на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5297529852995300> Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:47 lapay написав: Єдине, що він виграв, то це позов проти Фейгіна в РФ: Єдине, що він виграв, то це позов проти Фейгіна в РФ:



Да что у Вас с Гуглом )))



В июне 2015 года Шарий выиграл судебный процесс у телеканала «1+1».

Там много всего, некогда постить.



lapay написав: Немає підтвердження, що він виграв позов проти сестри в нідерландському суді. Немає підтвердження, що він виграв позов проти сестри в нідерландському суді.



Ага. А Гугл )))

Как всё запущено!

Конечно нет! И "IT ООО" там не процветают, т.к. "для работы на территории Польши, IT-шники становятся плательщиками НДС"

Ну не нужны Польше IT-шники!



А вот тем, кому нужны, там 5% налогообложение... и как угодно их можно оформлять!



Сложно Вам пояснить, разве на пальцах?



Вот, заробитчанин, Мыкола, фасует курятину в Польше.

В Украине - налогов не платит!

Но, завозит "Евро", ВАЛЮТУ!

Это называется "экспорт рабочей силы"!

Украинские IT-шники - платили, в т.ч. в пенсионный и пр., при этом - Аналогично, продавали свою рабочую силу -за Валюту!



Притом, валюта зарабатываемая IT-шниками, поступала в Украину и здесь и тратилась, практически 100 процентов! А вот заробитчанин Мыкола, частично завозил в Украину.... "евробляху" а не "евро", ожежду с распродаж, ноутбуки и пр., т.е. импортировал "товар"!



Но, заробитчанину Мыколе, Вы не предлагаете... заплатить 18%!

Типа... "двойное налогообложение"?



Так вот, когда наш Закон об IT-шниках заработает в полную силу, вдруг окажется... что наши IT-шники, уже работают на какую-нибудь "Беларусскую компанию" и там же и платят налоги, как и "заробитчанин Мыкола"! А в перспективе, поедут в гости к бацьке, оценят размер коммуналки, качество дорог и медицины, образование... и скажут: "А не поменять ли украинское гражданство на беларусское?"



P.S. Беларусь - так, для примера взята... есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников.



поэтому, на месте "Влади", пока в Украине торг. сальдо минус 10 млрд., всех Экспортёров(в том числе IT-шников и заробитчан), облизывать надо... а не налогами давить! Они же Реальные деньги в страну завозят, признаваемые в мире!

И это - не кредитные деньги!



Ну... я не удивлён происходящему, ведь наш пресьер "Профан"(с) Гончарук.

Реально, слушаю их выступления.. в Давосе и пр., это просто Жесть!

Уровень "сельского пивбара"

Железную дорогу в Управление отдали, сами расписались в "испотенции"!

"нiмець прийде- порядок наведе"???

Я в шоке!

Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:52 freeze Основа жизни и существования любой политической партии - это борьба за власть. Без этого партии не нужны.



Если "партия" не предлагает вариантов выхода из Кризиса в стране а просто Борется за власть, она мне не интересна.

Зеленский - тоже "Боролся", кричал "Я Ваш вирок" и пр., ну... результат видим.



Первый пункт должен быть - "Ответственность за выполнение обещаний политиком"!



Обещал "установить мир"? Сделай!

Не сделал?... нет, не просто уходи... неси Уголовную Ответственность за дачу Ложных показаний и пр. обман, шулерство, с конфискацией!



Пока этого нет, обещать можно... что угодно.

Это претензии к Зеленскому.

А к Шарию то какие претензии )))

Это претензии к Зеленскому.

А к Шарию то какие претензии )))

Программы абсолютно всех партий к парламентским выборам были достаточно однотипные, За всё хорошее, против всего плохого )))

Канал заперечує цей позов, і він, якщо і був, то стосувався незаконного, без згоди власника, використання матеріалів каналу.

freeze написав: Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128]. Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128].

Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:00 Re: Політичні дискусії freeze написав: В июне 2015 года Шарий выиграл судебный процесс у телеканала «1+1». В июне 2015 года Шарий выиграл судебный процесс у телеканала «1+1».

Канал заперечує цей позов, і він, якщо і був, то стосувався незаконного, без згоди власника, використання матеріалів каналу.

freeze написав: Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128]. Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128].

Брехня. По тому посиланню немає ніякого рішення суду, крім заяви самого Шаріка.



Как протащить своего кандидата на посты. Объявить конкурс, срок подачи пакета документов ОДИН рабочий день. Сегодня опубликовали, до вечере надо собрать пакет документов )))



Команда Зеленского ищет желающих возглавить госструктуры, которые занимаются культурным наследием. Сегодня, 24 января, объявлены конкурсы на руководителей двух таких госучреждений. Причем документы от желающих принимаются только в течение одного дня.



Об этом сообщает команда президента Зеленского в Facebook.



"Срочно! Розыск желающих изменить страну к лучшему. Успейте подать заявку до 24.01.2020. Не теряйте времени и скорее оставляйте свое резюме", - говорится в сообщении.



Дыбылы )))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14880 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3896 раз. Подякували: 5896 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:04 freeze А к Шарию то какие претензии )))

Программы абсолютно всех партий к парламентским выборам были достаточно однотипные, За всё хорошее, против всего плохого )))



НЕТ!

Это ко всем!



Никто не Афиширует "Закон - один для всех! Ответственность - для всех!"



Если я, нанимал человека - управлять предприятием, он обещал "рост" но предприятие терпело убытки, я его увольнял... без выходного пособия и положительных рекомендаций.

Вы не встретите ни у кого Ответственности за невыполнение своих обещаний!

Ни у Шария, ни у Зеленского, ни у Порошенко...



Нет наказаний? Зачем выполнять?

Повідомлень: 1810 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:05 lapay написав: freeze написав: В июне 2015 года Шарий выиграл судебный процесс у телеканала «1+1». В июне 2015 года Шарий выиграл судебный процесс у телеканала «1+1».

Канал заперечує цей позов, і він, якщо і був, то стосувався незаконного, без згоди власника, використання матеріалів каналу.

freeze написав: Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128]. Блогер опубликовал решение суда, из которого следует, что Манченко суд проиграла, и обязана выплатить 100 тысяч евро компенсации за нематериальный ущерб[128].

Брехня. По тому посиланню немає ніякого рішення суду, крім заяви самого Шаріка. Канал заперечує цей позов, і він, якщо і був, то стосувався незаконного, без згоди власника, використання матеріалів каналу.Брехня. По тому посиланню немає ніякого рішення суду, крім заяви самого Шаріка.



Брехня, что ))) Шарий публиковал это решение на своем сайте и ютубе. Никаких опровержений ни от одного человека не последовало )))



Почему 1+1 или Навальный фонд или Фейгин или Манченко проиграли что-то Шарию мне не интересно. Просто Вы написали, что он выиграл только один суд, на самом деле это мягко говоря неправда. Брехня, что ))) Шарий публиковал это решение на своем сайте и ютубе. Никаких опровержений ни от одного человека не последовало )))Почему 1+1 или Навальный фонд или Фейгин или Манченко проиграли что-то Шарию мне не интересно. Просто Вы написали, что он выиграл только один суд, на самом деле это мягко говоря неправда. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14880 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3896 раз. Подякували: 5896 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:13 Replay написав: mephala "робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки?"

Как всё запущено!

Конечно нет! И "IT ООО" там не процветают, т.к. "для работы на территории Польши, IT-шники становятся плательщиками НДС"

Ну не нужны Польше IT-шники!



А вот тем, кому нужны, там 5% налогообложение... и как угодно их можно оформлять!



Сложно Вам пояснить, разве на пальцах?



Вот, заробитчанин, Мыкола, фасует курятину в Польше.

В Украине - налогов не платит!

Но, завозит "Евро", ВАЛЮТУ!

Это называется "экспорт рабочей силы"!

Украинские IT-шники - платили, в т.ч. в пенсионный и пр., при этом - Аналогично, продавали свою рабочую силу -за Валюту!



Притом, валюта зарабатываемая IT-шниками, поступала в Украину и здесь и тратилась, практически 100 процентов! А вот заробитчанин Мыкола, частично завозил в Украину.... "евробляху" а не "евро", ожежду с распродаж, ноутбуки и пр., т.е. импортировал "товар"!



Но, заробитчанину Мыколе, Вы не предлагаете... заплатить 18%!

Типа... "двойное налогообложение"?



Так вот, когда наш Закон об IT-шниках заработает в полную силу, вдруг окажется... что наши IT-шники, уже работают на какую-нибудь "Беларусскую компанию" и там же и платят налоги, как и "заробитчанин Мыкола"! А в перспективе, поедут в гости к бацьке, оценят размер коммуналки, качество дорог и медицины, образование... и скажут: "А не поменять ли украинское гражданство на беларусское?"



P.S. Беларусь - так, для примера взята... есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников.



поэтому, на месте "Влади", пока в Украине торг. сальдо минус 10 млрд., всех Экспортёров(в том числе IT-шников и заробитчан), облизывать надо... а не налогами давить! Они же Реальные деньги в страну завозят, признаваемые в мире!

И это - не кредитные деньги!



Ну... я не удивлён происходящему, ведь наш пресьер "Профан"(с) Гончарук.

Реально, слушаю их выступления.. в Давосе и пр., это просто Жесть!

Уровень "сельского пивбара"

Железную дорогу в Управление отдали, сами расписались в "испотенции"!

"нiмець прийде- порядок наведе"???

Я в шоке!

ще раз. було просте питання:

"робітників в Польщі також як ППшників наймають та не сплачують податки?"

питання було загальне і айтішники просто потрапили під руку як приклад.

так в кого все запущено що ви мені почали писати свої опуси?



може таки в вас коли ви пишете:

"Так вот, когда наш Закон об IT-шниках заработает в полную силу, вдруг окажется... что наши IT-шники, уже работают на какую-нибудь "Беларусскую компанию" и там же и платят налоги, как и "заробитчанин Мыкола"! А в перспективе, поедут в гости к бацьке, оценят размер коммуналки, качество дорог и медицины, образование... и скажут: "А не поменять ли украинское гражданство на беларусское?"

тобто в Україні не потрібно запроваджувати податки бо втечуть а туди де втечуть вони будуть сплачувати податки. У вас з логікою все нормально?



ЗІ

і я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні? ще раз. було просте питання:питання було загальне і айтішники просто потрапили під руку як приклад.так в кого все запущено що ви мені почали писати свої опуси?може таки в вас коли ви пишете:"Так вот, когда наш Закон об IT-шниках заработает в полную силу, вдруг окажется... что наши IT-шники, уже работают на какую-нибудь "Беларусскую компанию" и там же и платят налоги, как и "заробитчанин Мыкола"!А в перспективе, поедут в гости к бацьке, оценят размер коммуналки, качество дорог и медицины, образование... и скажут: "А не поменять ли украинское гражданство на беларусское?"тобто в Україні не потрібно запроваджувати податки бо втечуть а туди де втечуть вони будуть сплачувати податки. У вас з логікою все нормально?ЗІі я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні? mephala Повідомлень: 6376 З нами з: 07.04.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:15 Replay написав: есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:15 Replay написав: есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.

Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

