к..анал" тільки лайно може продукувати.
Смешите ))) Шарий выиграл много судов, почему-то он может доказать свою правоту, а Фейгины не могут доказать, при чем в одном и том же суде в Литве, суд отсылает подальше Фейгина с его иском и удовлетворяет другой иск Шария там же ))) Или думаете, что в Литве судья Вовк работает, или он же в Нидерландах работает )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вибачаюсь, це в мене професiйне, звик розмовляти з науковцями.
Итак, поясню. Польша,на момент 90-х годов, представляла собой аграрное государство, с низким уровнем образования, слабой инфраструтурой(сравнительно с Германией или Английей). После вступления в ЕС, построили инфраструктуру, но - "Теслы" разрабатывать в Польше не начали, как и Виндовс написали не в Польше и в оакеты "Земля-Луна" не создали.
Одна из причин - Мировое Разделение Труда. Каждому Государству, в мире - выделяется та или иная Судьба, Участь. Например, Украина, после получения Независимости, исторически, избрала "крiпаки-селяни та козаки". То есть, аграрии и свободное, наёмное войско. Всё! Остальные направления - Мировое Сообщество не будет развивать в Украине. Не нужен Южмаш, не нужны финансисты(Вы можете назвать известных в мире украинских инвесторов, кроме Полуботка?).
Личноода я - против такого подх, т.к. Китай, например, произвёл Технологичческий прорыв, несмотря на его историческое прошлое.
Но, Польша - член ЕС и их, никто не спрашивает, хотят они разработать "польский Мерседес" или их удел - экспорт работяг в Англию и Германию и импорт украинцев!
Поэтому, в Польше - не будет Законов, стимулирующих IT-шников, т.к. нужно.... чтобы IT-шники, регистрировались в тех странах, которым Исторически разрешено быть в Лидерах технологий! Ну и Украине, видимо, тоже пора понять, что нам "намекают", мол "ООО IT" - переносите из Украины в другие страны, вам надо пахать и сеять, а так же сварщиками в Польше работать!
Так Мир устроен, понимаете?
П за IT-шников, не переживайте, они найдут как уйти от налогов, если налоги - будут давить за горло. Вот только, Украина потеряет кучу валютных поступлений.
.
все це гарно. особливо ваші вступні ремарки. але це ніяк не пояснює як цей текст ви прив’язали до моїх слів:
"робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки?"
Replay написав:Недавно узнал о таком "политике". Не вникал, но просмотрел несколько его роликов.
Мнение. Популизм, неприкрытый. Под "борьбой с властью", видна "борьба за власть"! Нет экономических обоснований. Не слышал упоминаний о Программе преобразований Украины. Отсутствуют проекты изменения Налогообложения и пр.
Чисто, "вот мы приидём и всех воров посадим"! Смешно! Это я уже слышал, в "Слуге народа"! И что дальше?
щоб розуміти ху із шарікоф потрібно було починати його слухати ще з 2014. як він намагався очорнити українську сторону та відмазати мокшанську в конфлікті на донбасі. потім пізніше він зрозумів що вигідніше перейти на папа. але уважні пам’ятають його сутність. доречі цим і пояснюється його популярність в поясі "новоросии".
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 24 січ, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Шарий выиграл много судов, почему-то он может доказать свою правоту, а Фейгины не могут доказать, при чем в одном и том же суде в Литве, суд отсылает подальше Фейгина с его иском и удовлетворяет другой иск Шария там же ))) Или думаете, что в Литве судья Вовк работает, или он же в Нидерландах работает )))
У жовтні 2009 року Шарій оприлюднив статтю «Публічний дитячий будинок», де розповідав про дитячий будинок «Перлинка» в Одесі, де жили 20—25 дітей. Шарій стверджував, що там знаходився елітний бордель для педофілів.[11][неякісне джерело] Улітку 2010 року Оксана Дроган, виконавча директорка благодійного фонду «К», яка будувала дитячий будинок і володіє ним, подала в суд на Шарія і видання фром-юа, звинувачуючи їх в наклепі.[11]
19 листопада 2010 року Шарія визнали винним у наклепі та зобов'язали відшкодувати Фонду «К» моральну шкоду в розмірі 1000 грн. 7 червня 2011 року відбувалися слухання апеляційного суду, він залишив рішення суду від 19 листопада 2010 року в силі.[12][неякісне джерело]
Позов проти Олени Манченко
У листопаді 2015 року Шарій звернувся до Оболонського районного суду Києва з позовом «про захист честі, гідності і ділової репутації» проти своєї сестри по-батькові. Анатолій вимагав, щоб Олена спростувала заяву, що він «педофіл і злодій», а його співмешканка Ольга Бондаренко «займається проституцією»[106]. 19 січня 2016 року суд відмовив у задоволенні позову[107], пославшись на Пленум Верховного суду України № 1 від 29 лютого 2009 року, згідно з яким відповідальність за поширення інформації, що може ганьбити честь, покладається на того, хто опублікував ці дані, а при неможливості його встановити - на власника ресурсу, де опубліковано інформації. За неможливості ж встановити обох, тягар доведенням маєм зайнятись заявник[108]. Позов проти «Детектор Медіа»
Шарій подав до суду на сайт «Детектор медіа». Приводом для позову послужила стаття журналіста Богдана Логвиненка «Друга найчисленніша біомаса. Про „Дощ“ і не тільки». Колонка Логвиненка не була присвячена Шарію, але в статті він згадувався. Анатолій зажадав через суд спростувати опубліковану інформацію котру, на його думку, ганьбить його честь, гідність і ділову репутацію. Серед іншого, Шарій наполягав на тому, щоб «Детектор» і Логвиненко спростували слова про те, що він — «рупор русского мира», як його назвав Логвиненко. У червні Шевченківський районний суд Києва відхилив позов.[109] У липні справа була направлена до апеляційного суду[110], відхиливши позов 7 вересня.[111] У суді представники сторони відповідачів заявили, що визначення «русский мир» саме по собі не несе негативної конотації і тому Шарій не повинен обурюватися на вираз «рупор „русского мира“».
Єдине, що він виграв, то це позов проти Фейгіна в РФ:
25 жовтня 2017 року Хамовницький суд Москви задовольнив позов Шарія, зобов'язавши Фейгіна спростувати поширені ним відомості і стягнувши з нього 66 тисяч рублів на покриття судових витрат.[116] Фейгін повідомив, що позов Шарія проти нього просувало Міністерство юстиції Росії.[117]
Немає підтвердження, що він виграв позов проти сестри в нідерландському суді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.