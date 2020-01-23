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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5300530153025303 Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19 ЛАД То, что нагнеталось 5 лет, сложно разгрести за полгода.

Да ну...

"Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".



Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики!

Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003).

Да, садить за Государственную Измену!

P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!



А "Нынешние" - не готовы даже назвать Причины, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?



Никто, не собирается ничего делать!

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах). Да ну..."Он" новое нагнетает, похлеще "попередникiв".Нет реальных Планов по спасению экономики Украины, т.к. нет и Реальной Оценки состояния экономики!Если же Реально всё оценить, все долги и пр. приватизации, оценить - куда пошли средства и пр., то надо "попередникiв" - садить, начиная с Януковича(2003).Да, садить за Государственную Измену!P.S. Янукович, в 2003-м подписал указ о кредитовании нашего бизнеса и физ.лиц в ВАЛЮТЕ, даже, если эти субъекты - не имеют доходов в валюте!А "Нынешние" -, по которым Украина оказалась в той ситуации, что имеем, почему Россия смогла захватить Крым, почему у нас стала возможной пирамида ОВГЗ и вообще, КТО на самом деле - Управляет Украиной и КАКИЕ у них Планы?Никто, не собирается ничего делать!Спасение утопающего - дело рук самого утопающего(это я о простых украинцах). Востаннє редагувалось Replay в П'ят 24 січ, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1818 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:19 Replay написав: mephala навіть не знаю що сказати.

1. валюту заробляє ФІРМА

2. англійську знають і освітяни

3. не всі айтішники знають англійську. тільки ті хто читають доки на іноземній.

1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили).

Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане!

Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер.

2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный!

У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты...

А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают...

3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально!

Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине.

Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.



Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр.



"Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины. 1. И от того, под чьей юрисдикцией находится "Фирма" - зависит и то, где она заплатит налоги(а фирмы не только 5% платили).Если же "частники" работают на иностранную фирму, они вообще могут ничего не платить, как и заробитчане!Уже то, что они платят НДС при покупке товаров на территории Украины, притом заводят валюту - уже супер.2. Не смешите мои тапки! Зачастую, даже преподаватели английского, с трудом английский знают "технический" и даже разговорный!У них программа "от сих до сих", зубрят тупо тексты...А преподаватели математики, физики, химии... не то, что английский, они украинский не знают...3. Уровень IT-шников, знакомых, выше средне-мирового. Проекты- потрясающие, реально!Работают на США, летают "в командировки"... живут с семьями в Украине.Стоит их хоть немного "зажать", они очень быстро уедут, не успеете и глазом моргнуть.Обидно, что "селюки", имеющие IQ ниже среднего, решили превратить Украину в аграный придаток! Страну, которая запускала ракеты в космос, разрабатывала системы связи, в которой давно построеня атомный электростанции, мощное машиностроение, судостроение, транспортные магистрали и пр."Крiпакiвський менталiтет" - вот проблема Украины.

На мой взгляд, формулировать следует иначе.



Не селюки хотят ... сделать аграрной страной.

Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.

А под действием объективных факторов.



Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества.

В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .



Но у них другие цели-желания.

Лишь личное обогащение... На мой взгляд, формулировать следует иначе.Не селюки хотят ... сделать аграрной страной.Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.А под действием объективных факторов.Другое дело, что противостоять этому, пересилить влияние этих естественных объективных сил развития мирового рынка можно только при наличии цели, желания власть имущих украинского общества.В руках которых рычаги, ресурсы общества-государства (реальные возможности) .Но у них другие цели-желания.Лишь личное обогащение... detroytred

Повідомлень: 22952 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:32 detroytred Страна (рынок Украины, как кластер мирового разделения труда) не по прихоти *селюков* (наших власть имущих) превращается в аграрную державу.

А под действием объективных факторов.



Если "народ против", если народ имеет другое мнение, он выбирает другой Путь!



Пример!

Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"!

Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду!



ЗАКОНЫ!

Мы принимаем законы, стимулирующие "низкоквалифицированную раб.силу"!

Образование, языковые законы, наука, производство и пр.



Даже, вот "безвизовый режим", он Служил одной цели - Экспорт дешевых рабов в Европу!



Китай - создавал условия для того, чтобы в Китае создавали предприятия!

Украина - создаёт все условия, чтобы Раб.сила - УЕЗЖАЛА со страны!

Вот даже IT-шников хотят выдворить!





Факторы!

Это капитализм!

Соседи - делают то, что выгодно ИМ а не нам!

Ну а "НАМ" -надо делать то, что Выгодно Украине!

Увы... если сказать себе Правду, то "мы" делаем то, что выгодно Соседям а не нам...



Да, Западу не выгодно, чтобы в Украине -было много IT-шников!

Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!

Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно!

Специалисты -нужны везде!



Но... если наша Власть, принимает такие Законы, которые стимулируют людей уезжать, можно ли нпзвать такую Власть - проукраинской? Если "народ против",, он выбирает другой Путь!Пример!Если я хочу, чтобы мои дети - были "грузчиками в Польше", то я не буду их учить "ионным связям"!Если же я хочу, чтобы мои дети стали хирургами, программистами, инженерами... я их к этому и готовить буду!ЗАКОНЫ!Мы принимаем законы, стимулирующие "низкоквалифицированную раб.силу"!Образование, языковые законы, наука, производство и пр.Вот даже IT-шников хотят выдворить!Это капитализм!Соседи - делают то, что выгодно ИМ а не нам!Ну а "НАМ" -надо делать то, что Выгодно Украине!Увы... если сказать себе Правду, то "мы" делаем то, что выгодно Соседям а не нам...Да, Западу не выгодно, чтобы в Украине -было много IT-шников!Да, Западу будет лучше, если Компании уйдут под их юрисдикцию, а ещё лучше - если IT-шники уедут сами, на Запад!Да, Запад хочет забрать с Украины - Лучшее, потому... что им, просто - это Выгодно!Специалисты -нужны везде!Но... если наша Власть, принимает такие Законы, которые стимулируют людей уезжать, можно ли нпзвать такую Власть - проукраинской? Replay

Повідомлень: 1818 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:33 Я вот смотрю сейчас идёт большой поток в лентах новостей задержаний за взятку, за контрабанду, за растрату и хищения средств и т.п.

От судебного исполнителя и до сельского головы.



Это что: реальная борьба или банально перенаправляют на себя от старых денежные потоки? detroytred

Повідомлень: 22952 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:39 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)

3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні. 2 Чим стабільніша країна - тим вища там ставка податків (за спокій треба платити)3 В будь-якій іншій країні айтішник не заробить більше ніж в Україні.



У Львові працюють фірми зареєстровані на Кіпрі, де податки нижчі.

Львівські айтівці часто переїжджають в інші країни на суттєво вищі в рази зарплати, видатки також зростають. У Львові працюють фірми зареєстровані на Кіпрі, де податки нижчі.Львівські айтівці часто переїжджають в інші країни на суттєво вищі в рази зарплати, видатки також зростають. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3169 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:40 detroytred Это что: реальная борьба или банально перенаправляют на себя от старых денежные потоки?

денег нет, прессуют всех

команда сверху, налоговые, силовики.... искать везде, любыми путями. денег нет, прессуют всехкоманда сверху, налоговые, силовики.... искать везде, любыми путями. Replay

Повідомлень: 1818 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5300530153025303 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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