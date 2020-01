Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5297529852995300 Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:34 budivelnik написав: Replay написав: есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. есть более Комфортные страны для проживания и работы IT-шников. 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



Не следил за дискуссией по айтишникам, но навскидку понял: собственно то, что данное преимущество (возможность больше зарабатывать, меньше оплачивая) является тем фактором, что удерживает здесь айтишников.



Если лишить их и его, то что останется у них?

Не комфортные условия.

Меньше спокою.

mephala я також вас питав - чому айтішники сплачують зменшені податки а інші робітники повинні сплачувати 40% відрахувань? то може все таки всіх підрівняємо вниз або вверх? чи податки платять тільки дурні?



1. У Вас яка освiта? Однозначно, Ви не IT-шник та не технар, вiрогiдно що й не економiст!

2. Див. п.1. Тим резидентам, котрi iмпортують ВАЛЮТУ а не товари, мiнiмiзують податки!



Например, НДС компенсируют, предоставляют налоговые льготы и пр.



Я же говорю, мы по разному мыслим, понимаем...у нас не язык разный а Мировоззрение.



Для Вас, персонально, пример:

Вы -приносите домой зарплату(предположим в Польше работаете на пана). Остальные члены семьи, сидят дома.

Один ремонты делает, другая - борщ варит...

Все они - платят Нвлоги, "своим трудом"!

Теперь Ваш вопрос! А почему бы и Вам не платить налоги? Помочь сыну с ремонтом, жене борщ сварить?

Ах, Вы в Польше пашете? От налогов скрываетесь?

Или... может, без Вашей зарплаты - за газ будет нечем заплатить и борща не будет?



Так вот! Если и "Вас, работающего в Польше" - заставить "варить борщи и делать ремонты дома"(вместо поставки Валюты в семью), Вы... скажете "да ну такую семью в сад"... и будете искать другую "семью"!



Украина выживет - только за счёт Экспорта а не за счёт "Потребления Китая на кредитные средства"! :D



Это - непонятно для Гончарука и пр., но это "первы курс" и если этого не понимаешь, нельзя Голосовать а не то, что Управлять страной.



detroytred написав:

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



Если лишить их и его, то что останется у них?

Не комфортные условия.

Меньше спокою.

Якщо айтішник живе тут і платить 5% від заробленого + його обслуговує двірник ціною в 5000 грн в місяць(десята(двадцята) частина його зарплати

А переїде кудись -де заплатить 40% від заробленого+ двірник з зарплатою пів його....

То ясно , що від такого переїзду - він отримає і комфорт і спокій і ...дику економію , бо доходів (які залишаться такі ж як і в Україні) - йому не вистарчить

Це хоч ясно? Якщо айтішник живе тут і платить 5% від заробленого + його обслуговує двірник ціною в 5000 грн в місяць(десята(двадцята) частина його зарплатиА переїде кудись -де заплатить 40% від заробленого+ двірник з зарплатою пів його....То ясно , що від такого переїзду - він отримає і комфорт і спокій і ...дику економію , бо доходів (які залишаться такі ж як і в Україні) - йому не вистарчитьЦе хоч ясно? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

detroytred



Нормально они платили, не сказать... что "вообще нашару".

И приток Валюты обеспечивали, экспорт услуг.

Сейчас - хотят их зажать, с перспективой до 40% отдавать.

Ясно, что многие - уйдут в другое правовое поле...



Это фермеру не вывезти свою землю, а вот IT-шнику, даже "задницу" не обязательно вывозить, чтобы работать на компанию, расположенную где-нибудь в оффшоре...



Пенсию не будет получать? Ну.. если он будет откладывать 10% от заработанного на "биткоины", то его пенсия к старости, будет на порядок больше, чем та... которуюему заплатит государство.



Re: Політичні дискусії freeze написав: Брехня, що ))) Шарий публиковал это решение на своем сайте и ютубе. Никаких опровержений ни от одного человека не последовало )))

Почему 1+1 или Навальный фонд или Фейгин или Манченко проиграли что-то Шарию мне не интересно. Просто Вы написали, что он выиграл только один суд, на самом деле это мягко говоря неправда.



Правда. Він тільки один суд виграв (рашу не рахуємо), проти своєї зведеної сестри, і не той, де він тільки триндів про 100к+75к євро виграшу, а той, який справді був, чому є підтверждження https://sharij.net/157340

2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять 1 Чим комфортніша країна - тим дорожче там проживання( за комфорт треба платити)2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.Тому страшилки про айтішників-залишіть двірника, ті може в них і повірять Не следил за дискуссией по айтишникам, но навскидку понял: собственно то, что данное преимущество (возможность больше зарабатывать, меньше оплачивая) является тем фактором, что удерживает здесь айтишников.



Если лишить их и его, то что останется у них?

Не комфортные условия.

Меньше спокою.

Якщо айтішник живе тут і платить 5% від заробленого + його обслуговує двірник ціною в 5000 грн в місяць(десята(двадцята) частина його зарплати

А переїде кудись -де заплатить 40% від заробленого+ двірник з зарплатою пів його....

То ясно , що від такого переїзду - він отримає і комфорт і спокій і ...дику економію , бо доходів (які залишаться такі ж як і в Україні) - йому не вистарчить

Це хоч ясно?[/quote]



Я Вас удивлю: выстачить!

Хватает!

Поэтому и уезжают, даже при таких благоприятных для заработка условиях.

Если их ухудшить, то ещё больше уедет.





Вы сами безосновательно придумали, что не вистачить...

У меня родичей в айти полно...

Ну а то, что ужаться придётся, так это само собой.

Только за это они получат комфорт и спокий.

А тут предлагается - ужаться ... за просто так))



budivelnik

А переїде кудись -де заплатить 40% від заробленого+ двірник з зарплатою пів його....

То ясно , що від такого переїзду - він отримає і комфорт і спокій і ...дику економію , бо доходів (які залишаться такі ж як і в Україні) - йому не вистарчить

Це хоч ясно?

Ужас!

1. Даже в Беларуси - налоги на IT меньше!

2. Это в Украине - хотят сделать 40%, как в Польше, но Польша - не специализируется на IT, у них даже НДС IT-шники платят.

3. Основное!

У Вас нет понимания Современного Мира!

Если мне, выставляют коммуналку, как в Европе, но качество услуг - ниже, я выстаяляю квартиру на продажу и уезжаю туда, где качество товара и усоуг - соответствует цене! Дешевле или дороже, но качественнее.



Аналогично и с IT налогами!

Поднимаете налоги? Нет проблем! "Мы уйдём туда, где налоги меньше!"



В 21-м веке, в Основе - ПРИБЫЛЬ.



Если стране нужны IT-шники, они создают для них привлекательные условия!

Если нужны рабы в поле, "с граблями" - то они для рабов создают привлекательные условия!



Рабам - не нужно образование, медобслуживание, им не нужны технологии и пр.

Страна рабов, страна господ... привет Пролетариату!



Ещё раз, для тех, кто "в танке".

У меня- есть знакомые IT-шники, которые УЖЕ работают на американскую компанию, получают зарплату "за пределами Украины" и т.д.



Повідомлень: 1810 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:01 Replay

По ІТ - якось у Вас "не грає" - зараз йде імпорт валюти (зарплата) , з якої сплачується мінімальний податок . Це про виконавця . А "фірма" отримує що ? І сплачує за що ? Маю підозру - що тут поки не прозвучали ніякі слова тих , хто знає , як зараз оці ІТ фірми працюють і які та скільки податків сплачують . Бо всі розмови йдуть про найманих працівників - які насправді валюту невідомо чи отримують - просто їм в ній рахують "ставку" . А з валютою працюють вже фірми . Якщо програміст перейде в аутсорс напряму - не виїжджаючи нікуди - то він отримуватиме валюту сам . Якщо виїде - ну виїде . Якщо фірма виїде - а чого б це - для неї що зміниться ?

Replay

С рабами Вы утрируете.

С рабами Вы утрируете.



Труд он и есть труд.

Хоть айтишника, хоть сантехника.

Без сантехника айтишник утонет в говне.



И я уверен, что любой айтишник согласится на обмен (посчитав его равноценным) -- 8 часов за компом для него лучше, чем хоть 1 час ковыряния в говняных канализационных трубах.





С оценкой труда в рыночных отношениях есть проблемы...

Обмен не на основе равноценности, а на основе спроса-предложения. Спрос же уж очень ограничен-обусловлен. detroytred

Повідомлень: 22946 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:08 detroytred написав: С оценкой труда в рыночных отношениях есть проблемы...

Обмен не на основе равноценности, а на основе спроса-предложения. Спрос же уж очень ограничен-обусловлен. С оценкой труда в рыночных отношениях есть проблемы...Обмен не на основе равноценности, а на основе спроса-предложения. Спрос же уж очень ограничен-обусловлен.



