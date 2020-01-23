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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36
detroytred написав:
А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.
Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.
Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають.
А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36
mephala
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері освіти що в сфері освіти сплачується 40% відрахувань на утримання одинииці а в айті оформлюють через ПП сплачуючи мізер?
Интересно, Вы кто по образованию?
Правда, интересно!
В "11-й раз говорю", основное Отличие школьного учителя от среднестатистического украинского IT-шника в том, что учитель - получает зарплату из Бюджета и в Гривне, а большинство IT-шников, работает на иностранные компании, получают в валюте.
Так что, более корректно -сравнивать IT-шника с заробитчанином, который "продаёт свой труд за границей"!
И если уже Вы так хотите, чтобы ВСЕ платили по 40%, то вот заробитчан, возвращающихся с Польши, прямо на таможне, на 40% обложите налогами!
1. Узнаете о себе много нового, притом нецензурно
2. Через пару лет, половина заробитчан, станет гражданами ЕС.
Ещё Отличие от "учителя" в том, что IT-шнику можно жить в Прибалтике или Беларуси, на Кипре или в Болгарии... и зарабатывать так же, как и в Черкассах, выполняя ту же работу!
"Вы" хотите прижать за горло тех, у кого "ноги свободны".
"Они" сядут в лодочку и.... уплывут! И потеряет от этого - Украина а не "они".
"Они", ещё и радоваться будут, что успели уехать до "Большого потопа Власти" а не укрываются от "народных волнений в подвалах"...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38
lapay написав: detroytred написав:
А валюта необходима или просто нужна. Рынку Украины, государству Украина.
Поэтому низкие налоги -- это по сути преференции отечественному программисту. Для конкуренции.
Це наша додаткова плата за низьку якість життя в Україні. Якщо податки будуть однаковими в нас, і за кордоном, то айтішникам тут буде гірше, бо ні пенсій, ні інфраструктури, нормальної, не отримають.
А так вони теж платять податки, через ПДВ, і створюють додаткові робочі місця тут, а не там.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:44
lapay написав: mephala написав:
чим найнятий робітник в сфері айті відрізняється від робітника в сфері
Тим, що заробляє валюту, і може легко звідци звалити, бо знає англійську.
навіть не знаю що сказати.
1. валюту заробляє ФІРМА
2. англійську знають і освітяни
3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:45
mephala
якщо вони їх не платять - хто повинен утримувати їх батьків на пенсії? дурний сусід?
Предположим, мои родители не были тунеядцами и алкашами а ходили на работу.
Строили заводы, фабрики, лечили детей...
Теоретически, вот ТЕ, кто "получил в собственность" фабрики и заводы - и должен платить пенсию моим родителям!
Не находите Справедливым?
А то, как то странно... Заводы, построенные родителями, приватизировали олигархи, но об Обязательсва перед тем, кто создавал... "забыли"!
Переложили на детей!
А можно, я сам буду заботиться о своих родителях, а не буду платить в пенсионный фонд! А можно, я сам себе на пенсию заработаю, а не буду платить "на Пенсию Кучме"?
"Вы меня за лоха держите?"(с)
якщо вони не сплачують до бюджету - то за які кошти буде інфраструктура підтримуватися? дурний сусід повинен підтримувати?
Какая "инфраструктура"?
Вы где её видели?
Зарплаты Гончаруков и пр. министров транспорта?
Вы парк иномарок у "номенклатурщиков" видели?
Вот куда идут налоги!
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:53
mephala написав:
навіть не знаю що сказати.
1. валюту заробляє ФІРМА
2. англійську знають і освітяни
3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
Освітянин теж може стати ФОПом. Фірма продає тут валюту, щоб заплатити гривні співробітникам. Айтішник може бути фрілансером, освітянин навряд чи, крім репетиторів, які взагалі не платять податки, зі своїх доходів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:56
Волгарь написав:
Что хорошо согласуется, например с данными по потреблению печеного хлеба
Данные по потреблению хлеба НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ. Вообще. Привычки потребления хлеба сильно отличаются и по странам (легко погуглить), и вообще по семьям. В Украине явно наблюдается тенденция снижения потребления хлеба. Кроме того, нет и достаточно объективных цифр такого потребления - куча мелких производителей никак не отчитываются ни перед каким госстатом, собственное производство в супермаркетах тоже, собственное изготовление тем более. Хлебзаводы давным давно не единственный производитель.
Цифры, приведенные Дубилетом, подтверждаются в первую очередь тем, что оценка была проведена тремя методами, давшими минимальную разницу. А все ваши измышления с занижением реальной цифры населения в Украине - банальная попаганда и чушь.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:04
mephala
навіть не знаю що сказати.
1. валюту заробляє ФІРМА
2. англійську знають і освітяни
3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили).
Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане!
Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер.
2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный!
У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты...
А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают...
3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально!
Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине.
Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.
Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр.
"Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:07
Replay написав:
.........Обещал "установить мир"? Сделай!
Не сделал?... нет, не просто уходи... неси Уголовную Ответственность за дачу Ложных показаний и пр. обман, шулерство, с конфискацией!
Пока этого нет, обещать можно... что угодно.
Не слишком торопитесь?
То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:12
Faceless
В Украине явно наблюдается тенденция снижения потребления хлеба.
Да, это так!
И не только хлеба!
Снижается потребление бензина...одежды...
Оптимизация!
Государство, снижение оборотов - компенсирует ростом ЦЕН и НАЛОГОВ!
Цепная реакция!
Увеличение налогов, рост цен - приводит к дальгейшему снижению потребления, но - с временным лагом!На фоне "роста ВВП", наблюдаем "падение ВНП"!
Если бы Гончарук имел, хотя бы какое-то образование, он бы слышал такое слово "РЕЦЕССИЯ".
Это точное отражение состояния украинской экономики! Это то, чего так боится весь мир!
После Рецессии, обычно... наступает Депрессия, к которой мы и движемся...
Если Украина свалится в Депрессию, последствия будут катастрофическими.
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