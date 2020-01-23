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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19
ЛАД
То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.
Да ну...
"Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".
Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики!
Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003).
Да, садить за Государственную Измену!
P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!
А "Нынешние" - не готовы даже назвать Причины
, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?
Никто, не собирается ничего делать!
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах).
Востаннє редагувалось Replay
в П'ят 24 січ, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19
Replay написав:mephala
навіть не знаю що сказати.
1. валюту заробляє ФІРМА
2. англійську знають і освітяни
3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.
1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили).
Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане!
Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер.
2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный!
У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты...
А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают...
3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально!
Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине.
Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.
Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр.
"Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины.
На мой взгляд, формулировать следует иначе.
Не селюки хотят ... сделать аграрной страной.
Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.
А под действием объективных факторов.
Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества.
В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .
Но у них другие цели-желания.
Лишь личное обогащение...
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:32
detroytred
Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.
А под действием объективных факторов.
Если "народ против", если народ имеет другое мнение
, он выбирает другой Путь!
Пример!
Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"!
Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду!
ЗАКОНЫ!
Мы принимаем законы, стимулирующие "низкоквалифицированную раб.силу"!
Образование, языковые законы, наука, производство и пр.Даже, вот "безвизовый режим", он Служил одной цели - Экспорт дешевых рабов в Европу!
Китай - создавал условия для того, чтобы в Китае создавали предприятия!
Украина - создаёт все условия, чтобы Раб.сила - УЕЗЖАЛА со страны!
Вот даже IT-шников хотят выдворить! Факторы!
Это капитализм!
Соседи - делают то, что выгодно ИМ а не нам!
Ну а "НАМ" -надо делать то, что Выгодно Украине!
Увы... если сказать себе Правду, то "мы" делаем то, что выгодно Соседям а не нам...
Да, Западу не выгодно, чтобы в Украине -было много IT-шников!
Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!
Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно!
Специалисты -нужны везде!
Но... если наша Власть, принимает такие Законы, которые стимулируют людей уезжать, можно ли нпзвать такую Власть - проукраинской?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:33
Я вот смотрю сейчас идёт большой поток в лентах новостей задержаний за взятку, за контрабанду, за растрату и хищения средств и т.п.
От судебного исполнителя и до сельского головы.
Это что: реальная борьба или банально перенаправляют на себя от старых денежные потоки?
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detroytred
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:39
budivelnik написав:
2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)
3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.
У Львові працюють фірми зареєстровані на Кіпрі, де податки нижчі.
Львівські айтівці часто переїжджають в інші країни на суттєво вищі в рази зарплати, видатки також зростають.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:40
detroytred
Это что: реальная борьба или банально перенаправляют на себя от старых денежные потоки?
денег нет, прессуют всех
команда сверху, налоговые, силовики.... искать везде, любыми путями.
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